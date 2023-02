“Kur būs tas galvenais smaguma punkts?” Slaidiņš komentē, kur un kādus uzbrukumu grupējumus izveidojusi Krievija Ieteikt







“Krievijas nodoms, kas tiek apspriests Ukrainā, – ļoti plaši runā par to, ka krievi nav spējīgi uz plašu uzbrukumu. Protams, tādu uzbrukumu, kāds bija 24.februārī, mēs noteikti nesagaidīsim. Bet tagad izskatās, ka krievi ir izveidojuši tādus divus uzbrukumu grupējumus – ziemeļaustrumi un dienvidi,” tā aktuālo jautājumu par Krievijas tālāko taktiku uzbrukumos Ukrainai tuvakajās dienās TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

“Ja paskatās uz viņu sastāvu, tad šeit ir bez šiem mobilizētajiem – tās ir regulārās Krievijas spēku bruņoto spēku vienības, kuras ir bijušas kaujās jau no 24.februāra. Tātad no robežas ziemeļos līdz Doņeckai tās ir apmēram 40 bataljona taktiskās kaujas grupas. Tanki ir 60%, cita bruņu tehnika – 50%. Šādi spēki, protams, der uzbrukumam šaurā frontes iecirknī. Un to arī ukraiņi gaida, ka tas varētu būt, visticamāk, Harkivas sektorā, virzienā uz dienvidiem,” tā, rādot visu kartē, raidījumā stāstīja Slaidiņš.

“Otrs grupējums ir vēl vājāks – Zaporižjē, lai gan tur visu laiku pienāk spēki. Tur ir rēķināts, ka šis kaujas potenciāls Krievijas spēkiem ir 25 bataljona taktiskās kaujas grupas, kas ir galīgi nepietiekami plašam uzbrukumam, ja. Arī varam runāt tikai par šauru sektoru. Šeit tanki ir vispār uz 30%, kas ir vispār viņu rīcībā no krievu kaujas tehnikas, cita bruņu tehnika uz 50%,” skaidroja NBS majors.

Slaidiņš raidījumā vēl atzina, ka “nekad nedrīkst pretinieku novērtēt par zemu”.

“Krievi gatavojas – tas ir viennozīmīgi… Kur būs tas galvenais smaguma punkts? Nu pašlaik tā ir Donbasa, Bahmuta, bet viss liecina, ka Krievijas spēki ir pievilkušies šeit pierobežā [kartē rāda uz Ukrainas ziemeļiem – red.], un tāpat Zaparožes sektorā, Mariopolē, kur pienāk dzīvais spēks,” raidījumā klāstīja Slaidiņš.

Jau vēstīts, ka šodien, 9.februāri, ilgi prognozētais Krievijas karaspēka vērienīgais uzbrukums sācies Svatoves-Kreminnas sektorā uz Luhanskas un Harkivas apgabalu robežas, uzskata ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķi.

Ofensīvā piedalās 144. un 3. motorizēto strēlnieku divīziju vairāku pulku vienības ar 76. gaisa desanta divīzijas un vairāku Dienvidu militārā apgabala vienību atbalstu.

Krievijas spēki uzbrūk visā Svatoves-Kreminnas posmā, īpaši uz ziemeļrietumiem no Svatoves – netālu no Kupjanskas un uz rietumiem no Kreminnas.

Pats ofensīvas fakts liek domāt, ka šajā posmā Krievijas armija pārņēmusi pagājušā gada augustā zaudēto iniciatīvu. Tomēr tas, ka ofensīva ir sākusies, vēl nenozīmē, ka tā būs veiksmīga. Pēc kulminācijas Ukrainai būs iespēja atgūt iniciatīvu un uzsākt pretuzbrukumu, raksta ISW eksperti.

Taču Krievijas grupējums vēl nav sasniedzis maksimālo iespējamo tempu un nav izmantojis visas rezerves – piemēram, kaujās vēl nav iesaistījies Rietumu militārā apgabala 1. gvardes tanku armijas 2. motorizēto strēlnieku divīzija, kas pārcelta uz Luhanskas apgabalu pēc reorganizēšanas Baltkrievijas teritorijā janvārī.













































