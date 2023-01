Foto: SHUTTERSTOCK

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – par sieviešu vieglprātību Ieteikt







Lilija Limane, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Darba Balss

Sarkan pagasts (Cēsu apr.) Sieviešu vieglprātība. Pēdējā laikmetā arī šinī apkārtnē “meitas” un sievas mēdz lieliski praktizēt abortēšanas mākslu. Gandrīz tāpat kā vācu okupācijas laikmetā. Nupat atkal policijai caur anonīmu ziņojumu izdevies no Sarkankapsētas jauna kapa izrakt tur apslēptu nelaika upuri, un vainīgā māte, kāda “lēna” meitenīte no B.mājām, atrasta par vainīgo. Cik dzirdams no ļaužu valodām, tad tur darbojusies vesela organizācija, kamēr meiteni pierunājuši – jo viena to vadījusi pie vecmātes uz Cesvaines pusi, māte, ļaunumu slēpdama, to bez citiem bēriniekiem noglabājusi kapsētā u.t.jpr. Saprotams, policijai varēja ziņot arī tikai labi informēta persona. Izmeklēšana ir iesākta.