Krievu raķete trāpa deviņstāvu mājai Harkivā: ir cietušie
Naktī uz 27. martu Harkiva piedzīvoja raķešu apšaudi no Krievijas puses. Ap plkst. 1.00 okupanti veica triecienu pa pilsētu, iespējams, izmantojot reaktīvās zalves sistēmas, ziņo monitoringa kanāli.
“Suspilne” korespondenti vēsta, ka pilsētā bija dzirdama virkne sprādzienu, kam vēlāk sekoja atkārtoti triecieni.
Harkivas mērs Ihors Terehovs informēja, ka raķete trāpījusi daudzdzīvokļu mājai Kijivas rajonā, un ir cietušie. Vēlāk tika precizēts, ka bojāta dzīvojamā ēka, kā arī fiksēts ienaidnieka bezpilota lidaparāta trieciens tajā pašā pilsētas rajonā.
Ap plkst. 2.20 kļuva zināms, ka uzbrukumā cietuši seši deviņstāvu ēkas iedzīvotāji – visiem konstatēta akūta stresa reakcija.
Notikuma vietā strādā visi operatīvie dienesti, apstiprināja Terehovs.
Tikmēr militārais eksperts Romāns Svitāns norāda, ka, iestājoties pavasarim, Krievija var mainīt uzbrukumu prioritātes – no enerģētikas objektiem pārejot uz loģistikas infrastruktūru, tostarp dzelzceļiem, ceļiem, tiltiem un citām pārvietošanās nodrošināšanai svarīgām vietām.
Jau iepriekš ziņots, ka Krievijas uzbrukumi Ukrainai turpinās kopš Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gadā, un tie regulāri skar arī civiliedzīvotājus un dzīvojamos rajonus dažādās valsts pilsētās.