“Ko man darīt ar iepirkumu ratiņiem un bērnu?” Kulbergs dusmīgs par automašīnas novietošanas nosacījumiem pie veikala 10
Saeimas deputāts (AS), Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs sociālajā tīklā “X” paudis neapmierinātību ar situāciju, kuru piedzīvojis. Kā zināms, Andrim ir īslaicīgi kustību pārvietošanās ierobežojumi, un, ierodoties, veikalā kopā ar bērnu, viņš novietojis savu automašīnu invalīdu stāvvietā.
Par spīti tam, ka viņš, kā pats norāda, šobrīd īslaicīgi nevar brīvi pārvietoties, saņēmis sodu no stāvvietu apsaimniekotāja “CityPark”.
Dienas pozitīvo saviļņojumu vienmēr ir gatavs sabojāt #CityPark 😡😡😡
Lūk šeit izgaismojas liela problēma 🇱🇻 invalīdparkinga vietu kārtībā. Tās ir sabūvētas visur, vienmēr tukšas, bet ko man kā īslaicīgam pārvietoties nespējīgam 👨🦽 darīt ar iepirkuma ratiņiem un sīku bērnu? https://t.co/fSIn0ko3un pic.twitter.com/HDRvOAPHTS
— Andris Kulbergs (Apvienotais Saraksts) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) November 7, 2025
Savā ierakstā Kulbergs uzsver, ka invalīdu stāvvietas Latvijā bieži vien stāv tukšas, taču tām piekļūt drīkst vienīgi ar derīgu atļauju, ko īslaicīgu kustību traucējumu gadījumā iegūt ir praktiski neiespējami. Viņš vaicā, ko darīt cilvēkam, kurš, piemēram, pēc traumas uz laiku nespēj brīvi pārvietoties?
Viņa ieraksts raisījis plašu rezonansi – daļa sabiedrības izprot situāciju un piekrīt, ka šobrīd spēkā esošā kārtība ir pārāk stingra un nerēķinās ar īslaicīgām kustību problēmām, savukārt citi uzsver, ka invalīdu stāvvietas domātas konkrētai cilvēku grupai un šāda pieeja var radīt neapmierinātību to cilvēku vidū, kuriem ir invaliditāte.
Pimēram, Andrejs atzīst, ka arī viņam ir bijusi līdzīga problēma: “Man bija tā pati problēma kad salauzu kāju, pārvietojos ar 2 kruķiem, bet invalīdu stāvvietu izmantot nedrīkstu un par RS stāvvietām bija jāmaksā. Vajag risinājumu, kas, traumu gadījumā, ļauj saņemt īslaicīgu invalīda stāvvietas atļauju.”
Aivars norāda, ka ieviešot šādu risinājumu, visas invalīdu stāvvietas būtu aizņemtas: “Varu saderēt, ka pie šāda risinājuma visas invalīdu stāvvietas būtu aizņemtas, un no malas nekādi nevarētu pateikt, ka lietotājam ir kāda vaina. Un īstenie invalīdi tad varētu klunkurēt no tā tālākā stūra.
Lūk, ko vēl par šo domā sabiedrība.
Šādus "sīkumus" ir svarīgi, lai kāds risina. Kopumā tā izskatās birokratizētas valsts seja – visu nosaka atbilstošs papīrs. Man šad tad sanāk uz veikalu vest ratiņkrēsla invalīdu. Viņa izcelšanu/iecelšanu jāveic vistālākajā stūrī, kur ir vieta, lai to varu izdarīt.
— Valters Ze Mitāns 🇺🇦 (@viuksmp) November 8, 2025
Interesanti, ka šāds SIA var “sodīt” autovadītājus. Vēl interesantāk, ka pat CSDD jau sadarbojas ar šiem “stāvvietu uzlabotājiem un kārtības ieviesējiem”.
— Zigmars Vestfals (@MrVestfals) November 7, 2025
Rietumpasaulē var nokārtot pagaidu inv. auto stāvvietas karti uz noteiktu laiku fizisku traumu sakarā un izmantot šīs.
— annija (@annija) November 7, 2025
Pieļauju, ka CityPark nezināja par to, ka esat ar kruķiem un vnk. redzēja, ka aiz loga nav attiecīgās zīmes. Šajā vietā pie Juglas Rimi, tie, kam vienalga, regulāri liek auto un tad tie, kas pārvietojas ratiņkrēslā (esmu redzējis savām acīm) ir spiesti novietot auto tālāk.
— Aldis Bukšs (@AldisBukss) November 8, 2025
Ko darīt? NELIKT auto invalīdu stāvvietā, ja tev nav attiecīgas atļaujas.
Tāpat kā es nelieku auto Saeimas deputātu stāvvietā, ja gribu uz Torņa ielu 🤷🏻♂️
— Jānis Pūce (@PuuchuksJ) November 8, 2025
Neesmu redzējusi nevienu invalīdu tā gaužamies par nelikumīgi aizņemtu stāvvietu vai simtiem citām (necilvēcīgām, pazemojošām) netaisnībām, ko invalīdi piedzīvo katru dienu, 24/7, kā indivīdu ar lauztu kāju, kurš sevi pielīdzina invalīdam. Esmu šokā lasot šo ierakstu..
— Zane (@zaneozola85) November 7, 2025
Tas ir tik nožēlojami, ja iedomājaties, ka īslaicīgi kruķi Jums dod tiesības parkoties invalīdu stāvvietā. Iedodiet kaut vienu iemeslu, lai kontrolieris Jums neliktu sodu? Tas ir kā? Jus domājat viņš sež Jusu twitter mākonī?
— Mr.Negative (@MGrundmanis) November 7, 2025