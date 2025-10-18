pexels.com/ Ketut Subiyanto

Var izraisīt pat sirdslēkmi… Kas notiek ar ķermeni, ja guļat tikai 6 stundas diennaktī

18. oktobris 2025
Atklājies, ka pat dažu miega stundu zaudēšana var paaugstināt asinsspiedienu, un hronisks miega trūkums var izraisīt sirdslēkmi, informē ārzemju medijs.

Kā miegs ietekmē asinsspiedienu?

Žurnālā “Sleep Medicine” teikts, ka miegs nodrošina ķermenim atpūtu, lai tas varētu atjaunoties un no jauna uzlādēties. Miega laikā organismā notiek cikliski audu atjaunošanās procesi, imūnsistēmas stiprināšana, augšanai un atjaunošanai, kā arī nepieciešamo hormonu regulēšana.

Lielākajai daļai pieaugušo optimālais miega ilgums ir 7 – 8 stundas diennaktī. Regulāra gulēšana mazāk par sešām stundām palielina paaugstināta asinsspiediena, sirds un asinsvadu slimību, aptaukošanās un samazinātas koncentrēšanās spēju risku.

Ja jūs guļat sešas stundas diennaktī, tas var pasliktināt dzīvībai svarīgas funkcijas. Viena no funkcijām ir regulāra asinsspiediena pazemināšana naktī, kas palīdz samazināt slodzi uz sirds un asinsvadu sistēmu, ļaujot tai atjaunoties.

Laika gaitā miega trūkums var veicināt hipertensiju, kā arī radīt nopietnas komplikācijas, piemēram, sirdslēkmi vai insultu.

Šim nosacījumam ir divi galvenie iemesli:

  • diennakts ritma traucējumi – asinsspiediens atbilst 24 stundu miega un nomoda ciklam, ko sauc par diennakts ritmu. Naktī organisms izdala hormonu melatonīnu, kas palīdz izraisīt miegu, atslābina un paplašina asinsvadus;
  • hormonālā nelīdzsvarotība – miega trūkums izraisa nelīdzsvarotību starp melatonīnu un kortizola hormonu, kas veicina nomodu.

Žurnālā “ Sleep” arī teikts, ka regulārs miega trūkums var gandrīz četras reizes palielināt hipertensijas risku.

