Vasara ir atvaļinājumu, izbraucienu un festivālu laiks! Lai pilnvērtīgi izbaudītu visu, ko vasaras festivāli sniedz, jāņem vērā pamatnoteikumi savas veselības uzturēšanai un labsajūtai. Kas būtu jāiekļauj vasaras festivālu aptieciņā un kā sevi pasargāt no saules apdegumiem, karstuma dūriena un vēdera likstām? To portālam LA.LV skaidroja “BENU Aptiekas” klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

Nē – vēdera likstām!

Būtiska lieta, kam jāpievērš uzmanība festivālu laikā, ir roku higiēna un uzturs. Lai sevi pasargātu, jāatceras gan par pareizu roku higiēnu, gan pārtikas drošību, tāpēc aptieciņā noteikti iekļauj: mitrās salvetes, roku dezinfekcijas līdzeklis, kā arī līdzekļus, kas palīdzēs gremošanas traucējumu gadījumā.

● Protams, vislabāk roku mazgāšanai izmantot ziepes un ūdeni, uzsver farmaceite, taču, ja rokas nav iespējams nomazgāt, var izmantot dezinficējošos līdzekļus un mitrās salvetes. Rokām jābūt tīrām, jo, ar rokām pieskaroties mutei, degunam un acīm, varam pārnest dažādus slimību (elpceļu un zarnu trakta saslimšanu) ierosinātājus no virsmām, priekšmetiem vai pēc tiešiem kontaktiem. Rokas noteikti jānomazgā pirms un pēc ēšanas, ēst gatavošanas un ēdiena pasniegšanas, pēc tualetes apmeklēšanas, pēc deguna šņaukšanas, klepošanas vai šķaudīšanas, kā arī visos citos gadījumos, kad rodas šaubas par roku tīrību.

● Personīgai higēnai ķermenim var izmantot mitrās salvetes, kas attīra un aizsargā ādu.

● Gremošanas traucējumu gadījumā, kad apēsts par daudz, noderēs gremošanu veicinoši līdzekļi – fermentu preparāti tablešu vai kapsulu veidā, kas palīdzēs sašķelt pārtiku, savukārt caurejas gadījumā noderēs aktivētā ogle tabletēs vai kapsulās, diosmektīta pulveri vai silīcija gels kuņģa-zarnu traktam.

● Farmaceite atgādina, ka medikamentus nedrīkst lietot kopā ar alkoholu!

Saules apdegumi un karstuma dūriens

Lai gan vasara nav iedomājama bez saules, jāatceras, ka pārmērīga atrašanās tiešos saules staros var būt bīstama veselībai. Dodoties uz festivālu, aptieciņā noteikti jāiekļauj saules aizsargkrēms, līdzeklis pret saules apdegumiem, kā arī līdzi jāpaņem galvassega, saulesbrilles, piemērots apģērbs un ūdens!

Farmaceite Priedniece skaidro, ka īpaši piesardzīgiem jābūt cilvēkiem gados, grūtniecēm, bērniem, kā arī hronisku saslimšanu gadījumā un lietojot noteiktus medikamentus. Lai izvairītos no karstuma dūriena un saules apdegumiem:

● ilgstoši nevajadzētu atrasties atklātā saulē un karstās, nevēdinātās telpās;

● jāizvēlas vieglas un gaišas drēbes no dabīgiem materiāliem – lina vai kokvilnas, galvai noteikti jābūt nosegtai ar galvassegu – cepuri vai lakatiņu, kā arī jāatceras par saulesbrillēm acu aizsardzībai;

● nevajadzētu aizmirst par pietiekama ūdens daudzuma uzņemšanu, jo notiek pastiprināta svīšana;

● jāizvairās no alkohola, kofeīnu saturošu un saldinātu, kā arī ļoti aukstu dzērienu lietošanas;

● āra aktivitātēm jābūt samērīgām, ņemot vērā gan laika apstākļus, gan veselības stāvokli;

● jāizvairās no smagas fiziskas slodzes saulē;

● jāizvēlas piemēroti saules aizsarglīdzekļi (krēmi, fluīdi, geli, pieniņi un citi veidi) ar SPF 50 aizsargfiltru, lai tie nodrošinātu aizsardzību gan pret UVA, gan pret UVB stariem. Saules aizsargkrēms jālieto arī apmākušās dienās!

● saules aizsargkrēms jāuzklāj ādai 15–30 min. pirms atrašanās saulē, kā arī tos nepieciešams uzklāt atkārtoti ik pēc 2 stundām un pēc pastiprinātas svīšanas un peldēšanās.

Gadījumā, ja sanācis apdegt saulē, Priedniece iesaka uzturēties ēnā vai telpās, atvēsinot ādu ar vēsām ūdens kompresēm, dušu vai peldi. Lai ādu nomierinātu, mitrinātu, veicinātu dzīšanu un ādas atjaunošanos, tai uzklāj vieglas konsistences līdzekli – putas, krēmu, gelu, kas satur dekspantenolu, alveju vai hialuronskābi. Pēc apdegšanas saulē jāseko līdzi šķidruma uzņemšanai un papildus jādzer ūdens, jo tas organismā tiek pastiprināti zaudēts. Sāpju mazināšanai var izdzert bezrecepšu pretsāpju un pretiekaisuma līdzekļus. Turklāt būtiski ādai ļaut sadzīt, turpmākās dienas izvairoties no saules stariem. Nopietnākos gadījumos jāvēršas pie ārsta.

Festivālu aptieciņa

Ja saules aizsargkrēms un līdzekļi roku higiēnai un vēdera labsajūtai jau sagatavoti, vērts padomāt arī par:

● plāksteriem, marles saitēm un salvetēm, līdzekli brūču apstrādei, kas būs noderīgi nelielām brūcēm. Noberztiem papēžiem tulznu gadījumā vislabāk palīdzēs plāksteri ar hidrokoloīda slāni;

● pretodu līdzekli un pretalerģijas medikamentiem iekšķīgai un ārīgai lietošanai, kurus lieto niezes mazināšani pie ādas reakcijām pēc kukaiņu kodumiem un saules apdegumiem;

● pretsāpju un temperatūru mazinošiem līdzekļiem;

● medikamentiem, ko ārsts nozīmējis patstāvīgai lietošanai hronisku slimību gadījumā;

● ja līdzi dodas bērni, arī bērniem piemērotiem līdzekļiem.