Komerczvejnieki par roņu nodarīto skādi varēs saņemt 1,5 miljonus eiro







Sandra Dieziņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Komerczvejnieki par roņu nodarīto skādi varēs saņemt 1,5 miljonus eiro – tā lēmusi valdība.

Nav noslēpums, ka roņi nodara ievērojamus zaudējumus piekrastes zvejniekiem, saplosot zvejas rīkus un sabojājot lomu.

Tādēļ zaudējumu kompensācijai paredzēts Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) pasākums “Aizsargājamo jūras zīdītāju radīto zaudējumu segšana”.

Tas būs pieejams no 2021. līdz 2027. gadam. Atbalstu varēs saņemt juridiska vai fiziskai persona, kura nodarbojas ar komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos. To varēs saņemt par zaudējumiem, ko radījuši zīdītāji, kuri ir aizsargājami atbilstoši noteikumiem par sugu un biotopu aizsardzību, to skaitā roņi.

Lai varētu saņemt atbalstu, zvejniekiem Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā jāiesniedz iesniegums, norādot vispārēju informāciju par atbalsta pretendentu, informāciju par nozvejas apjomu Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos sadalījumā pa zivju sugām kalendāra gadā, par kuru pretendē uz publisko finansējumu, projektu atlases kritērija punktu skaitu un kopējā publiskā finansējuma apmēra aprēķinu.

Tāpat atbalsta pretendentam būs jāiesniedz deklarācija saskaņā ar noteikumiem par valsts un ES atbalsta piešķiršanu un uzraudzību 2021.–2027. gada periodā.

Zemkopības ministrijā norāda, ka pēc diskusijām ar nozari panākta vienošanās, ka atbalsta saņemšanas shēma tiek saglabāta tāda, kāda tā bijusi līdz šim, vienlaikus pārskatot kompensācijā iekļautos zivju vērtības koeficientus.

Šos koeficientus, ko izmanto atbalsta aprēķinā, noteiks, ņemot vērā aktuālo statistiku, un LAD tos publicēs oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pirms projektu pieņemšanas. ZM skaidro – kaut arī kompensācijas saņemšanas nosacījumi nemainās, jauni noteikumi ir nepieciešami, lai sāktu 2021.–2027. gada plānošanas perioda pasākumu īstenošanu.