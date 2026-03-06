Kraukšķīgu kartupeļu pankūku recepte: viens vienkāršs triks ideālam rezultātam 0
Ja sapņojat par zeltainām kartupeļu pankūkām, kas ir kraukšķīgas no ārpuses un mīkstas no iekšpuses, viss sākas ar pareizi sagatavotu kartupeļu masu. Šajā receptē galvenais noslēpums ir liekā mitruma noņemšana – tieši tas nodrošina perfektu tekstūru un garšu.
Sastāvdaļas:
5–6 vidēja lieluma kartupeļi;
30–40 g sviesta;
1–2 ēdamkarotes kviešu miltu (pēc izvēles);
Sāls pēc garšas;
Šķipsniņa maltu melno piparu (pēc izvēles);
Eļļa cepšanai.
Pagatavošana:
- Kartupeļus nomizo un sarīvē uz smalkas rīves.
- Sarīvētos kartupeļus rūpīgi nospiež ar rokām vai caur marli, lai noņemtu pēc iespējas vairāk šķidruma.
- Ievieto kartupeļu masu bļodā, pievieno sviestu un uzsilda mikroviļņu krāsnī apmēram 1–2 minūtes, līdz sviests izkūst un atlikušais mitrums iztvaiko.
- Maisa, līdz masa kļūst lipīga. Pievieno sāli un piparus. Ja masa šķiet pārāk šķidra, iemaisa nedaudz miltu.
- Pannā uzkarsē eļļu. Ar karoti veido plānas pankūkas.
- Cep uz vidējas uguns 2–3 minūtes no katras puses, līdz pankūkas kļūst zeltaini brūnas un kraukšķīgas.
- Gatavās pankūkas liek uz papīra dvieļa, lai notecētu liekā eļļa.
Pasniedz karstas ar skābo krējumu, jogurta mērci vai citām iecienītām piedevām.
Lai labi garšo!