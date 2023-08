Foto: Ieva Leiniša/LETA Bijušais Latvijas Nacionālā teātra mākslinieciskais vadītājs, režisors Elmārs Seņkovs piedalās Latvijas Nacionālā teātra 105. sezonas atklāšanas preses konferencē, 01.08.2023

"Kopsaucēju tālākai sadarbībai ar Māri Vītolu atrast neizdevās…" Režisors Seņkovs pamet Nacionālo teātri







Režisors Elmārs Seņkovs neturpinās būt Latvijas Nacionālā teātra mākslinieciskais vadītājs, tā šorīt TV3 atzina jaunais teātra direktors Māris Vītols.

Vītols stāstīja, ka nedēļā, kopš stājies amatā, viņam bijušas intensīvas sarunas ar Seņkovu un pārējo māksliniecisko vadību. Lai arī Vītols paudis, ka pilnībā uzticas Seņkovam un labprāt turpinātu sadarbību, turklāt sarunās pusēm par 95% sakritis redzējums par teātra māksliniecisko darbību, tomēr sadarbība mākslinieciskā vadītāja statusā turpināta netiks.

Vītols vērtēja, ka sarunās tomēr uzbūvēts attiecību fundaments, kas liekot domāt, ka sadarbība ar Seņkovu kā režisoru Nacionālajā teātrī turpināsies arī nākotnē. Pēc viņa vārdiem, kopumā sarunas beigušās “uz labas nots”, “tilti nav sadedzināti” un ir visas iespējas sadarbību turpināt.

Foto: Ieva Leiniša/LETA Latvijas Nacionālā teātra direktors Māris Vītols (no kreisās) un bijušais teātra mākslinieciskais vadītājs, režisors Elmārs Seņkovs piedalās Latvijas Nacionālā teātra 105. sezonas atklāšanas preses konferencē, 01.08.2023

Teātra vadītājs uzsvēra, ka minētais apstāklis neietekmēs teātra jauno sezonu, kurā tiks iestudēti visi plānotie iestudējumi un kuru veidojis Seņkovs un viņa vadītā komanda.

Tagad Vītols sāks veidot jaunu radošo komandu, kas strādās pie aiznākamās sezonas plānu veidošanas.

Savukārt pats režisors Seņkovs soctīklā “Facebook” šodien publicējis ziņu saviem sekotājiem, tajā norādot savu viedokli par aiziešanu no Nacionālā teātra: “Ar šodienu, 1.08.2023., beidzu savas gaitas Latvijas Nacionālā teātra (turpmāk tekstā LNT) mākslinieciskā vadītāja amatā. Kopsaucēju tālākai sadarbībai ar Māri Vītolu atrast neizdevās. Jāņa Vimbas laikā uzsāktais mākslinieciskās vadības modelis deva man pilnu māksliniecisko atbildību un brīvību pār repertuāru, trupas izveidi un aktīvu sadarbību ar mārketingu. Māra Vītola darbības modelis to neparedz, kā rezultātā nesaskatu iespēju sasniegt nospraustos mākslinieciskās izcilības mērķus.”

Seņkovs savā ierakstā pauda cerību, ka Vītols ar savām zināšanām un pieredzi būs labs Nacionālā teātra vadītājs un izsaku atbalstu viņa tālākajai darbībai.

“Neapšaubu LR Kultūras ministrijas izveidotās jaunā valdes locekļa konkursa komisijas kompetenci un izvēli. Taču jaunā valdes locekļa iecelšanas procesā no konkursa komisijas priekšsēdētājas KM valsts sekretāres Daces Vilsones un priekšsēdētājas vietnieces KM valsts sekretāres vietnieces attīstības un finanšu jautājumos Baibas Zakevicas puses saredzu komunikācijas problēmas un nerēķināšanos ar mākslinieku darbu. Kā mākslinieks uzskatu, ka ir svarīgi par šo runāt. Sakarā ar Daces Vilsones norobežošanos no komisijas lēmuma paziņošanas veida izraisītajām sekām un manu līdzšinējo pieredzi ar komunikācijas problēmām attiecībā uz mākslinieku tiesību aizstāvēšanu no KM puses, viedokli paužu publiski. (…) Mākslinieciskās vadības komanda iespējamās sadarbības sarunas veda savu atvaļinājumu laikā un jaunais valdes loceklis aktīvi iesaistījās tajās vēl pirms stāšanās amatā. Tomēr jāsaprot – teātris ir sarežģīts mehānisms, kura apgūšanai cilvēkam no citas mākslas jomas ir nepieciešams ilgāks laiks. Apstākļos, kad jaunā sezona ir jāsāk 1. augustā, laiks no konkursa rezultātu pasludināšanas 12. jūlijā situācijas aptveršanai, izpratnei un labi izsvērtu lēmumu pieņemšanai visām iesaistītajām pusēm ir bijis stipri par īsu,” raksta režisors “Facebook”.

Seņkovs norāda, ka viņam kā kultūras jomas pārstāvim esot svarīgi, lai turpmāk Kultūras Ministrija (KM) uzlabo savu komunikācijas veidu, svarīgu lēmumu pieņemšanā neapejot kultūras iestāžu māksliniecisko vadību, kuri katru savu dienu velta praktiskam darbam, atbild par satura radīšanu un plānošanu vismaz gadam uz priekšu, kā arī uzņemas atbildību par lielu mākslinieku komandu.

“Uzskatu, ka minētās KM amatpersonas izturējās bezatbildīgi pret galveno teātri Latvijā. Ar lielu interesi kopā ar visu teātra sabiedrību vērošu kā norisināsies JRT valdes locekļa pārvēlēšana, neiesaistot un neņemot vērā mākslinieciskā vadītāja viedokli! Paldies tiem, kuri man ticēja! Šoreiz birokrātijas un LNT aktieru trupas vairuma attieksmes siena man izrādījās pārāk necaursitama, lai veiksmīgi virzītos izvēlētā mākslinieciskā mērķa virzienā. Vēlu Mārim Vītolam izdošanos jaunajā amatā! Šis ir vienīgais mans publiskais komentārs. Vairāk komentārus nesniegšu,” tā savu viedokli par aiziešanu no Nacionālā teātra mākslinieciskā vadītāja amata komentēja pats režisors Seņkovs. Sīkākus komentārus par situāciju ar Nacionālā teātra valdes locekļa maiņu režisors izklāstījis pa punktiem savā “Facebook” ierakstā.

Kā ziņots, Latvijas Nacionālais teātris šodien ar svinīgu sapulci sāka jauno sezonu. Sapulcē tika pasniegtas ceļojošās teātra balvas – Kārļa Sebra gredzens, Elzas Radziņas kulons, Veltas Līnes balva “Antas Klints gredzens”, Ieviņas un Kārlēna šķiltavas.

Nacionālā teātra vadītāja amata pienākumus no 24.jūlija sāka pildīt kādreizējais izglītības un zinātnes ministrs, biedrības “Latvijas Kultūras projekti” direktors Vītols. Viņš amatā nomaina līdzšinējo Latvijas Nacionālā teātra direktoru Jāni Vimbu, kurš šos amata pienākumus pildīja no 2018.gada 27. jūnija.

Vītols uzvarēja atklātā konkursā uz teātra vadītāja amatu 14 pretendentu konkurencē. Nominācijas komisijas priekšsēdētāja, KM valsts sekretāre Dace Vilsone norādīja, ka nominācijas komisija augstu novērtēja Vītola redzējumu Nacionālā teātra attīstībai turpmākajiem pieciem gadiem.

Kā galvenās prioritātes Vītols izvirzījis Latvijas kultūridentitātes saglabāšanu un jaunu nacionālo kultūras vērtību radīšanu. Tāpat Vītols konkursā esot demonstrējis “pārliecinošas finanšu, administratīvās un personāla vadības kompetences”, kā arī izcelta pretendenta pieredze starptautisku kultūras projektu vadīšanā un spēja koordinēt dažādu jautājumu izskatīšanu kā valsts un pašvaldību institūcijās, tā arī starptautiski.

Vītols ir absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu filozofijā, savukārt biznesa augstskolā “Turība” ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā.

Kā liecina informācija aģentūras LETA arhīvā, Vītols ticis ievēlēts 6.Saeimā no “LZS/KDS/LDP” saraksta, bet 7.Saeimā – no Tautas partijas saraksta. Bijis arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra amatā.

Patlaban Vītols ir biedrības “Latvijas Kultūras projekti” direktors un nekustamo īpašumu attīstības uzņēmuma SIA “Ultimo Investment” valdes loceklis.