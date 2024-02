VIDEO. Krievija naktī aktīvi bombardējusi Ukrainu. Notriekti 23 no 31 krievu drona; Harkivā septiņi bojāgājušie

Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki naktī uz sestdienu notriekuši 23 no 31 trieciendrona “Shahed”, ko uz Ukrainu palaida Krievija, platformā “Telegram” pavēstīja Gaisa spēki.

No Čudas raga okupētajā Krimā un Kurskas apgabala Krievijā palaisto trieciendronu galvenie mērķi bija uzbrukumi Odesas pilsētā un Harkivas apgabalā.

7 civilians died, three children among them – 7, 4, 1,5 years old. Several families lost their homes.

14 homes were on fire, 3,700 square meters – head of Kharkiv administration.

Last night, Russia attacked Kharkiv with Shahed drones.

Ukrainas spēkiem, izmantojot “zeme-gaiss” tipa raķetes, mobilās uguns grupas un elektromagnētiskās kaujas spējas, 23 dronus notrieca virs Odesas un Harkivas apgabaliem.

Krievijas trieciendronu uzbrukumā Harkivai septiņi bojāgājušie

Krievija piektdienas vakarā palaida uz Ukrainas pilsētu Harkivu trieciendronus “Shahed”, kas trāpīja degvielas uzpildes stacijai un izraisīja plašu ugunsgrēku, kurā gāja bojā septiņi cilvēki un trīs cietuši, sestdien paziņoja Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko.

Platformā “Telegram” ministrs rakstīja, ka atbildīgajiem dienestiem ir izdevies lokalizēt ugunsgrēku dzīvojamo māju rajonā, izglābjot 25 mājas.

These are civilian homes on fire after a Russian missile attack against Kharkiv a few hours ago.

3 Ukrainian children were killed, aged 7, 4 and 6 months.

4 adults were also killed.

All Russian war criminals will be prosecuted. pic.twitter.com/NJ943sExF4

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 10, 2024