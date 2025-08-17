#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Rīgā degvielas cenas kāpj. Vai jābrauc uzpildīties uz kaimiņvalstīm? 0

LETA
10:09, 16. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās Rīgā un Viļņā degvielas cenas auga, bet Tallinā kritās, liecina aģentūras LETA apkopotie dati.

Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Tallinā, seko Rīga un tad Viļņa. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.

Rīgā, “Circle K” degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā, 95.markas benzīna cena nedēļas laikā auga par 4% un piektdien bija 1,554 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena kāpa par 4,8% – līdz 1,534 eiro par litru.

Viļņā, “Circle K” degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā, 95.markas benzīna cena palielinājās par 5,7% un ceturtdien, kas šonedēļ Lietuvā bija pēdējā darba diena, sasniedza 1,489 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā auga par 4,7% – līdz 1,569 eiro par litru.

Savukārt Tallinā “Circle K” uzpildes stacijās piektdien 95.markas benzīna cena nedēļas laikā kritās par 1,5% – līdz 1,609 eiro par litru, bet dīzeļdegviela maksāja 1,459 eiro par litru, kas ir par 1,7% mazāk nekā pirms nedēļas.

Autogāzes cena Rīgā nedēļas laikā auga par 4,5% un piektdien bija 0,925 eiro par litru, Tallinā autogāzes cena auga par 0,7% – līdz 0,898 eiro par litru. Savukārt Viļņā autogāzes cena nedēļas laikā nemainījās un piektdien bija 0,659 eiro par litru.

