Ķirsis apgalvo, ka Rīgā krāna ūdens ir dzerams un ļoti labs, bet Rīgas dome izsludina dzeramā ūdens iepirkumu 0

15:51, 27. oktobris 2025
Stāsti Izpēte

Sabiedrība daudz spriedusi par to, kādā kvalitātē mums ir dzeramais ūdens. Lai arī daudzi izvēlas ūdeni pirkt veikalā, visā valstī to var dzert no krāna (ja vien nav norādīts citādi). Īpaša uzmanība – reizēm ne tā labākā – pievērsta “Rīgas ūdenim”, bet, kā iepriekš apgalvojis Rīgas mērs, galvaspilsētā krāna ūdens ir teju perfekts.

Apmēram pirms gada Vilnis Ķirsis TV24 studijā pauda, ka Rīgā, iespējams, ir vislabākais ūdens Eiropā un to droši var dzert no krāna. “Viss ir atkarīgs no tā, kā ūdens nonāk līdz dzīvoklim. Ja ūdens visu laiku ir kustīgs un jo lielāks ir ūdens patēriņš, jo sistēmā ir labāks ūdens. Jo mazāk to izmantojam, jo vairāk veidojas nogulsnes,” sacīja mērs.

Tomēr tagad sociālo mediju lietotāji publiskojuši, ka Rīgas dome izsludinājusi dzeramā ūdens iepirkumu.

Kaspars platformā “X” raksta: “Labdien, Rīgas dome! Vai jūs esat informēti, ka arī Labklājības departamentam ir pieejams “Rīgas ūdens” un nav jāsludina iepirkumi dzeramā ūdens piegādei? Ūdens automātus mierīgi var pieslēgt pie pilsētas ūdens apgādes.” Kaspara pievienotajā foto redzams, ka ūdeni Rīgas dome vēlas tā sauktajos bačokos jeb polimēra materiāla pudelēs ar tilpumu 19,01 +/- 1,0 litri.

Par šķietami absurdo situāciju ir ko teikt arī komentētājiem.

“Var. Nav baigi garšīgi gan un peld dīvainas daļiņas, bet var. :D”

“Specifikācija uzrakstīta tā, lai “Venden” nevar piegādāt, jo Venden pudeles ir 18 litri, bet te prasa 19.01 +- 1.0 litrus”

“Ir arī iekārtas, kas vizuāli izskatās tāpat kā pudeļu iekārta, bet tai ir pieslēgts ūdensvads. Tā spēj gan atdzesēt, gan uzsildīt ūdeni, tai ir arī ūdens karbonizēšanas funkcija. Man patīk vēss un karbonizēts pilsētas krāna ūdens. Bet, jā, pilnībā pietiek ar krāna ūdeni!”

“Es jau par šo diskutēju ar Elīnu Treiju. Pateicu, ka bērnudārzos varēja nodrošināt “Venden”. Teica dzert bērniem krāna ūdeni. Lai pierodot. Izrādās, ka puse Rīgas departamentu nebija varējuši pierast, jo iepērk ūdeni.”

“Un to visdrīzāk varētu pirkt bez iepirkuma procedūras.”

“Principā Rīgas pašvaldības iestādēs vajadzētu vienkārši aizliegt veikt iepirkumus pakalpojumiem, ko pašvaldība pati nodrošina. Krāna ūdens Rīgā ir pilnīgi ok. Ja kādā mājā nav ok, lai saved kārtībā konkrētās mājas ūdens caurules. Ilgtermiņā būs lētāk.”

