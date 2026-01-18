Krievijas “ēnu flote” nonākusi zem lupas – Slaidiņš skaidro, kas notiek Baltijas jūrā 0
Vairāki avoti Krievijas informatīvajā telpā ziņo, ka droni veikuši triecienus pa diviem tankeriem. To TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentē NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Slaidiņš atklāj, ka Krievija regulāri maina tā dēvētās “ēnu flotes” kuģu nosaukumus.
Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sniedzis komentāru par šo incidentu, norādot, ka vismaz 20 % Krievijas “ēnu flotes” kuģu pašlaik ir apturēti. Slaidiņš uzskata, ka tas ir labs rādītājs.
Slaidiņš norāda, ka Eiropas uzdevums būtu neatļaut šiem kuģiem ieiet ostās un veikt apkopes: “Tas dotu būtisku pievienoto vērtību”.
Savukārt, runājot par Baltijas jūru, Slaidiņš norāda, ka tieši vakar šis jautājums ticis padziļināti analizēts. “Baltijas jūrā kuģo ap 40 “ēnu flotes” kuģu,” precizē NBS majors.
