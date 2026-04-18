Krievija piesedzas ar "medicīnu", bet ražo ieročus – atklātas 48 rūpnīcas, kas strādā kara labā
Ukrainas militārā izlūkošana (HUR) atklājusi 48 Krievijas “medicīnas” rūpnīcas, kas patiesībā strādā kara vajadzībām. Par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Kā norāda Slaidiņš, šie uzņēmumi darbojas aizsegā, uzdodoties par medicīnas preču ražotājiem, lai gan patiesībā tie ražo komponentes raķetēm un droniem. Vienlaikus joprojām paliek neatbildēts jautājums – kāpēc šādi uzņēmumi vēl nav pakļauti sankcijām.
Slaidiņš skaidro, ka Krievijā darbojas holdingkompānija “Svabe”, kas, izmantojot medicīnas nozares aizsegu, piegādā komponentes militārajai tehnikai.
“Svabe” sevi pozicionē kā medicīnas iekārtu ražotāju, taču holdinga uzņēmumi faktiski nodarbojas ar trieciena un izlūkošanas dronu ražošanu, lidmašīnu un bruņumašīnu mērķēšanas sistēmu izstrādi, kā arī ballistisko raķešu un vadāmo artilērijas šāviņu komponentu ražošanu.
