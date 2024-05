FOTO. Scanpix/LETA

Kas notiek Krievijā? Cerībā uz miljonu iedzīvotāji sākuši masveidā laizīt vistu olas Ieteikt







Krievijā Jekaterinburgas iedzīvotāji atraduši neparastu veidu, kā nopelnīt naudu. Par miljons rubļu kompensāciju, ko pēc masveida saindēšanās Urālu galvaspilsētā solīja mazumtirdzniecības tīkls “ZhiznMart”, Jekaterinburgas iedzīvotāji sākuši laizīt vistu olas pat veikalos, lai saslimtu ar salmonelozi, raksta “Vecherniye Vedomosti”.

“Saskaņā ar jaunāko informāciju Rospotrebnadzor un slimnīcas ir pārpildītas pēc cilvēku sūdzībām par saindēšanos uzņēmumā LifeMart. Cilvēki sūdzas par visu: par pārtiku, kas tika gatavota pirms dažām dienām rūpnīcās, kuras jau ir pārbaudītas, un pat par pārtiku, ko viņi ēda aprīlī,” izdevums citē ķēdes īpašnieka Ivana Zaičenko teikto.

Savā Telegram kanālā Zaičenko raksta, ka tikai pirmie 18 cilvēki, uz kuriem Rospotrebnadzor atsaucās, uzsākot izmeklēšanu par masveida saindēšanos ar mazumtirdzniecības ķēdes produktiem, saņems kompensācijas.

Viņš atzīmē, ka ideja par miljona rubļu kompensāciju izrādījās kļūdaina un “idiotiska”. “Lūdzu, nelaizīt olas, tas ir bīstami,” klientus uzrunā “LifeMart” īpašnieks.

Dažas dienas iepriekš Sverdlovskas Rospotrebnadzor ziņoja, ka no Jekaterinburgas iedzīvotājiem saņemtas 18 sūdzības par akūtu zarnu infekciju. Visiem upuriem bija kopīgs tas, ka viņi pusdienoja LifeMart. Tirdzniecības ķēde sacīja, ka pēc pirmās sūdzības nekavējoties izņēma no tirdzniecības visus produktus, ko viesi ēda, un pārtrauca sūtījumus no to ražotājiem. Uzņēmums piebilda, ka LifeMart sanitārais dienests katru dienu pārbauda produktus.

Pagājušajā vasarā ar Mister Sider dzērienu saindējās vairāku Krievijas reģionu iedzīvotāji. Saindēšanās rezultātā gāja bojā 31 cilvēks, bet vismaz simts tika nogādāti slimnīcās. Izmeklētāji ierosināja krimināllietu par drošības prasībām neatbilstošu pakalpojumu sniegšanu.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas informāciju, metilspirtu, kas tika izmantots dzēriena radīšanai, Samaras reģiona policija konfiscēja vēl 2012.gadā. Viens no vietējās Iekšlietu ministrijas darbiniekiem deva atļauju izņemt no noliktavas konfiscētās preces un nodot tās ražošanai.