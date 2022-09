“Kremerata Baltica” jubilejas koncertos uzstāsies arī tenors Mihails Čuļpajevs. Publicitātes foto

“Kremerata Baltica” spožā jubilejas vainagojumā Ieteikt







Anita Bormane, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Orķestra 25. jubilejas sezona un spožā vijolnieka Gidona Krēmera 75. jubilejas gads. Tik spilgts ir būtisko notikumu krājums, kas šogad ir kamerorķestra “Kremerata Baltica” pūrā. Un tagad vēl – no piektdienas, 9., līdz svētdienai, 11. septembrim, – Dzintaru koncertzālē notiks “Kremerata Baltica” festivāls “Zemes dziesmas” ar trim koncertiem. Izskanēs skaņdarbi no programmām “All around fugue” un “Cits Ziemas ceļš”, kurā pieci komponisti rakstīja savus veltījumus “Kremerata Baltica” 25. gadadienai, būs Krista Auznieka un Ilonas Breģes pirmatskaņojumi, kā arī Gustava Mālera “Dziesma par zemi”. Līdzās Gidonam Krēmeram, pianistam Georgijam Osokinam, flautistei Anetei Točai, igauņu fagotistam Pēterim Sarrapū un “Kremerata Baltica” solistiem koncertos uzstāsies arī tenors Mihails Čuļpajevs.

9. septembrī atklāšanas koncertā “Gidons Krēmers un mūsu laikmeta dižgari” skanēs izsmalcinātā stilizācijas meistara Pētera Plakida svētku mūzikas skaņdarbs “Musica Jubilata” ar vijolnieka Džeralda Bid­vas solo, ukraiņu dzīvā klasiķa Valentīna Silvestrova “The Messenger”, kurā komponists apcerējis mocartiskus impulsus un pāreju no šīs pasaules uz aizsaulēm, kā arī Dmitrija Šostakoviča Kamersimfonija jeb Astotā stīgu kvarteta pārlikums kamerorķestrim, ko veicis Ābrams Stasēvičs. Šostakovičs Astoto kvartetu sākotnēji iecerējis kā savu rekviēmu, bet partitūrā viņš ierakstījis veltījumu “fašisma un kara upuriem”. Ievērojamā krievu komponista Aleksandra Raskatova kamermūzika nereti atgādina caurspīdīgu, stiklainu kolāžu un neparastu gaismēnu spēli. 90. gados viņš emigrēja uz Vāciju un kopš 2007. gada dzīvo Parīzē. Programmā iekļauts viņa skaņdarbs stīgu sekstetam “There”.

Koncerta otrajā daļā – skaņdarbi no Gidona Krēmera iniciētā cikla par godu “Kremerata Baltica” 25. jubilejai “Cits Ziemas ceļš”, kurā orķestrim tuvi komponisti reflektē par kādu no Franča Šūberta cikla “Ziemas ceļš” dziesmām.

Kā atgādina orķestra pārstāve Indra Vilipsone, 1997. gadā leģendārais Austrijas Lokenhausas Kamermūzikas festivāls bija pirmais liecinieks mazai revolūcijai: labi pazīstamais, izcilais vijolnieks Gidons Krēmers pasauli iepazīstināja ar pavisam jaunu orķestri – kamerorķestri “Kremerata Baltica”, kurā apvienojās mūziķi no Baltijas valstīm – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

