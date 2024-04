Krišjānis Kariņš. Publicitātes foto: TV24.

Bijušais Ministru prezidents un ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš (JV) neesot zinājis, cik izmaksājusi pārvietošanās ar speciālajiem reisiem, pirmdien Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” uzsvēra politiķis.

Kariņš akcentēja, ka Valsts kontroles ziņojums ir gana juridisks un viņš ne līdz galam visu saprot, taču viens esot skaidrs, ka notikusi kolīzija starp Valsts kanceleju no vienas puses un Valsts kontroli un ģenerālprokuratūru no otras.

“Runa ir par interpretāciju, sapratni, ko likums atļauj. Valsts kancelejas ieskatā likums pieļauj šādā veidā organizēt premjera darbu,”

pauda bijušais Ministru prezidents.

Kariņš norādīja, ka laikā, kad izmantoti speciālie reisi, viņš neesot zinājis izmaksas, taču tagad, to noskaidrojot, “paceļas uzacis”. Viņš skaidroja, ka kopā ar savu biroju pieņēmis politiskus lēmumus, kādai jābūt premjera ikdienai.

“[Ministru prezidenta biroja bijušais vadītājs] Jānis Patmalnieks (JV) beidzot to ir uzrakstījis, ka viņš strādājis ar pārliecību un bijis arī informēts, ka viss ir likumīgi. Es par to tālāk nedomāju, vai tas ir likumīgi vai nelikumīgi. Ja man pasaka, ka tas ir iespējami, likumīgi un lai par to neuztraucas, tad tā arī ir,” sacīja bijušais premjers.

Viņš uzsvēra, ka vēl nemaz nav skaidrs, vai likums ir pārkāpts, jo vieni uzskata, ka nav, bet otri ir pārliecināti, ka ir. Kariņš sacīja, ka Valsts kontrole katru gadu auditē Valsts kanceleju. Pēc bijušā premjera paustā, gadu no gada ir saņemti Valsts kontroles ziņojumi, kuru kopsavilkuma daļā atzīmēts, ka Valsts kancelejā viss ir kārtībā, nenorādot uz likumu nepilnībām vai procedūrām.

Taujāts, ko viņš domā par Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieces Baibas Bražes kandidatūras izvirzīšanu ārlietu ministra amatam, Kariņš sacīja, ka, ņemot vērā apstākļus, tā esot ļoti laba izvēle.

“Vienmēr ir labāk, ja amatu ieņem kāds no politiķiem,” atzina Kariņš, piebilstot, ka Braže viņam ir labi zināma. Aizvadītos mēnešus abi cieši strādājuši kopā. Braže bija vēstniece bez konkrēta portfeļa, un Kariņa ieskatā, viņa ir zinīga un viņai ir duka. “Bija cerība viņu sūtīt uz ārzemēm par vēstnieci. Tagad būs jāatrod kāds cits. Tas ir sīkums, atradīs. Varu teikt tikai to labāko,” teica Kariņš.

LETA jau vēstīja, ka Valsts kontrole revīzijā ir konstatējusi, ka nelikumīga un neekonomiska rīcība, organizējot bijušā premjera Kariņa speciālos lidojumus, Latvijas un Eiropas Savienības (ES) Padomes budžetiem kopumā radījusi ap 545 000 eiro nepamatotus izdevumus.

Valsts kontrole uzskata, ka, izmantojot speciālos lidojumus arī gadījumos, kad valstī nebija izsludināta ārkārtējā situācija un kad samērojamā laikā bija pieejamas regulāro komercreisu alternatīvas, ir pieļauta nelikumīga rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem, kas radījusi papildu vismaz 221 566 eiro valsts budžeta izdevumus. Savukārt pieļautā neekonomiskā rīcība, pēc Valsts kontroles aplēsēm, radījusi papildu vismaz 323 688 eiro izdevumus ES Padomei.

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) izdevusi rīkojumu uz dienesta pārbaudes laiku no amata atstādināt Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski.