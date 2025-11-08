Foto: Zane Bitere/LETA

Saeimas deputāts (AS), Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs sociālajā tīklā “X” paudis neapmierinātību ar situāciju, kuru piedzīvojis. Kā zināms, Andrim ir īslaicīgi kustību pārvietošanās ierobežojumi, un, ierodoties, veikalā kopā ar bērnu, viņš novietojis savu automašīnu invalīdu stāvvietā.

Par spīti tam, ka viņš, kā pats norāda, šobrīd īslaicīgi nevar brīvi pārvietoties, saņēmis sodu no stāvvietu apsaimniekotāja “CityPark”.

Savā ierakstā Kulbergs uzsver, ka invalīdu stāvvietas Latvijā bieži vien stāv tukšas, taču tām piekļūt drīkst vienīgi ar derīgu atļauju, ko īslaicīgu kustību traucējumu gadījumā iegūt ir praktiski neiespējami. Viņš vaicā, ko darīt cilvēkam, kurš, piemēram, pēc traumas uz laiku nespēj brīvi pārvietoties?

Viņa ieraksts raisījis plašu rezonansi – daļa sabiedrības izprot situāciju un piekrīt, ka šobrīd spēkā esošā kārtība ir pārāk stingra un nerēķinās ar īslaicīgām kustību problēmām, savukārt citi uzsver, ka invalīdu stāvvietas domātas konkrētai cilvēku grupai un šāda pieeja var radīt neapmierinātību to cilvēku vidū, kuriem ir invaliditāte.

Pimēram, Andrejs atzīst, ka arī viņam ir bijusi līdzīga problēma: “Man bija tā pati problēma kad salauzu kāju, pārvietojos ar 2 kruķiem, bet invalīdu stāvvietu izmantot nedrīkstu un par RS stāvvietām bija jāmaksā. Vajag risinājumu, kas, traumu gadījumā, ļauj saņemt īslaicīgu invalīda stāvvietas atļauju.”

Aivars norāda, ka ieviešot šādu risinājumu, visas invalīdu stāvvietas būtu aizņemtas: “Varu saderēt, ka pie šāda risinājuma visas invalīdu stāvvietas būtu aizņemtas, un no malas nekādi nevarētu pateikt, ka lietotājam ir kāda vaina. Un īstenie invalīdi tad varētu klunkurēt no tā tālākā stūra.

Lūk, ko vēl par šo domā sabiedrība.

“Viņš regulāri novieto automašīnu invalīdu stāvvietā” – rīdzinieks sašutis par kāda šofera rīcību, izmantojot viņam neparedzētu stāvvietu. Kā komentē policija?
Pacēlājam parakstus nevajadzēja, bet stāvvietai – 121: māmiņas cīņa par invalīdu stāvvietas ierīkošanu pie mājas
“Biju neizpratnē ne tikai par uzliktā soda pamatotību, bet arīdzan par to, ka netiku informēta personīgi” – invalīdei Rīgā uzsūta parādu piedzinējus
