Alekseja Navaļnija bēres.
Foto: AP/AFP/EPA/Reuters/Scanpix/LETA

“Laboratorijas divās dažādās valstīs veica pārbaudes un secināja, ka…” Navaļnija atraitne nāk klajā ar paziņojumu par patieso vīra nāves iemeslu 0

LA.LV
16:54, 17. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija atraitne Jūlija Navaļnija, sociālajā tīklā “X”, paziņojusi, ka divas ārvalstu laboratorijas apstiprinājušas, ka viņas vīrs tika noindēts. Paraugi analīzēm esot slepus izvesti no Krievijas un nosūtīti izmeklēšanai uz ārzemēm.

“Mums izdevās pārvest Alekseja bioloģiskos materiālus uz ārzemēm. Laboratorijas divās dažādās valstīs veica pārbaudes. Šīs laboratorijas neatkarīgi viena no otras secināja, ka Aleksejs tika noindēts. Šie rezultāti it sabiedrībai nozīmīgi un ir jāpublicē. Mums visiem ir tiesības zināt patiesību,” tā sociālajā tīklā “X” raksta Alekseja Navaļnija atraitne Jūlija.

Aleksejs Navaļnijs mira 2024. gada 16. februārī labošanas darbu kolonijā “Polārais vilks” Jamalas Ņencu autonomajā apvidū Krievijas ziemeļos, kur viņš tika ieslodzīts par “ekstrēmismu”. Navaļnijs bija viens no skaļākajiem Krievijas opozīcijas līderiem.

Oficiālā Maskavas versija joprojām ir, ka opozicionārs mira no veselības problēmām, tostarp sirds aritmijas un hipertensijas izraisītām komplikācijām. Kremlis vairākkārt noraidījis apsūdzības par apzinātu Navaļnija nogalināšanu, tās nosaucot par absurdām.

Taču Navaļnija sabiedrotie uzstāj, ka notikušais bijusi rūpīgi plānota slepkavība. Viņi arī publicējuši fotogrāfijas no cietuma kameras, kur redzami asiņu traipi uz grīdas, kā arī personīgās mantas – piezīmju bloks un angļu valodas vārdnīca.

Arī izmeklējošais medijs “The Insider” jau iepriekš ziņoja, ka medicīniskie dokumenti varētu būt apzināti koriģēti. Sākotnējā ziņojumā tika minēts, ka Navaļnijam bijušas spēcīgas vēdera sāpes, vemšana un krampji, kas norādīja uz to, ka šie simptomi varētu atbilst tam, ka viņš tika saindēts. Taču vēlāk šī informācija no oficiālajiem Krievijas dokumentiem pazuda.

