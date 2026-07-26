Kreišam augstvērtīgākais rezultāts Latvijas čempionātā vieglatlētikā 0
Valters Kreišs svētdien Valmierā kārtslēkšanā sasniedza Latvijas čempionāta vieglatlētikā augstvērtīgāko rezultātu.
Viņš ar otro mēģinājumu pārvarēja 5,42 metrus, bet ar pirmo – 5,62 metrus. Trīs lēcieni 5,75 metru augstumā bija neveiksmīgi.
Šis rezultāts Pasaules Vieglatlētikas savienības (“World Athletics”) disciplīnas salīdzinošajās punktu tabulās ir novērtēts ar 1162 punktiem.
Kārtslēkšanā sievietēm ar rezultātu 3,81 metrs uzvarēja Paula Kļaviņa.
Oskars Grava 200 metros personisko rekordu 20,49 sekundes sasniedza 0,5 metru sekundē pretvējā, disciplīnas salīdzinošajās punktu tabulās nopelnot 1144 punktus un sasniedzot otru labāko rezultātu divu dienu sacensībās. Iepriekšējo rekordu viņš laboja par 0,03 sekundēm, bet Sergejam Inšakovam piederošais Latvijas rekords ir 20,41 sekunde.
Sievietēm šajā disciplīnā uzvarēja Gunta Vaičule (23,90 sekundes).
Trīssoļlēkšanā sievietēm Brenda Džiliana Apsīte sasniedza rezultātu 13,90 metri (1107 p.), bet vīriešiem Elvijs Misāns aizlēca 15,02 metrus.
Diska mešanā uzvaras svinēja Aleksandrs Volkovs (58,86 m) un Luīze Geistarde (46,89 m).
800 metru skrējienā par čempioniem kļuva Amanda Radava (2:08,63) un Roberts Glazers (1:52,55).
400 metru barjerskrējienā uzvaras svinēja Markuss Celms (52,74 sekundes) un Ksenija Fjodorova (1:03,31).
5000 metru skrējienā par čempioniem kļuva Kristers Kudlis (15:05,93) un Agate Caune (16:50,55).
Augstlēkšanā uzvarēja Ksenija Kružilova (1,73 m) un Rūdolfs Skulte (1,99 m).
Savukārt 4×400 metru jauktajā stafetē uzvaru ar rezultātu trīs minūtes un 38,99 sekundes svinēja Sporta skolas “Arkādija” skrējēji Sergejs Laskins, Laura Ķirse, Austris Karpinskis un Elīza Ērenfrīde.
Jau ziņots, ka sestdien Valmierā Raivo Saulgriezis 10 000 metru soļošanā sasniedza pirmās dienas augstvērtīgāko rezultātu, finišējot 40 minūtēs un 6,9 sekundēs, kas Pasaules Vieglatlētikas savienības (“World Athletics”) punktu tabulās ir novērtēts ar 1123 punktiem.