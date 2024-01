Ilustratīvs foto. Foto: Evija Trifanova/LETA

Latvijā pērn reģistrēts mazāk jaunu uzņēmumu, taču kopējais uzņēmumu skaits palielinājies Ieteikt







Latvijā 2023.gadā reģistrēto jauno uzņēmumu skaits sasniedzis 8772, kas, salīdzinot ar 2022.gadu, ir samazinājums par 0,6% jeb 54 uzņēmumiem, liecina “Lursoft” apkopotie dati.

Vienlaikus “Lursoft” norāda, ka likvidēto uzņēmumu skaits pērn pēc septiņu gadu pārtraukuma atkal bijis mazāks nekā jaunreģistrēto. Aizvadītajā gadā likvidēti 7844 uzņēmumi, kas nozīmē, ka faktiskais uzņēmumu skaits Latvijā pērn audzis par 928.

Saskaņā ar “Lursoft” datiem 2022.gadā tika reģistrēti 8826 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 10 956 uzņēmumi.

Lai arī jaunreģistrēto uzņēmumu skaits, salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn saglabājies teju nemainīgs, tas bijis zemākais rādītājs pēdējo 20 gadu periodā. “Lursoft” apkopotie dati rāda, ka zemāka jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāte bija vērojama vien laika periodā no 1999.gada līdz 2003.gadam. Vislielākais jauno uzņēmumu skaits līdz šim fiksēts 1992.gadā, kad viena gada laikā reģistrēti 37 600 uzņēmumi.

Vislielākā jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāte pērn bijusi gada pirmajos mēnešos, informē “Lursoft”. Gan janvārī, gan februārī reģistrēti 833 jauni uzņēmumi, savukārt martā to skaits pārsniedzis pat 900. Gada pārējā periodā jaunu uzņēmumu skaits ik mēnesi bijis virs 700. Izņēmums ir vien pagājušā gada jūlijs, kad reģistrēti vien 497 jauni uzņēmumi, kā arī decembris, kad uzņēmumu pulkam pievienojies 561 jauns komersants.

Pēdējo četru gadu periodā vēl mazāk jaunu uzņēmumu reģistrēts vien 2020.gada aprīlī (445) un maijā (544), kad līdz ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumu ieviešanu būtiski saruka jaunu uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāte.

No aizvadītajā gadā reģistrētajiem 8772 jaunajiem uzņēmumiem 88,65% ir bijušas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), savukārt no tām vairāk nekā puse (66,33%) – SIA ar samazinātu pamatkapitālu, kas nozīmē, ka to apmaksātais pamatkapitāls bijis mazāks par 2800 eiro. Trešdaļai no visām pagājušajā gadā reģistrētajām mazkapitāla SIA pamatkapitāls bijis viens eiro vai pat mazāks. “Lursoft” apkopotie dati atklāj, ka 2023.gadā reģistrēti arī uzņēmumi ar viena un piecus centus lielu pamatkapitālu.

Mazākā pērn dibinātā SIA ir maijā reģistrētā SIA “Conglomerate” ar viena centa pamatkapitālu. “Lursoft” norāda, ka Sandrim Keišam piederošais “Conglomerate” strādā nekustamo īpašumu jomā. Bez pērn dibinātās SIA uzņēmējam pieder vēl piecu uzņēmumu kapitāldaļas.

Otra mazākā pagājušajā gadā reģistrētā SIA bijusi SIA “Souly” ar piecu centu lielu pamatkapitālu. Balstoties uz “Lursoft” izziņas datiem, Hugo Grūbem piederošā “Souly” pamatdarbība saistīta ar cita betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošanu. Cēsu novada uzņēmums savas darbības pirmajā pusgadā vēl nebija reģistrējis nevienu struktūrvienību. “Souly” ir tā īpašnieka Grūbes pirmais uzņēmums.

“Lursoft” izpētījis, ka apmaksātais pamatkapitāls palielināts teju 10% no visām pagājušā gada laikā dibinātajām mazkapitāla SIA. Vairumā gadījumu (73,44%) pamatkapitāls palielināts līdz 2800 eiro, savukārt piecos gadījumos mazkapitāla SIA pamatkapitāla apjoms pēc tā palielināšanas sasniedzis 100 000 eiro un vairāk.

Šajā ziņā “Lursoft” izceļ 2023.gada septembrī reģistrēto SIA “Planderi AK”, kuras pamatkapitāls sākotnēji bija 50 eiro, pēc mēneša palielināts līdz 2800 eiro, bet dažas dienas vēlāk jau līdz 352 800 eiro. Salaspilī reģistrētā “Planderi AK” pamatdarbība saistīta ar sava nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu. “Planderi AK” ir tā īpašnieces Anitas Kolbinas pirmais uzņēmums.

Savu pirmo uzņēmumu 2023.gadā reģistrējušas 5146 personas. To vidū gan jaunie uzņēmēji, kas nesen sasnieguši pilngadību, gan arī personas, kas, savu pirmo uzņēmumu reģistrējot, bija pārkāpušas 80 gadu slieksni, informē “Lursoft”.

Balstoties uz “Lursoft” apkopoto informāciju, pamatkapitāls līdz šim palielināts 7,95% no visām 2023.gadā reģistrētajām SIA. Četrpadsmit gadījumos pērn reģistrēto SIA pamatkapitāla apjoms palielināts par vairāk nekā vienu miljonu eiro. Visievērojamāk apmaksātā pamatkapitāla apjoms audzis SIA “RPH Invest” gadījumā. “Repharm” grupā ietilpstošā holdingkompānija “RPH Invest” pagājušā gada septembrī sākotnēji reģistrēta ar 50 000 eiro pamatkapitālu, kas tajā pašā mēnesī palielināts jau līdz 20,05 miljoniem eiro, savukārt divus mēnešus vēlāk – jau līdz 81,05 miljonam eiro.

Lielākais apmaksātais pamatkapitāls uz uzņēmuma reģistrācijas brīdi aizvadītajā gadā bijis AS “Strops investīcijas” – 39,23 miljoni eiro. Uzņēmuma akcionāri un patiesie labuma guvēji ir Andris, Jānis un Pēteris Bites. “Lursoft” dati rāda, ka par jaunreģistrētā uzņēmuma valdes locekli iecelts Andris Bite, savukārt Pēteris Bite kļuvis par padomes priekšsēdētāju, bet Jānis Bite – padomes priekšsēdētāja vietnieku. Vēl uzņēmuma padomē iecelta arī Gaļina Radiloveca. “Lursoft” norāda, ka jaunreģistrētās “Strops investīcijas” juridiskā adrese reģistrēta Atlantijas ielā 15, Rīgā, kur atrodas arī Bišu ģimenei piederošā SIA “Karavela”.

Otrs lielākais apmaksātais pamatkapitāls reģistrācijas brīdī bijis SIA “Hotel J24”. Jēkaba ielā 24, Rīgā reģistrētā viesu izmitināšanas nozares uzņēmuma pamatkapitāls ir 18 miljoni eiro. Uzņēmuma kapitāldaļu turētājs ir aizvadītajā gadā dibinātā holdingkompānija SIA “IDK Baltic”, kas, savukārt, pieder Apvienoto Arābu Emirātos reģistrētajam “IDK Investment L.L.C”.

“Lursoft” norāda, ka ar ārvalstu kapitālu ir 12% no visiem aizvadītajā gadā reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem. Jau ierasti visvairāk dalībnieku ir no Lietuvas un Igaunijas, savukārt Krieviju, kas ik gadu atradusies līderpozīcijās, ievērojami apsteigusi Ukraina. “Lursoft” pētījuma dati parāda, ka 2023.gadā Latvijā reģistrēti 165 jauni uzņēmumi, kuros vismaz viens no dalībniekiem ir Ukrainas valstspiederīgais vai arī Ukrainā reģistrēta kapitālsabiedrība. Tikmēr ar Krievijas kapitālu pērn Latvijā reģistrēti 98 jauni uzņēmumi.

Starp “Top 10” lielākajiem 2023.gadā reģistrētajiem jaunajiem uzņēmumiem trešajā vietā ierindojas SIA “Granita Industrial Park” no Ropažu novada. Pagājušā gada laikā Ropažu novadā reģistrēti 183 jauni uzņēmumi, kas to pēc jaunreģistrēto uzņēmumu skaita starp visām Latvijas pašvaldībām ierindo astotajā pozīcijā.

“Top 10” lielākie 2023.gadā reģistrētie uzņēmumi pēc apmaksātā pamatkapitāla apjoma bija “Strops investīcijas” ar 39,23 miljoniem eiro, “Hotel J24” ar 18 miljoniem eiro, “Granita Industrial Park” ar 4,74 miljoniem eiro, SIA “Davhex” ar 4,5 miljoniem eiro, SIA “M upes korpuss” ar 3,4 miljoniem eiro, SIA “Tērbatas kvartāls” ar trīs miljoniem eiro, SIA “Avenue Property 3” ar 2,64 miljoniem eiro, SIA “Kukelis Capital” ar 2,52 miljoniem eiro, SIA “Dzintaru prospekts 19” ar 2,4 miljoniem eiro un SIA “Q” ar 2,4 miljoniem eiro.

“Lursoft” informē, ka 2023.gadā jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls reģistrācijas brīdī bija 111,28 miljoni eiro, taču līdz gada beigām tas palielināts jau līdz 387,87 miljoniem eiro.

Pēc palielināšanas vislielākais apmaksātais pamatkapitāls bijis jau iepriekšminētajam “RPH Invest”, savukārt otrajā vietā ierindojas SIA “J&A”. Aizvadītā gada aprīlī dibinātā “J&A” darbība saistīta ar veco ļaužu un invalīdu sociālo aprūpi bez izmitināšanas. Uzņēmuma sākotnējais apmaksātais pamatkapitāls bijis 2800 eiro, bet jūlijā tas ievērojami palielināts – līdz 75 miljoniem eiro.

“J&A” vienīgais kapitāldaļu turētājs ir Josifs Apts, kuram patiesā labuma guvēja statuss reģistrēts arī vairākos citos uzņēmumos, tostarp veco ļaužu un invalīdu aprūpē strādājošajā SIA “Senior Service”, kā arī biedrībā “Senior Generation”, kuras mērķis ir veco ļaužu aprūpes kvalitātes uzlabošana. Savulaik uzņēmējs bijis patiesais labuma guvējs ar AS “Veselības centru apvienība” un AS “Recipe Plus” saistītajos uzņēmumos. Pagājušā gada izskaņā “J&A” kļuvis par savulaik AS “AB City” piederošā SIA “AB Celtnieks” jauno īpašnieku.

“Lursoft” izpētījis, ka vairākiem uzņēmumiem, kas reģistrēti aizvadītajā gadā, jau sākts likvidācijas process. Tādi ir kopskaitā 19 uzņēmumi, no tiem seši reģistrēti vien pagājušā gada novembrī, kas nozīmē, ka likvidācijas process sākts drīz vien pēc uzņēmuma reģistrācijas.

Gandrīz visi pagājušajā gadā reģistrētie uzņēmumi, kuriem jau sākts likvidācijas process, ir mazkapitāla SIA. No tiem 2800 eiro liels pamatkapitāls reģistrēts vien pieciem uzņēmumiem, no tiem vienam – SIA “V&K International Trading” – ir ārvalstu kapitāls. “Lursoft” dati rāda, ka 50% no “V&K International Trading” kapitāldaļām pieder Vācijas valstspiederīgajam Joelam Kreklauam. Aizvadītā gada jūnijā dibinātā degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecības uzņēmuma dalībnieki par uzņēmuma likvidācijas procesa sākšanu lēmuši novembrī.

Tāpat kā iepriekšminētajiem uzņēmumiem, kuriem drīz vien pēc reģistrācijas sākts likvidācijas process, sekmīgi realizēt savu uzņēmējdarbības plānu nav izdevies arī 2023.gada martā reģistrētajam SIA “Vovivi”. “Lursoft” dati rāda, ka sabiedriskās ēdināšanas jomā strādājošajam uzņēmumam pagājušā gada izskaņā pasludināts maksātnespējas process.

“Vovivi”, kam Rīgā, Stacijas laukumā 2, reģistrēta kafejnīca, 2023.gada beigās bija uzkrāts 28 000 eiro liels nodokļu parāds. Pirmo reizi nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro, uzņēmumam reģistrēts jau jūlijā, savukārt kopš oktobra nodokļu parāda apjoms pastāvīgi audzis. “Vovivi” lielākais kapitāldaļu turētājs Vitālijs Voinovs savulaik bijis ēdināšanas jomā strādājošā SIA “DC restorāni” valdes loceklis. Uzņēmumam 2022.gadā tika ierosināts tiesiskās aizsardzības process, kas izbeigts pagājušā gada janvārī, dažus mēnešus vēlāk pasludinot “DC restorāni” maksātnespēju.

“Lursoft” pētījuma dati atklāj, ka trīs uzņēmumiem, kas reģistrēti 2023.gadā, ir apturēta darbība, savukārt vēl pieciem fiksēta saimnieciskās darbības apturēšana, bet vēl trīs uzņēmumiem izbeigta darbība. To vidū arī taksometru pakalpojumu sniedzējs SIA “Ansar”, kas sākotnēji reģistrēts ar 120 eiro pamatkapitālu, bet drīz vien tas palielināts līdz 2800 eiro.

“Ansar” darbība ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu izbeigta pagājušā gada novembra beigās. “Ansar” īpašniece Oļesja Afromejeva aizvadītajā gadā dibinājusi vēl divas taksometru pārvadāšanas firmas – SIA “Sail” un SIA “Grado”. Atšķirībā no “Ansar”, šiem diviem uzņēmumiem nav nodokļu parādu.