Foto: LETA

Kas notiek ar Jelgavas novada domi? Ministrei pārmet vilcināšanos Ieteikt







Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai (JV) būtu jārīkojas izlēmīgāk un ātrāk, lai atrisinātu situāciju Jelgavas novada domē, kas jau divus mēnešus palikusi bez mēra, šādu viedokli aģentūrai LETA pauda vairāki domes deputāti.

Reklāma Reklāma

Bijušā domes priekšsēdētāja Madara Lasmaņa (LA) skatījumā, dome pašlaik nespēj pildīt savas funkcijas, jo netiek skatīti budžeta grozījumi, deputāti nelemj par investīcijām un budžeta stabilizāciju.

“Pašvaldību likums diezgan strikti nosaka ministres rīcību šādā situācijā,” pauda Lasmanis, piebilstot, ka viņš rīcību sagaida gan kā politiķis, gan kā pilsonis. Viņš cer, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija divu nedēļu laikā pieprasīs paskaidrojumus no domes, kura divus mēnešus darbojas bez domes priekšsēdētāja. Tāpat politiķis atgādina par Bērziņas tiesībām sasaukt sēdi mēra ievēlēšanai.

Vienlaikus Lasmanis uzskata, ka ministre vilcinās ar rīcību, kas varot nākt tikai par sliktu pašvaldībai, kā tas esot bijis Rēzeknes gadījumā. Pēc viņa paustā, esošā valdība bieži vien neesot gatava uz valstiskiem lēmumiem un rīcību. Politiķis pieļāva, ka teorētiski pastāv iespēja šim domes sasaukumam nostrādāt līdz nākamajām domes vēlēšanām, ja ministrija nepildīs likuma prasības.

“Deputāti ir diezgan apātiski. Ja būtu kāds ārējais kairinājums, tad, iespējams, varētu vienoties,” par deputātu spējām ievēlēt jaunu domes priekšsēdētāju sacīja Lasmanis, Bērziņas iespējamo rīcību saucot par “mātišķu palīdzību”.

Viņš pats esot gatavs atbalstīt jebkuru kandidātu, par kuru būs pārliecība, ka viņš spēs savākt desmit deputātu atbalstu.

Lasmanis uzskata, ka domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola (LZS), kura pašlaik pilda mēra funkcijas, netiek galā ar saviem pienākumiem, nestrādā pašvaldības interesēs un nevar saliedēt deputātus. Pēc viņa paustā, Vītolai būtu jāsasauc sēde domes priekšsēdētājai ievēlēšanai, jo teorētiski pastāv iespēja, ka kāds amatā arī tiek ievēlēts.

Arī deputāts Jānis Kažotnieks (LZP) līdzīgu kritiku veltīja gan Vītolai, gan Bērziņai. Pats mudināt ministri rīkoties ātrāk deputāts neredz jēgu, ņemot vērā savu iepriekšējo pieredzi, tostarp bijušajā Ozolnieku novada domē.

“Mēs esam pieci cilvēki, kuriem es uzticos, un kuriem ir savs kandidāts [domes priekšsēdētāja amatam],” sacīja Kažotnieks.

Pēc viņa paustā, bijušo Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju Andri Ozoliņu (LZP) atbalsta arī pārējie no saraksta ievēlētie deputāti, gan Vītolas sarakstu pārstāvošie Jānis Počs (LZS) un Pēteris Veļeckis (LZS). Jautāts, kāpēc nevirza Ozoliņu apstiprināšanai, Kažotnieks uzsver, ka domes sēde ir jāsasauc Vītolai, turklāt, lai arī Ozoliņš varētu saņemt desmit no 19 deputātu balsis, par daudzu solījumu atbalstīt šo kandidātu Kažotnieks nevarot būt drošs.

Reklāma Reklāma

Jau ziņots, ka Bērziņa pagaidām neredz pamatu atlaist Jelgavas novada domi, kura jau gandrīz divus mēnešus nevar vienoties par jauna priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Intervijā Latvijas Televīzijai Bērziņa skaidroja, ka ministrija rūpīgi seko līdzi Jelgavas novada domes darbam, bet “šobrīd tas, ka netiek ievēlēts priekšsēdētājs, nav pietiekams pamats, lai mēs sāktu domāt par domes atlaišanu, šāds jautājums mums šodien nav darba kārtībā”.

Ministre uzsvēra, ka konkrētā pašvaldība arī bez mēra patlaban ir spējīga strādāt un pildīt savas funkcijas – dome uz sēdēm sanāk un priekšsēdētāja vietniece pilda visus mēra pienākumus, kā to paredz likums.

Vaicāta, cik ilgi dome varēs strādāt bez mēra, Bērziņa atbildēja, ka tas būs tik ilgi, kamēr vietvaras vadība nepieļaus kādus citus būtiskus pārkāpumus. Vienlaikus gan Bērziņa norādīja, ka labāk būtu, ja jaunu mēru dome ievēlētu iespējami drīzāk.

Kopš 3.aprīļa, kad par atkāpšanos paziņoja Lasmanis, ir aizvadītas vairākas, tostarp ārkārtas domes sēdes, taču jautājums par domes vadību tajās nav bijis iekļauts.

Lasmanis par atkāpšanos no amata paziņoja 3.aprīlī, aptuveni stundu pirms Jelgavas novada domes sēdes, kurā bija paredzēts skatīt septiņu deputātu pieprasījumu atbrīvot viņu no amata saistībā ar divdomīgu video, kurā bija redzams, kā Lasmanis, attālināti vadot domes Budžeta komisijas sēdi no automašīnas, pievēršas kādas sievietes kājām.