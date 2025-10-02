Jau ziņots, ka Kuldīgas slimnīcā dzīvību zaudējusi 21 gadus veca sieviete, iespējams, narkotisko vielu dēļ. Pēc dzīvības zaudēšanas jauniete kļuvusi par orgānu donoru, nodrošinot iespēju dzīvot vairākiem cilvēkiem.
Kuldīgas slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Mežiņa redakcijai apstirpina – vakar slimnīcas teritorijā nolaidās helikopters, kas nogādāja orgānus transplantācijai.
“Latvijas likumdošana paredz, ka orgānus pārstādīšanai atļauts ņemt no dzīviem, brīvprātīgiem donoriem vai mirušiem, ja viņi to nav aizlieguši dzīves laikā un tuvinieki ir piekrituši orgānu ziedošanai. Donora sirds pacientam jāpārstāda ne vēlāk kā četru stundu laikā pēc donora nāves, tāpēc tiek izmantots gaisa transports, lai nogādātu pārstādīšanai,” skaidro Mežiņa.
Viņa turpina: “Šo procesu koordinē Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Transplantācijas centrs sadarbībā ar NMPD. Lai orgānu transplantācijas veiksmīgi izdotos, nepieciešami ne vien lieliski profesionāli ķirurgi, bet arī precīza un noteikta glābšanas un medicīnisko dienestu darba organizācija un koordinācija. Kuldīgas slimnīca šajā gadījumā nodrošināja operāciju zāli un atbalstu speciālistiem, kuri veica orgānu izņemšanas operāciju.”
Šī nav pirmā reize, kad Kuldīgas slimnīcas pacients kļuvis par orgānu donoru. Slimnīcas kontrolārsts Āris Pētersons norāda, ka pēdējo 15 gadu laikā šis ir jau trešais vai ceturtais gadījums, kad pie slimnīcas nolaižas helikopters, lai nogādātu transplantācijai paredzētos orgānus.
Cienot jaunietes tuviniekus, slimnīca no deztalizētākas informācijas sniegšanas atsakās.
Vairāk par orgānu transplantāciju LA.LV ziņos jaunnedēļ.