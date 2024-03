Krievijas tiesa otrdien saistībā ar terorakta sarīkošanu Piemaskavas koncertzālē aizturējusi astoto aizdomās turamo, teikts paziņojumā Maskavas vispārējās jurisdikcijas tiesu kanālā platformā “Telegram”.

Maskavas rajona tiesa apcietinājusi Ališeru Kasimovu, teikts paziņojumā.

Kasimovs ar cilvēkiem, kas vēlāk sarīkoja uzbrukumu Piemaskavas koncertzālē “Crocus City Hall”, iepazinies sludinājumu vietnē “Avito”, kad izīrējis viņiem dzīvokli.

Atbilstoši tiesas dokumentiem Kasimovs ir figurants lietā par terorismu.

Atbildot uz tiesneša jautājumu, vai viņam ir saprotama apsūdzības būtība, Kasimovs sacīja, ka nav zinājis par savu īrnieku saistību ar terorismu, vēsta izdevums “Mediazona”.

Kasimovam ir 32 gadi. Viņš ir dzimis Ošā, Kirgizstānā. Šobrīd viņam ir Krievijas pilsonība.

Vakar Maskavas tiesa apcietināja pēdējo baltā “Renault” īpašnieku, kurā atbilstoši izmeklētāju versijai uz koncertzāli atbraukuši teroristi.

Dilovars Islomvs, viņa brālis Aminčons un tēvs Israils atradīsies izmeklēšanas izolatorā vismaz līdz 22.maijam.

Vēl pirms tam Maskavas tiesa apcietināja četrus cilvēkus, kas tiek turēti aizdomās par terorakta sarīkošanu Piemaskavas koncertzālē.

Tie ir Dalerdžons Mirzojevs, Račabalizoda Saidakrami Muradali, Muhammadsobirs Faizovs un Šamsidins Fariduni.

Arī viņi atradīsies izmeklēšanas izolatorā vismaz līdz 22.maijam.

Jau ziņots, ka piektdien Krasnogorskā, netālu no Maskavas, bruņoti uzbrucēji iebruka koncertzālē un nogalināja vismaz 139 cilvēkus. Aptuveni 200 tika ievainoti.

Atbildību par teroraktu uzņēmies grupējums “Islāma valsts”. Rietumu drošības eksperti uzskata, ka aiz uzbrukuma stāv šīs organizācijas Afganistānas atzars – grupējums “Islāma valsts – Horasānas province”.

FSB officers could have been in the concert hall during the terrorist attack in Moscow

We analyzed the footage of the terrorist attack in "Crocus City Hall" and noticed that in the concert hall, where the bloodiest events of the terrorist attack broke out, there are several… pic.twitter.com/DmA8Neudjw

— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2024