“Laboratorijas divās dažādās valstīs veica pārbaudes un secināja, ka…” Navaļnija atraitne nāk klajā ar paziņojumu par patieso vīra nāves iemeslu 0
Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija atraitne Jūlija Navaļnija, sociālajā tīklā “X”, paziņojusi, ka divas ārvalstu laboratorijas apstiprinājušas, ka viņas vīrs tika noindēts. Paraugi analīzēm esot slepus izvesti no Krievijas un nosūtīti izmeklēšanai uz ārzemēm.
“Mums izdevās pārvest Alekseja bioloģiskos materiālus uz ārzemēm. Laboratorijas divās dažādās valstīs veica pārbaudes. Šīs laboratorijas neatkarīgi viena no otras secināja, ka Aleksejs tika noindēts. Šie rezultāti it sabiedrībai nozīmīgi un ir jāpublicē. Mums visiem ir tiesības zināt patiesību,” tā sociālajā tīklā “X” raksta Alekseja Navaļnija atraitne Jūlija.
We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY
— Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025
Aleksejs Navaļnijs mira 2024. gada 16. februārī labošanas darbu kolonijā “Polārais vilks” Jamalas Ņencu autonomajā apvidū Krievijas ziemeļos, kur viņš tika ieslodzīts par “ekstrēmismu”. Navaļnijs bija viens no skaļākajiem Krievijas opozīcijas līderiem.
Oficiālā Maskavas versija joprojām ir, ka opozicionārs mira no veselības problēmām, tostarp sirds aritmijas un hipertensijas izraisītām komplikācijām. Kremlis vairākkārt noraidījis apsūdzības par apzinātu Navaļnija nogalināšanu, tās nosaucot par absurdām.
Taču Navaļnija sabiedrotie uzstāj, ka notikušais bijusi rūpīgi plānota slepkavība. Viņi arī publicējuši fotogrāfijas no cietuma kameras, kur redzami asiņu traipi uz grīdas, kā arī personīgās mantas – piezīmju bloks un angļu valodas vārdnīca.
Arī izmeklējošais medijs “The Insider” jau iepriekš ziņoja, ka medicīniskie dokumenti varētu būt apzināti koriģēti. Sākotnējā ziņojumā tika minēts, ka Navaļnijam bijušas spēcīgas vēdera sāpes, vemšana un krampji, kas norādīja uz to, ka šie simptomi varētu atbilst tam, ka viņš tika saindēts. Taču vēlāk šī informācija no oficiālajiem Krievijas dokumentiem pazuda.