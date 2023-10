Kopā domāt un kopā radīt! Ieteikt







Autors: Jānis Bārda, VAS Elektroniskie sakari (VAS ES) valdes priekšsēdētājs

Radīt mikroshēmas, mobilos telefonus vai rūterus, ierīkot inženiersistēmas vai ražot elektroauto – tas ir lieliski. Taču ir vēl citas spējas, ar kuru palīdzību darīt lielas lietas. Mums, VAS ES, domājot par jaunām sasniedzamām virsotnēm, kādā brīdī loģisks šķita jautājums – ko ar mūsu kompetencēm, zināšanām un resursiem varam uzsākt tādu, ko neviens cits Latvijā nevar izdarīt un arī nedara? Jautājums nebija viegli atbildams, taču galu galā atbilde nāca un tā bija vislabākā iespējamā.

Šodien

Bez mazākās lielības jāatzīst, ka VAS ES reputācija globālā telekomunikāciju saimē ir īpaša. Tās cieņu esam nopelnījuši ar rūpīgi un atbildīgi veiktu darbu, centību, attieksmi un gadu gaitā gūtiem starptautiskiem sakariem. Patiecoties tam spējām radīt 5G ekosistēmu Latvijā.

“5G Techritory” ir Eiropas vadošais 5G ekosistēmas forums, kas šogad notika jau sesto gadu. Šodien “5G Techritory” ekosistēma – tā ir globāla platforma zināšanu nodošanai, efektīvai sadarbībai un tehnoloģiskai izaugsmei nacionālā un Eiropas līmenī. Vienkopus pulcējam industrijas līderus, politikas veidotājus un tehnoloģiju vizionārus no visas pasaules, kuri koprades pasākumos, diskusijās un citos formātos apspriež un, var teikt, pat izlemj tehnoloģiju attīstības virzību, diskutē par nākotnes sakaru un datu pārraides tīkliem, tehnoloģijām, pakalpojumiem, inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem, politikām un citām ekosistēmai aktuālām tēmām.

Kā apliecinājums tam, ka forums ir vadošais Eiropā, ir saņemtās atzinības. Pasākums saņēmis trīs starptautiskus apbalvojumus – divas “Amber Event Award” balvas (“GrandPrix” un labākais 2020. gada tiešsaistes pasākums) un prestižo “Virtual Events Institute Virtual & Hybrid Conference” apbalvojumu.

Sākums

Tā tas ir šodien. Bet, kā tas viss sākās? Kā no mazas idejas, kas dzimusi mūsu mazajā Latvijā, ir izaudzis tik nozīmīgs globāla līmeņa ekosistēmas pasākums?

Atminoties, kā tas viss sākās, nevar nepieminēt foruma nosaukuma tapšanu. Domājot forumam trāpīgu nosaukumu, visa pamatā bija koncepts – 5G + Technology + Territory = 5GTechritory. Nosaukuma ideja joprojām ir saglabājusies, tikai tas ir ieguvis dziļāku jēgu. Sākotnēji cipara un burta kombinācijai 5G bija izšķiroša loma, taču šobrīd tam jau ir simboliska nozīme un tikpat labi tā vietā varētu būt 6G vai pat 7G, tādejādi iezīmējot tehnoloģiju straujo attīstību. Savukārt vārds “Techritory” ir nostiprinājis savas pozīcijas un šodien daudziem izraisa plašākas asociācijas – tā ir jauno tehnoloģiju fidžitālā pasaule, kurai nav nedz robežu, nedz ierobežojumu. Tajā ir zināšanas, kas ir visa attīstības pamatā un iesaistīto pušu vēlme sadarboties, lai veidotu viedāku, drošāku, ilgtspējīgāku esošo pasauli.

Iesākumā forums tika pozicionēts kā komandas, toreiz – Baltijas jūras reģiona valstis – spēles laukums, kurā novatoriem būtu iespēja radīt jaunus tehnoloģiskus risinājumus, investoriem – iespēja veicināt jaunu tehnoloģisku risinājumu ieviešanu, savukārt likumdevējiem forums ir vieta un veids, kur radīt labvēlīgu tirgus regulējumu jauno tehnoloģiju ilgtspējīgai attīstībai. Drosme skatīties tālāk un plašāk ir rezultējusies tajā, ka no Baltijas jūras reģiona valstu foruma “5G Techritory” ir izaudzis par Eiropas vērienīgāko 5G ekosistēmas forumu, kas nu jau pulcē industrijas līderus, politikas veidotājus un tehnoloģiju vizionārus no visas pasaules.

Sākotnēji izvirzītais uzdevums – lai veiksmīgs rezultāts balstītos uz visu ieinteresēto pušu sadarbību, kopīgi un saprotami formulētiem mērķiem un noteikumiem, kurus ikviens no iesaistītajiem piekrīt ievērot, lai sasniegtu izvirzītos mērķus – ir izpildīts.

Ambīcijas, izaicinājumi un sasniegumi

Jāatzīst, ka bez ambīcijām un lieliem mērķiem nekur tālu mēs nebūtu tikuši. Radot 5G ekosistēmu Latvijā, uzdrīkstējāmies darīt kaut ko vairāk, turklāt veltīt to nacionālajām interesēm, balstot to inovāciju attīstībā, lai galu galā augtu arī paši. Forums ir ne tikai Latvijas, bet globālas kopienas dalībnieku saiets. Mēs kā organizators nodrošinām zināšanu, pieredzes, kompetences un ideju apriti partneru starpā.

Foruma sešu gadu pastāvēšanas laikā notikušas patiesi lielas lietas sakaru nozarē. Ievērojami attīstījusies digitālā infrastruktūra, uzsākta elektronikas ražošanai nepieciešamo mikročipu iniciatīva, dzimusi metapilsētas viedā partnerība, izveidots ūdeņraža tehnoloģiju attīstības konsorcijs, un šogad 5G Techritory laikā kvantu tehnoloģiju eksperti, zinātnieki, IKT nozares pārstāvji un politikas veidotāji parakstīja saprašanās memorandu par kvantu tehnoloģiju attīstību Latvijā, lai veicinātu diskusiju par kvantu tehnoloģiju ietekmi uz dažādām tautsaimniecības nozarēm, tostarp, par drošības un tehnoloģiskās attīstības izaicinājumiem.

Visas šīs iniciatīvas ir nozīmīgas Latvijas ekonomikas attīstības prioritātes. Tās ir pienesums mums visiem – ne vien Latvijas ekonomikas izaugsmei, bet arī mums kā uzņēmumam – pieredzes un zināšanu bagātināšanai. Ir patiess gandarījums redzēt, ka šīs iniciatīvas turpina dzīvot un nes rezultātus.

Svarīgi pieminēt, ka šogad foruma ietvaros arī tika organizēts starptautisks Latvijas un Ukrainas sadarbības attīstības pasākums, kas bija vērsts uz sadarbības potenciāla attīstību un partnerību veidošanu starp Latviju un Ukrainu valsts digitālizācijas attīstības jomā tagad un pēc kara beigām, iesaistot politikas veidotājus un lēmumpieņēmējus, akadēmisko vidi, nevalstisko sektoru, uzņēmumu atbalsta organizācijas, kā arī uzņēmumus. Kā apliecinājums šai sadarbībai foruma laikā Satiksmes ministrs Kaspars Briškens un Ukrainas vicepremjers un digitalizācijas ministrs Mihailo Fedorovs parakstīja Latvijas-Ukrainas digitālo memorandu, tādējādi apliecinot abu valstu gatavību sadarboties digitalizācijas, elektronisko sakaru un radiofrekvenču spektra, platjoslas interneta piekļuves infrastruktūras attīstības un inovāciju jomā. Šī sadarbība veicinās ne tikai Ukrainas, bet arī visas Eiropas digitālo attīstību un izaugsmi, arī Latvijai dodot vērtīgu pieredzi un atziņas. Nozīmīgi, ka par savu sabiedroto šim izaicinošajam uzdevumam ukraiņi izvēlējušies tieši Latviju, atzinīgi novērtējot mūsu digitālo kompetenci un zināšanas, kam apliecinājumu guvuši “5G Techritory” forumā.

Sadarbība

Sadarbība ir svarīga sastāvdaļa mūsu panākumiem. Gadu gaitā ir izveidojušās partnerattiecības ar citiem uzņēmumiem un organizācijām gan nacionālā mērogā, gan starptautiskā līmenī, nodrošinot mums nepieciešamos resursus un atbalstu, lai “5G Techritory” no svarīgas konferences transformētos par to, kas tā ir tagad – platforma inovāciju veicināšanai un kopradei.

Latvija var

“5G Techritory” forums ir lauzis stereotipus par to, ko Latvija var un kas Latvijā, mazā valstiņā pie Baltijas jūras, ir iespējams. Mazai valstij uzņemties organizēt pasaules līmeņa tehnoloģiju forumu šķita liels izaicinājums, bet vienlaicīgi tā bija arī liela iespēja. Tas ir iespējams, ja mums ir drosmīgs redzējums, apņemšanās un gatavība sadarboties. Mazās valstis ir spējīgas būt uz pasaules skatuves, un tehnoloģiju attīstība ir viena no jomām, kurā tās var izcelties. Latvijas kā mazas valsts ambīcijas ir lielas un tās ir par pasaules tehnoloģiju kopienas veidošanu. Mēs vēlamies veicināt zināšanu apmaiņu, radošu domāšanu un inovācijas, lai kopā risinātu pasaules problēmas. Tehnoloģiju attīstība ir globāls uzdevums, un mēs vēlamies piedalīties tajā kopā ar citām valstīm, daloties ar mūsu idejām un mācoties no citiem. Forums ļauj Latvijai kļūst atpazīstamai kā notikuma vietai, caur šo atpazīstamību nokļūstot uz pasaules mēroga kompāniju kartes.

Nākotne

Loģisks VAS ES darbības turpinājums “5G Techritory” ietvaros bija mēģināt rast risinājumu problēmai, ka cilvēkiem gan Latvijā, gan citur pasaulē pietrūkst laika domāt. Piedevām domāt kopā. Un tas cilvēcei kopumā un arī telekomunikāciju nozarei rada vērā ņemamus izaicinājumus. Laika gaitā ir radītas ļoti daudzas interesantas un inovatīvas tehnoloģijas, taču nav atrasts īstais to pielietojums un tās netiek pielietotas jēgpilni. Piemēram, mākslīgais intelekts nav nekas jauns, tas pastāv jau gadiem, taču cilvēki par to uzzināja, kad tika radīts produkts – Chat GPT. Tātad īstais produkts attaisnoja tajā pielietotās tehnoloģijas. Lai radītos produktus un tehnoloģijas varētu lietot jēdzīgi, ir vajadzīgs kopā domāšanas un kopā radīšanas process. Koprades pasākumi, kas šogad bija “5G Techritory” foruma pamata norises, ir pirmais aizmetnis šīs problēmas risināšanai. Kontekstā ar mākslīgā intelekta attīstību cilvēcei izaicinājums ar laika trūkumu domāšanai ir jāņem vērā vēl nopietnāk. Ja cilvēce nesāks efektīvāk, ražīgāk, intensīvāk domāt, prognozēju, ka mums būs jāsaskaras ar vērā ņemamiem izaicinājumiem. Tāpēc mūsu vēlme, lai forums nākotnē kļūst par domnīcu aliansi, kur ir mazāk teatrālas darbības uz skatuves, bet ir daudz vairāk pamatīgas un vērtīgas domāšanas, kas nes reālus rezultātus un pienesumu ne vien nozarei, bet sabiedrībai kopumā. Vēlamies turpināt savest kopā industriju ar pētniekiem, tādejādi dodot vietu ģeniālu iniciatīvu dzimšanai. Vēlamies kļūt par starpnieku, kas šīs lielās lietas redz ne vien rodamies, bet vēro, kā tās aug un attīstās un galu galā nodod zināšanas plašākam cilvēku lokam, lai tehnoloģiju sniegtās iespējas uzlabotu pēc iespējas vairāk cilvēku labbūtību.

Ne tikai “5G Techritory”

Forums nav vienīgais mūsu kopā domāšanas un kopā radīšanas veikums. Esam radījuši gan produktu, gan procesu inovācijas. Šobrīd mums ir radīti vairāki eksportspējīgi produkti. Piemēram, SKUDRA. SKUDRA ir mūsu inženieru radīta radio monitoringa programmatūra, kas dod iespēju veikt monitoringu vienlaicīgi vairākos frekvenču diapazonos, nodrošina mērījumu rezultātu uzkrāšanu, apstrādi, saglabāšanu un vizualizāciju, palīdz identificēt radiosignāla avotu, lietotāju un atrašanās vietu. SKUDRA ir vērtīgs, starptautiskajā vidē novērtēts instruments civilo un militāro uzdevumu veikšanai. 2019. gadā SKUDRA ieguva vienu no prestižākajām balvām starptautiskā konkursā “Inovāciju kvalitātes balva 2019” kategorijā “Publisko pakalpojumu inovācija”. SKUDRA jau vairākkārt ir pierādījusi sevi kā efektīvu un noderīgu rīku arī militārajā jomā.

Interesanti, ka sākotnēji programmatūra tika radīta paša uzņēmuma vajadzībām darba kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai. Rezultātā iegūta funkcionāli pilnvērtīga, ērti lietojama un stabili darbojošās programmatūra. To joprojām, veicot pamatdarbību, izmantojam savām vajadzībām, nepārtraukti attīstot tās funkcionalitāti, un jau vairākus gadus SKUDRA ir komercializējams produkts.

Tāpat šī gada 20. oktobrī jau sesto reizi norisinājās Izcilo uzņēmumu inovāciju forums 2023, un šogad to organizējām mēs, VAS ES, sadarbībā ar Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamentu. Iniciatīvas mērķi ir stiprināt inovāciju kultūru valsts un privātajos uzņēmumos, lai veicinātu Latvijas tautsaimniecības transformāciju, produktivitāti, ilgtspējīgas investīcijas un ieņēmumus no eksporta, kā arī spodrināt Latvijas kā inovatīvas valsts tēlu starptautiskajos tirgos, lai atbalstītu Latvijas uzņēmumu eksportu un piesaistītu Latvijai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju talantus.

Latvija var. Mēs varam. Ja ne ražot, tad domāt. Domāt kopā un jēgpilni. Lai radītu un galu galā arī izdarītu.