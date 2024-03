Foto: 1558956323/SHUTTERSTOCK

Pavasaris nāk ar lielo kārtošanu un vietas atbrīvošanu. Laiks ieviest kārtību arī mājas aptieciņā.

Ja ziemā pa ķērienam bija preparāti pret saaukstēšanos un iesnām, drīz vien pavasarī vairāk noderēs smēres pret muguras sāpēm, jo sāksies dārza darbi.

Kad dabā viss sāk ziedēt, piemēram, ja ģimenē kāds cieš no hroniskas saslimšanas vai alerģijas, konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu, aptieciņu nepieciešams papildināt ar atbilstīgiem medikamentiem.

Aktualitātes un derīguma termiņš

Medicīniskā aptieciņa ir pirmais palīgs dažādās dzīves situācijās, piemēram, saaukstēšanās gadījumā, nobrāžot celi, apdedzinoties vai sāpju gadījumā. Diemžēl traumas vai pēkšņas sāpes nav iespējams paredzēt, tāpēc aptieciņas saturs jāsagatavo savlaikus, jāatceras to regulāri pārskatīt un arī pareizi atbrīvoties no medikamentiem, kuriem beidzies derīguma termiņš. Piemēram, jāspēj noteikt, vai mainījies medikamentu izskats, krāsa, smarža, kā arī jāsaprot, vai ir zināms to lietojums.

Ja pēc zāļu iegādes to fizikālās īpašības ir mainījušās vai arī nav zināms, kādiem gadījumiem tās paredzētas, medikaments noteikti nav derīgs.

Ieteicams saglabāt zāļu lietošanas instrukciju, jo stresa situācijās ne vienmēr izdodas saglabāt mieru un atcerēties visu nepieciešamo, īpaši, ja vajadzība pēc konkrētajām zālēm ir salīdzinoši reta.

Jāizvērtē arī zāļu lietošana, ja ir bojāts to iepakojums.

Neveidot krājumus

Bieži vien mājās veidojas zāļu krājumi ar domu, ka reiz tās tiks izmantotas. Taču zāļu lietošana pēc derīguma termiņa beigām rada palielinātu saindēšanās risku vai arī nesniegs paredzēto efektu.

Tetraciklīnu grupas antibiotikas un zāles pret lēkmēm var radīt nevēlamus toksīnus organismā. Antibiotiku galvenais mērķis ir iznīcināt nevēlamās baktērijas, bet, lietojot tās pēc derīguma termiņa beigām, antibiotikas var arī nepalīdzēt, turklāt tādējādi nevēlamās baktērijas iespējams padarīt rezistentas.

Savukārt dažādus pilināmos medikamentus, piemēram, acu vai ausu pilienus, nedrīkst lietot pēc termiņa beigām, jo tie vairs nav sterili, tāpēc drīzāk izraisīs, nevis novērsīs ausu vai acu infekciju.

Būtiski atcerēties, ka uz medikamentu iepakojuma norādītais derīguma termiņš ir periods, līdz kuram ražotājs garantē simtprocentīgu zāļu iedarbību. Tomēr to iedarbību var ietekmēt dažādi apstākļi, piemēram, nepareiza uzglabāšana, tāpēc no mājas aptieciņas pēc derīguma termiņa beigām noteikti jāizņem nitroglicerīns, insulīns, kā arī antibiotikas un medikamenti, kas nav tablešu formā, piemēram, sīrupi.

Nederīgo medikamentu utilizācija

Diemžēl daudzi medikamentus vienkārši izmet sadzīves atkritumos, bet tos nedrīkst utilizēt saimnieciskajos atkritu-mos vai kanalizācijā. Ja ārstniecības līdzekļi tiek izmesti kā sadzīves atkritumi, to aktīvās vielas nonāk vidē: augsnē, gaisā, gruntsūde-ņos, ko tālāk patērē citi dzīvie organismi, to skaitā arī pats cilvēks. Lai neizraisītu saindēšanās risku dzīvniekiem, neradītu draudus apkārtējai videi un mums pašiem, no nederīgajiem medikamentiem jāatbrīvojas tiem paredzētajās vietās – aptiekās.

Dažādās aptiekās mēdz būt atšķirīgas prasības, kā zālēm jābūt sagatavotām pirms nodošanas, – citur paņem nederīgo medikamentu maisiņu, citur prasa, lai tabletes nodod bez kastītēm un izspiež no iepakojuma. Ieplīsis dzīvsudraba termometrs jāievieto burkā vai pudelē, bet aptiekā to pārvietos speciālā konteinerā.

Zāles kļūst nederīgas, ja:

beidzies derīguma termiņš

nav zināms zāļu lietojums

nav salasāms zāļu nosaukums

zāles ir nepareizi uzglabātas

mainījies zāļu izskats, smarža vai garša

bojāts iepakojums