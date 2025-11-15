Svara zaudēšanas injekciju popularitāte noved pie nākamās “pandēmijas”, par ko neviens iepriekš nebrīdināja 0
Lielbritānijas neķirurģiskās skaistumkopšanas industrija ir atguvusi milzīgu tirgus daļu, pateicoties 2,5 miljoniem svara zaudēšanas injekciju lietotāju Apvienotajā Karalistē. Jūlijā taukus samazinošo Mounjaro un Wegovy injekciju pārdošanas apjomi sasniedza 2,5 miljonus vienību, salīdzinot ar 493 000 vienībām, kas tika iegādātas pirms gada.
Sākotnēji šie medikamenti bija izstrādāti kā pretdiabēta zāles, bet tagad tās ir populāras kā palīgs, lai samazinātu svaru. Tās palīdz cilvēkiem zaudēt desmitiem lieko kilogramu, vienlaikus daudziem tās atstāj arī mokošu mantojumu — ļenganu, nokarenu ādu uz vēdera, rokām, kājām un pat sejas, raksta Express.
Tikmēr britu neķirurģiskās skaistumkopšanas klīnikas piedzīvo īstu uzplaukumu, jo bijušie cilvēki ar lieko svaru nu steidzas labot atmiņas par vecajiem laikiem, ko injekcijas nav spējušas. Šī acīmredzot bijusi maz skaidrota blakne.
Ķirurgi domāja, ka injekcijas samazinās pieprasījumu pēc estētikas, jo visi būs tievi un skaisti. Ir noticis pretējais – klīnikas pārplūst ar pacientiem, kas zaudējuši 6–25 kg, bet viņu āda nav tikusi līdzi straujajam svara zudumam. Neķirurģiskā nozare jau augusi par 20% divos gados, klīniku skaits dubultojies.