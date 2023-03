Reizē ar pavasari klāt arī mājas ģenerāltīrīšana. Plašs padomu klāsts veiksmīgākam darbam

Foto: SHUTTERSTOCK

Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Katru gadu pavasarī vairāk laika tiek veltīts mājas uzkopšanai. Kad spīd saule, gan noputējušie logu stikli uzreiz pamanāmi, gan putekļi vairāk virmo gaisā. Ar ko sākt? Elementārākais – lai notīrītu putekļus no horizontālām virsmām: galdiem, palodzēm, plauktiem, ieteicams izmantot divas mikrošķiedras drāniņas. Ar vienu – viegli samitrinātu – savāc putekļus, bet ar otru – sausu – virsmu nosusina.

Klasika – lupata. Tās modernā versija – mikrošķiedra

Putekļi no virsmas jāsavāc, virzoties no vienas virsmas malas uz vidu, nevis pa to apļojot. Samitrināto drāniņu saloka tā, lai ietilptu plaukstā, un galdu vai citu virsmu notīra vienā paņēmienā, drāniņu no tās neatraujot. Ja tīrāmā virsma liela, drāniņu pārloka un turpina tīrīt. Kad putekļi savākti ar samitrināto mikrošķiedras lupatiņu, virsmu nosusina ar sausu mikrošķiedras drāniņu. Tas jādara, lai nepaliktu ūdens atstātās pēdas. Uzkopšanas darbiem ir piemērotas 30 x 35 cm lielas drāniņas, jo ar tām vieglāk rīkoties nekā ar tām, kuru izmērs ir 80 x 80 cm.

• Stiklu, kristālu un citas delikātas vir­smas ieteicams apstrādāt ar gludas struktūras drāniņu, savukārt, ja vajag atbrīvoties no kāda niknāka netīruma, izmanto rupjākas struktūras izstrādājumu.

• Televizors jāatvieno no strāvas avota – elektrības vada, kontaktdakšu izņemot no kontaktligzdas. Ja televizoru neatvieno no elektrības (tas jādara vismaz 5 minūtes pirms uzkopšanas!) un pār ekrānu slīdina samitrinātu drāniņu, var dabūt strāvas triecienu. Televizoru un tā ekrānu vispirms vajadzētu notīrīt ar putekļslotiņu, to virzot no vienas sānu malas uz otru vai no augšas uz leju, nevis apļojot, jo tad pastāv risks – ja uz ekrāna ir kāds abrazīvs gruzītis, tas var sašvīkāt virsmu. Pēc tam ekrānu tīra ar viegli samitrinātu mikrošķiedras drāniņu, kas salocīta četrās daļās. Tai jābūt tīrai, ideālā gadījumā – jaunai, turklāt tādai, kuras maliņas ir nevis apmetinātas ar diegu, bet nogrieztas ar lāzeru, jo diedziņi var sašvīkāt televizora ekrānu. Tīrīšanu pabeidz, virsmu nosusinot ar sausu mikrošķiedras drāniņu. Nav arī ieteicams uz ekrāna izsmidzināt ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus. Ja ar ūdeni vien nepietiek, lai notīrītu virsmu, mikrošķiedras drāniņā iepilina tikai vienu pilienu tīrīšanas līdzekļa, tad drāniņu izskalo ar ūdeni, nospiež un tikai tad ķeras pie televizora.

• Putekļus no stāvlampas tekstila abažūra notīra ar putekļslotiņu vai drēbju suku ar mīkstiem sariem. Tas jādara vismaz reizi mēnesī, nevis pusgadā vai gadā, jo tad putekļu un netīrumu kārta var izrādīties pārāk bieza, lai to notrauktu ar putekļslotiņu. Lai abažūrs nekustētos, to no iekšpuses pietur ar roku, kurā vēlams uzvilkt cimdu, citādi uz abažūra var palikt taukaini pirkstu nospiedumi.

• Lai no putekļiem atbrīvotu grāmatas, tās pa četrām piecām izceļ no plaukta, ar putekļ­sūcēju apstrādā no visām pusēm un liek atpakaļ plauktā, kas noslaucīts ar mitru un nosusināts ar sausu drāniņu. Grāmatas var tīrīt arī ar krāsošanai paredzētu vidēji biezu otu ar vidēji asiem sariem.

Daudzfunkcionālais palīgs – mops

Mopi lēnām, bet mērķtiecīgi izkonkurē grīdas lupatu un spaini. Tas, kurš pamēģinājis mazgāt grīdu ar kvalitatīvu mopu, pie lupatas un slotas vairs neatgriežas. Mops ir maināms, pie mopa pēdas piestiprināts auduma gabals. Visa viltība slēpjas faktā, ka audums izgatavots no mikrošķiedras, ko var izmantot gan sausai, gan slapjai uzkopšanai. Sausā uzkopšana atšķiras no slaucīšanas ar parasto slotu, jo mikrošķiedras audumam piemīt unikāla spēja piesaistīt visus netīrumus, arī putekļus un dzīvnieku spalvas. Trūkums – ar to nav iespējams uz liekšķeres uzslaucīt gružus, piemēram, smiltis, drupačas, malkas skaidas, jo pēda šim darbam ir pārāk kustīga. Slapjajā uzkopšanā audums perfekti uzsūc ūdeni, savāc netīrumus (nevis izsmērē tos pa visu grīdu). Ar mopu var ātri uzmazgāt lielu grīdas laukumu, tā nožūst ātrāk, nekā mazgājot ar parasto lupatu. Arī pats mops izžūst ātri un līdz ar to nesasmok.

Mazgājot grīdu, pēdas platāko daļu vajag pavērst pret lietotāju, lai mobilitātes dēļ tā nemetas apkārt. Ja mazgājot veido it kā astoņniekus, tas nodrošina vispilnīgāko netīrumu savākšanu.

Universālais mops

• Neviena netīra stūrīša! Mops ir plāns un izgatavots trapeces veidā, tāpēc ar to var viegli piekļūt vietām, kur citkārt iztīrīt ir grūti, piemēram, zem skapja, gultas.

• Tīra grīdu un griestus! Ražotāji īpaši padomājuši par mopa teleskopiskā kāta konstrukciju. Tā garumu var pielāgot jebkuram augumam, lai darbotos, saglabājot taisnu muguru. Kvalitatīva mopa kātu var nofiksēt 0,8–1,65 m garumā un tīrīt gan grīdu, gan griestus (ar sauso mopu) un citas grūti aizsniedzamas vietas. Iespējams piekļūt vietām, piemēram, augstiem griestiem, kam citkārt vajag izmantot saliekamās alumīnija kāpnes.

• Lietošanas ērtums. Audums lielākoties ir piestiprināts ar līplentēm un stingri turas tīrīšanas laikā, bet vienlaikus ir viegli noņemams, lai izmazgātu. Mopa audums tik labi nomazgā netīrumus, ka pilnīgi pietiek ar tīru ūdeni. Ja ir īpaši netīras virsmas, ūdenim var pievienot ekoloģisku grīdas mazgāšanas līdzekli. Plānie mopi ir daudz ērtāki. Bārkstis aizķeras, ja gadījusies atskabarga uz dēļu grīdas vai kāda nagla uz līstes, turklāt mati vai vilna velkas kā gara aste.

Tīrība un smarža

Nereti pārforsējam ar mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu daudzumu – izlietnei iegādājamies vienu, plīts virsmai otru, cepeškrāsnij trešo, bet flīzēm – vēl kādu citu līdzekli. Dažkārt gadās, ka nepatīk konkrētā līdzekļa smarža, tāpēc to izmetam, pat nesākuši īsti lietot, un pērkam nākamo. Pirms pērk, kārtīgi jāpārdomā, vai konkrēto mazgāšanas vai tīrīšanas līdzekli vispār vajadzētu pirkt, kādās situācijās un apjomā to lietojam.

Nevajadzētu noniecināt tās metodes, ko savulaik, tīrot mājokli, izmantoja mūsu mammas un vecmammas, piemēram, likt lietā sodu, etiķi un citronu.

Videi draudzīgus mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus var atpazīt pēc eko marķējuma.

Daudzi arī mēdz neapdomīgi lietot tīrīšanai un mazgāšanai paredzētos līdzekļus, piemēram, uz plīts virsmas izliet kārtīgu šļācienu tīrāmā līdzekļa, nevis pāris lāšu, ar ko būtu pietiekami. Tiesa, tad vajadzēs cītīgāk paberzt virsmu, jo netīrumi uzreiz neizšķīdīs, kā tas notiktu, ja būtu lielā daudzumā tīrīšanas līdzekļa.

Ādas mēbeles – kopjot kalpo ilgi

Ādas mēbeles ir labs risinājums telpā, jo tās ir viegli kopjamas – atliek vien laiku pa laikam noslaucīt putekļus. Ja pāris reižu gadā ādu ieberzēs ar kādu ādas mīkstinātāju, lai tā saglabātu elastīgumu, mēbeles labi izskatīsies arī ilgtermiņā. Speciālie ādas kopšanas līdzekļi gan attīrīs, gan pasargās virsmu no bojājumiem. Taču ādu var tīrīt arī ar mājās pieejamiem līdzekļiem, piemēram, tīrīšanai der vieglas koncentrācijas ziepjūdens. Lai nepaliktu plankumi, jātīra visa dīvāna virsma, nevis tikai traips.

Ādas elastīgumam un spīdumam var pagatavot līdzekli no linsēklu eļļas – to uzvāra, tad atdzesē un atšķaida ar tikpat lielu daudzumu etiķa (piemēram, 200 ml eļļas un 200 ml etiķa). Vispirms ar šo šķidrumu iesmērē ādu, pēc tam ar mīkstu drāniņu nospodrina.

Logos iemirdzas pavasaris

Pavasaris ir īstais laiks logu mazgāšanai. Tas tradicionāli nav viegls darbs, taču ar acīm redzamu un ātru rezultātu. Logus ieteicams mazgāt gaišā, bet ne saulainā dienas laikā, kad tie ir vislabāk caurredzami. Tos mazgā no augšas uz leju, slapjumu pie rāmjiem noslauka ar lupatiņu vai papīru, kas neatstāj pūkas.

• Pirms logu mazgāšanas ieteicams no rāmjiem un palodzēm savākt lielākos redzamos putekļus, lai tie pēc tam nesaķep ar ūdeni.

• Logu mazgāšanai nepieciešams speciāls tīrīšanas līdzeklis (parasti izsmidzināms), sūklītis un gumijas sliede, ar ko logu atbrīvot no putām un netīrumiem. Beigu posmā rūtis spodrina un pulē ar mīkstu drāniņu, salveti vai pārbaudīto vērtību – saburzītām avīzēm.

• Nav jāpārspīlē ar tīrīšanas līdzekli – tas uz stikla jāklāj nedaudz, un, ja vien nav lielu netīrumu, nevajadzētu stiklus spēcīgi berzt. Tādā veidā mazgāti, tie statiski uzlādēsies un ātri pievilks jaunus putekļus.

Mīksto grīdas segumu tīrīšana

• Pirmais palīgs ir putekļsūcējs. Ar to var atbrīvoties no segumā sabirušajiem gružiem.

• No dabīgajiem līdzekļiem tīrīšanai noderēs smalkais sāls, dzeramā soda vai kartupeļu ciete. Tos izkaisa uz mīkstās virsmas, pēc kāda laika (vismaz stundas) ar putekļsūcēju izsūc. Krāsas atsvaidzināšanai uz pa­klāja var uzsmidzināt ūdeni, kas sajaukts ar ožamo spirtu. Traipus no mīkstā seguma tīra ar etiķūdeni. Etiķis arī būs labs līdzeklis, lai tīrītu suņu un kaķu atstātās zīmes. Ja kaitina etiķa smarža, to ātrāk var likvidēt, uzkaisot dzeramo sodu un tad savācot ar putekļsūcēju. Ja paklājā iemīdīta košļājamā gumija, uz tās uzliek ledusgabaliņu, lai tā sacietē. Pēc brīža košļājamās gumijas pikuci būs viegli noņemt.

• Efektīvi ir dažādi speciālie ķīmiskie līdzekļi, tos lietojot, jāievēro instrukcija. Tie var būt šampūni, izsmidzināmas putas, pulveri. Pēc mīksto segumu iztīrīšanas tos aromatizē ar kādu no sev tīkamām ēteriskajām eļļām, piemēram, apelsīnu, mandarīnu, citrusu.

• Paklājus var nodot ķīmiskajā tīrīšanā, cena atkarīga no paklāja lieluma un materiāla. Pie reizes tiek likvidēti nepatīkamie aromāti un, ja nepieciešams, apstrādātas paklāja malas. Ja paklājs liels vai mīk­stais segums pielīmēts pie grīdas, to tīrīšana var notikt arī mājās, kad to dara speciālisti ar profesionālām iekārtām (tvaika sūcējiem, profesionāliem tīrīšanas līdzekļiem).

• Kājslauķus laiku pa laikam sirsnīgi iz­klapē. Dabīgos (niedru un citu pinumu paklājiņus), kas kļuvuši netīri, mazgā ar sālsūdeni, izskalo ar lielu ūdens daudzumu un liek izžūt, bet ne tiešos saules staros.

Mīksto mēbeļu tīrīšana

Kad pēdējo reizi tīrījāt dīvānu? Pareizi būtu – reizi nedēļā. Par bīstamiem netīrumu perēkļiem mīkstās mēbeles pārvēršas, ja mājās ir suņi un kaķi, kam netiek liegts gulēt uz mēbelēm. Pat pēc slimošanas vajadzētu gultas matraci iztīrīt intensīvāk. Ja mājās ir mazi bērni, tad jau pašu mēbeļu un to audumu izvēle ir orientēta uz to vieglu kopšanu un biežu tīrīšanu. Lai arī šķiet, ka alerģiju galvenie vaininieki ir ziedputekšņi, arī putekļi, kas sakrājušies mīkstajās mēbelēs, jutīgākiem cilvēkiem var izraisīt alerģiju. Taču runa nav tikai par putekļiem. Omulīgais paradums ņemt līdzi gultā arī kafijas tasīti ne vienmēr beidzas veiksmīgi…

Viens no variantiem – svaigu traipu tīrīt ar aukstu ūdeni – ir nekaitīgs tikai tādā gadījumā, ja mīksto mēbeļu audums ir raibs un ir cerība, ka tīrīto un berzto virsmu nevarēs atšķirt no faktūras.

• No mīkstajām mēbelēm putekļus izsūc ar putekļsūcēju, izmantojot piemērotus uzgaļus. 20 minūtes pirms tīrīšanas uz dīvāna var uzkaisīt sodu un tad to savākt ar putekļsūcēju. Taču var arī tīrīšanu padarīt komplicētāku. Samitrina vecu, tīru palagu, ūdenim pievienojot līdzekli, kas domāts veļas aromatizēšanai, vai piepilina kādu ēterisko eļļu. Mitro (bet ne slapjo) palagu uzklāj uz dīvāna un ar plaukstām plikšķina pa to, tā izdauzot putekļus.

• Ja vēlas nomākt kādu aizdomīgu aromātu, litrā ūdens iespiež viena citrona sulu, ielej pulverizatorā un izsmidzina uz dīvāna. Noslauka ar mitru sūkli. Kaķu un mazu bērnu sačurātos dīvānus tīra ar speciāliem zooveikalos nopērkamiem sprejiem, kas iedarbojas uz specifisko urīna aromātu, ko nevar mazināt ne ar sodu, ne etiķi un citiem līdzekļiem. Speciālo līdzekli uzklāj uz traipa, pēc 10–15 minūtēm noslauka, ļauj izžūt.

• Lai uz vienkrāsaina auduma nepaliktu kontūras no traipu tīrīšanas, līdzeklis jāliek uz mitra sūkļa un tad nevis jāberž netīrā vieta, bet jāpiesūcina, tai viegli un cītīgi uzspiežot, it kā mīcot traipu. Bet – jo ilgāk apstrādātā vieta žūs, jo lielāka varbūtība, ka kontūra tomēr paliks. Tāpēc traipa vietu pēc tīrīšanas apstrādā ar mīkstu, mitrumu uzsūcošu lupatiņu, papīra salvetēm, var arī žāvēt ar fēnu.

Ja dīvāna audums ir raibs, krāsu košumu var atjaunot ar sālsūdeni – litrā ūdens izšķīdina 2 tējkarotes sāls. Lupatiņu samitrina sālsūdenī un noslauka dīvānu.

Telpaugu efekts

Telpaugi mājās ir ne vien dekoratīvi elementi, bet arī rūpējas par gaisa attīrīšanu – uzņem oglekļa dioksīdu, lai ražotu skābekli. Lai šis process notiktu efektīvāk, telpaugi regulāri jākopj. Lielisks līdzeklis, ar ko tīrīt augu lapas, ir… piens. Mīkstu, tīru drāniņu iemērc pienā (tam jābūt vismaz 2%), nospiež lieko šķidrumu un tīra augu lapas. Tās kļūs ne tikai tīras, bet arī būs veselīgi spīdīgas. Starp citu, šim darbam ļoti piemērota ir uz rokas uzvilkta zeķe.

Gaisu telpās labi attīra spatifīla, paparde, hlorofīts, aglonēma, scindapsis, dracēna un efeja.

Spilvenu un segu kopšana

• Ar dūnām un putnu spalvām pildītus spilvenus ieteicams tīrīt reizi divos trijos gados. Guļot cilvēks svīst, atdalās atmirušās ādas plēksnītes, blaugznas, citas organiskas atliekas, tāpat telpā ir putekļi. Tas viss nonāk un krājas spilvena pildījumā, veidojot labvēlīgu vidi putekļērcītēm. Tās slimības nepārnēsā, taču var izraisīt alerģiju. Ja spilvens neliela izmēra, ar plānu pildījumu (400–500 g dūnu, ne vairāk), to var izmazgāt veļasmašīnā 60 ºC temperatūrā. Tomēr dūnas, iespējams, pilnībā neizžūs, mitras sāks pelēt un smirdēt. Vecu un gadiem netīrītu spilvenu mājas veļasmašīnā noteikti neizdosies dabūt tīru, tāpēc vajadzēs izmantot ķīmiskās tīrītavas pakalpojumus.

• Ar dūnām vai spalvām pildītu segu kvalitāti un kalpošanas ilgumu lielākoties ietekmē stepējums. Tās segas, kas stepētas kvadrātos, kalpo ilgāk nekā segas ar stepējumu paralēlās līnijās. Bet vēl izturīgāks ir kasešu stepējums, kad segas pildījums sadalīts ar speciālām šuvēm. Dūnu segu pildījums dažkārt jau pirmajā mazgāšanas reizē saplok. To noteikti nevajadzētu pieļaut, jo arī pēc mazgāšanas un žāvēšanas segai jāsaglabā savas labās īpašības. Lai tas nenotiktu, jāiepazīstas ar informāciju, ko norādījis ražotājs uz birkas, kas piešūta segai. Uz tās parasti norādīts gan ieteicamais mazgāšanas veids, gan ūdens temperatūra.

• Visi dūnu izstrādājumi regulāri jāvēdina un jāpurina, taču nevajadzētu tos dauzīt, kā ierasts darīt ar paklājiem, izklapējot putekļus. Ja mazgā ar rokām, nepieciešams liels ūdens daudzums, savukārt no mazgāšanas līdzekļiem ieteicams izmantot šķidrās ziepes, nevis pulveri. Ar līdzekļa daudzumu nevajadzētu aizrauties, bet ņemt divtik mazāk, nekā ierasts. Izmantojot veļas mazgājamo mašīnu, minimālajam ierīces tilpumam jābūt deviņiem kilogramiem, citādi sega kārtīgi neizmazgāsies un centrifūga neefektīvi izspiedīs ūdeni.

• Pēc mazgāšanas segu pēc iespējas ātrāk jāliek žāvēties. Mazgājot ar rokām, izstrādājums kārtīgi jānospiež, lai notecinātu pēc iespējas vairāk liekā ūdens. Visefektīvākais rezultāts būs no veļas žāvētāja ierīces, bet, žāvējot istabas temperatūrā, svarīgi segu ik pa brīdim papurināt. Ja tomēr nav pārliecības, kā labāk mazgāt dūnu segu, tā jāuztic speciālistiem ķīmiskajā tīrītavā.

• Segas ar vilnas pildījumu regulāri jāvēdina vai vismaz jāizklāj telpā, lai tās varētu elpot. Reizi pāris gados vēlams to nodot ķīmiskajā tīrītavā. Mājas apstākļos nav ieteicams mazgāt. Ja to dara, jāievēro, ka ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 ºC, citādi vilna savelsies. Kokvilnas segas ir smagākas nekā sintētiskās, neizraisa alerģiju, bet krietni atpaliek siltuma ziņā. Ir viegli kopjamas – drīkst mazgāt veļasmašīnā.

Lai matracis atkal tīrs un svaigs

• Matraci vajadzētu tīrīt vismaz divas reizes gadā. Izplatītākie ir urīna, asins, ēdienu un dzērienu traipi. Arī no cilvēku sviedriem matracis ar laiku kļūst pelēcīgs, bet dažkārt to sakrāso gultasveļa. Iztīrīt var praktiski jebkuru traipu, ja to dara laikus, ideālā gadījumā – uzreiz pēc traipa parādīšanās. Viena no lielākajām kļūdām ir nogaidīt mēnesi, pusgadu vai pat ilgāk – sak, gan jau uzradīsies vēl kādi traipi, tad izsaukšu profesionālus tīrītājus, lai sakopj matraci. Ja matrača audums ir sintētisks, traipus likvidēt ir vieglāk, rezultāts parasti ir lielisks. Bet, ja ir ļoti dārgs matracis, kas ražots no dabīgajiem materiāliem un tīrīšana netiek veikta uzreiz, rezultāts var būt mazāk iepriecinošs. Matraci izdosies atbrīvot no nepatīkamā aromāta, taču traipi var palikt redzami. Visgrūtāk esot likvidēt asins atstātos traipus, ja to nedara uzreiz.

• Matracis regulāri jāizsūc ar parasto putekļsūcēju, jo tā iespējams guļamo atbrīvot no putekļiem, smiltīm, drupačām, gružiem, atmirušās ādas plēksnītēm. Cītīgi beržot matraci, tiek panākts pretējais – traips tiek ieberzts dziļāk matracī, nevis likvidēts. Ja tomēr gribas pašiem sakopt matraci mājās, vispirms vajadzētu izmēģināt, kā izvēlētais līdzeklis iedarbojas uz pārvalka audumu (apstrādā nelielu matrača laukumiņu). Otrs svarīgs faktors, kas noteikti jāņem vērā, – tīra ne tikai traipa vietu, bet vienmērīgi visu matraci. Beržot tikai traipu, veidosies oreols. Pēc līdzekļa uzklāšanas audums vairākas reizes jāsamitrina un jāizsūc ar tādu putekļsūcēju, kas spēj savākt šķidrumu.