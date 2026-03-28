Kas būs nākamais? Izrādās, degvielas cenas ietekmē pat medicīnas pieejamību
Lielais un pēkšņais degvielas sadārdzinājums ietekmē ne tikai mūs pašus – mūsu iespēju pārvietoties, bet arī dažādus citus pakalpojumus un to pieejamību. Viens no tiem – ģimenes ārsti.
Kā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norāda Saeimas deputāte (ZZS), Sabiedrības veselības apakškomisijas vadītāja, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska, degvielas cenas ļoti ietekmē arī ģimenes ārstu pieejamību reģionos. Taču labā ziņa ir tāda, ka Latvijas pašvaldības ir ar mieru atbalstīt ģimenes ārstus gan ar mājokļiem, gan degvielu.
