Kraukšķīgu kartupeļu pankūku recepte: viens vienkāršs triks ideālam rezultātam 0

8:10, 6. marts 2026
Receptes

Ja sapņojat par zeltainām kartupeļu pankūkām, kas ir kraukšķīgas no ārpuses un mīkstas no iekšpuses, viss sākas ar pareizi sagatavotu kartupeļu masu. Šajā receptē galvenais noslēpums ir liekā mitruma noņemšana – tieši tas nodrošina perfektu tekstūru un garšu.

Sastāvdaļas:

5–6 vidēja lieluma kartupeļi;

30–40 g sviesta;

1–2 ēdamkarotes kviešu miltu (pēc izvēles);

Sāls pēc garšas;

Šķipsniņa maltu melno piparu (pēc izvēles);

Eļļa cepšanai.

Pagatavošana:

  1. Kartupeļus nomizo un sarīvē uz smalkas rīves.
  2. Sarīvētos kartupeļus rūpīgi nospiež ar rokām vai caur marli, lai noņemtu pēc iespējas vairāk šķidruma.
  3. Ievieto kartupeļu masu bļodā, pievieno sviestu un uzsilda mikroviļņu krāsnī apmēram 1–2 minūtes, līdz sviests izkūst un atlikušais mitrums iztvaiko.
  4. Maisa, līdz masa kļūst lipīga. Pievieno sāli un piparus. Ja masa šķiet pārāk šķidra, iemaisa nedaudz miltu.
  5. Pannā uzkarsē eļļu. Ar karoti veido plānas pankūkas.
  6. Cep uz vidējas uguns 2–3 minūtes no katras puses, līdz pankūkas kļūst zeltaini brūnas un kraukšķīgas.
  7. Gatavās pankūkas liek uz papīra dvieļa, lai notecētu liekā eļļa.

Pasniedz karstas ar skābo krējumu, jogurta mērci vai citām iecienītām piedevām.

Lai labi garšo!

