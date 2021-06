Publicitātes foto

Laimīgs un bez Laimas slimības Ieteikt







Tā kā ērces var pārnēsāt veselībai un pat dzīvībai bīstamas slimības, tostarp Laimas slimību, jāatceras par iespējamajiem drošības līdzekļiem un to ka starp vakcināciju pret ērču encefalītu un Covid-19 jāievēro 7-14 dienu intervāls.

„Lielākā daļa ērču kodumu ir nesāpīgi un tos pat nejūt. Pēc ērces piesūkšanās mēdz parādīties simptomi, kam noteikti jāpievērš uzmanība – āda ap koduma vietu var kļūt nedaudz apsārtusi, pietūkusi, var veidoties neliels iekaisums,” stāsta Mēness aptiekas farmaceite Linda Fevraļeva.

Ērces var pārnēsāt baktērijas spirohetas borēlijas, kas izraisa Laimas slimību. Jo ilgāks ir ērces piesūkšanās jeb barošanās laiks, jo lielāka iespējamība inficēties. Infekcijas iegūšanas risks rodas, ja ērce ir bijusi piesūkusies ādai vismaz 36 stundas, taču citas infekcijas var iegūt arī pāris minūšu laikā.

Ērces kodums

Ja pamani, ka piesūkusies ērce, tā ir tūlīt, nesaspiežot ērces vēderu, jānoņem. Pretējā gadījumā pastāv krietni lielāks risks, ka borēlija, kas izraisa Laimas slimību, nokļūs organismā. Ērces izņemšanai var izmantot speciālas knaibles vai pinceti ar smalku galu, kas palīdzēs ērci satvert pēc iespējas tuvāk ādai. Ērču izņemšanai speciāli paredzētos instrumentus var iegādāties aptiekās.

Ja iespējams, pirms ērces izņemšanas vajadzētu uzvilkt vienreizējās lietošanas gumijas cimdus. Koduma vietu ieteicams dezinficēt ar spirtā vai degvīnā samērcētu tamponu. Pilnīgi aplama rīcība ir ērces apslacīšana ar eļļu, cerot, kā tā nokritīs pati. Eļļa var ērcei izraisīt vemšanu un bīstamās baktērijas var nonākt organismā.

Kad ērce ir satverta maksimāli tuvu ādai, tā jāvelk lēni, ar skrūvējošu kustību. Ja pincetes vai knaiblīšu nav, var izlīdzēties ar izturīgu diegu, ko apsien ap ērces snuķi un tad to izvelk. Jāuzmanās, lai apsietā cilpa nenorautu ērces galviņu. Pēc ērces izvilkšanas, koduma vietu dezinficē ar spirtu, rokas mazgā ar ziepēm un siltu ūdeni vai arī dezinficē.

Novēro simptomus!

Pēc ērces izvilšanas nereti rodas tikai neliels apsārtums, taču var būt gadījumi, kad attīstās nopietni simptomi. Lūk, pazīmes, kas norāda, ka nepieciešams sazināties ar ārstu vai izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību:

smagas galvassāpes;

apgrūtināta elpošana;

ķermeņa paralīze;

Palīdzība jāmeklē arī tad, ja ērci izvilkt neizdodas vai, mēģinot no ērces atbrīvoties, gadās noraut tās ķermeni, bet galva joprojām atrodas ādā. Ar speciālistu nepieciešams konsultēties, ja koduma vietas apsārtums nepāriet un kļūst arvien lielāks. Jāņem vērā, ka izsitumi var parādīties arī pēc 3 līdz 14 dienām. Medicīniskā palīdzība jāmeklē arī tad, ja parādās gripai līdzīgas pazīmes, piemēram, drudzis, nogurums, muskuļu un locītavu sāpes.

Kā neļaut ērcei piesūkties?

Atšķirībā no ērču encefalīta, pret Laimas slimību nav vakcīnas, tādēļ vienīgais veids, kā sevi pasargāt – nedot iespēju ērcei piesūkties. Dodoties uz mežu, pļavu vai vietu, kur ir krūmāji un gara zāle (ērcēm patīk mitras un ēnainas vietas!), ieteicams ievērot piesardzību – uzvilt gaišu, pieguļošu apģērbu, uz kura var vieglāk pamanīt kukaini, kreklu sakārtot biksēs, bet bikšu galus – zeķēs ar stingru malu.

Pēc pastaigas jāaplūko apģērbu un visu ķermeni un jāpārliecinās, ka ērce nav piesūkusies un nav ienesta mājās. Ērce var būt uz pļavā plūktajiem ziediem un mežā lasītām sēnēm, tādēļ šīs dabas veltes ir rūpīgi jāaplūko, pirms ienest istabā. Pēc mājdzīvnieka pastaigas arī vienmēr ir jāpārbauda, vai uz tā nav nevēlams viesis.

Iegādājies aptiekā pretērču inventāru!

Mājas aptieciņā, visticamāk, ir pretsāpju, pretdrudža un gremošanas traucējumu novēršanas līdzekļi, taču vasarā to nepieciešams papildināt arī ar pretērču komplektu. Kas tas ir?

Pincete. Tādai, ar kuru ir ērti rīkoties. Var aptiekā iegādāties speciāli ērces noņemšanai paredzēto pinceti (mēdz būt komplektā ar lupu) vai izlīdzēties ar kosmētisko pinceti. Galvenais, lai ar izvēlēto instrumentu ērci varētu pareizi satvert.

Repelenti. Aptiekās pieejamo ērču aizbaidīšanas līdzekļu klāsts ir plašs. Populārākie līdzekļi ir aproces un aerosoli, taču pieejami arī krēmi un ultraskaņas ierīces. Atkarībā no tā, kādai vecuma grupai repelents paredzēts, pieejami vairāki varianti. Bērniem (parasti sākot no 3 gadu vecuma) repelenti būs ar maigāku smaržu, taču jāņem vērā, ka, atšķirībā no pieaugušajiem paredzētajiem repelentiem, bērniem domātie uz apģērba ir jāuzpūš atkārtoti. Zīdaiņiem piemērots būs ērču aizbaidīšanas līdzeklis ar ultraskaņu, ko var piestiprināt pie ratiem.

Dezinfekcijas līdzeklis. Vēlams turēt pa rokai dezinfekcijas līdzekli, kas satur aptuveni 70 % spirta.

Atceries! Ērces pārnēsā arī ērču encefalītu. Vislielāko drošību pret šo dzīvībai un veselībai bīstamo slimību sniedz vakcīna.

Vakcinējies pret ērču encefalītu VCA poliklīnikās!

Avots: Mayo Clinic raksts: Rūpējoties par ērces kodumu, 2020.