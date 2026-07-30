Viktors Valainis
Viktors Valainis
Foto. LETA/Lita Millere

Valainis rosina Saeimā diskusiju par ārzemnieku izmitināšanas kontroles pastiprināšanu 0

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LA.LV
13:07, 30. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ir vērsies Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā ar aicinājumu uzsākt diskusiju par jaunu mehānismu imigrācijas kontroles pilnveidošanai.

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Ministrijas priekšlikums paredz noteikt stingrākas prasības ārzemnieku izmitināšanai, lai izskaustu gadījumus, kad trešo valstu pilsoņi Latvijā dzīvo pārapdzīvotos un cilvēka cieņai neatbilstošos apstākļos.

EM rosina papildināt Imigrācijas likumu ar jaunu uzturēšanās atļaujas anulēšanas pamatu. Turpmāk termiņuzturēšanās atļauju (TUA) varētu anulēt, ja tiek konstatēts, ka ārzemnieks pastāvīgi dzīvo telpās, kurās uz vienu tajā pastāvīgi dzīvojošo personu ir mazāk nekā četri kvadrātmetri dzīvojamās platības.

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“Mūsu mērķis ir drošība un cilvēka cieņa. Šobrīd normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi dzīvojamo telpu platībai attiecībā pret iemītnieku skaitu, un tas rada priekšnoteikumus situācijām, kad trešo valstu pilsoņi tiek izmitināti pārapdzīvotās telpās antisanitāros apstākļos.

Šāda prakse apdraud gan pašu iemītnieku, gan apkārtējo iedzīvotāju veselību un drošību, kā arī kavē sekmīgu iekļaušanos sabiedrībā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Šāds slieksnis izvēlēts, lai aptvertu tikai izteiktus pārapdzīvotības gadījumus un neskartu ierastus mājsaimniecību izmitinājuma modeļus, piemēram, ģimenes ar bērniem, kas dzīvo nelielos mājokļos. Kritērija noteikšanā ņemta vērā starptautiskā prakse pārapdzīvotu mītņu identificēšanā, kā arī Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteiktā dzīvojamās platības norma vienam notiesātajam.

Papildus platības ierobežojumam EM priekšlikums paredz aizliegumu ārzemniekiem pastāvīgi dzīvot telpās, kas nav paredzētas dzīvošanai. Pie tādām pieskaitāmi:
• biroji;
• noliktavas;
• garāžas;
• koplietošanas telpas.

Regulējuma tvērumā EM norāda, ka jaunās prasības attieksies tikai uz Imigrācijas likuma subjektiem – ārzemniekiem, kuri Latvijas Republikā uzturas ar termiņuzturēšanās atļaujām.

Tas nozīmē, ka regulējums neradīs jaunas prasības vai tiesiskas sekas Latvijas iedzīvotājiem un pastāvīgajiem mājokļu lietotājiem. Šāda pieeja izvēlēta, lai mērķtiecīgi vērstos tieši pret trešo valstu pilsoņu izmitināšanas problēmām, neiejaucoties vietējo iedzīvotāju mājokļu apstākļos.

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