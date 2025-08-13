95% cilvēku valkā nepareizu apavu un zeķu izmēru – tas reāli apdraud veselību 0
Neērtu apavu un nepareiza izmēra zeķu valkāšana var šķist nenozīmīga problēma, taču to ietekme uz veselību ir daudz nopietnāka, nekā daudzi domā.
No varžacīm un locītavu sāpēm līdz ieaugušiem nagiem un sēnīšu infekcijām – nepiemēroti apavi un zeķes var radīt gan fizisku diskomfortu, gan ilgtermiņa veselības problēmas.
Neērtu apavu un nepareiza izmēra zeķu valkāšana nav tikai stila jautājums. Izvēloties apavus un zeķes, kas precīzi atbilst pēdas izmēram un formai, var novērst šos riskus un saglabāt pēdu veselību. Rūpējies par savām kājām – ja stilīgās kurpes rada diskomfortu, izvēlies veselību, nevis modi!
Kas ir tie riski, kas saistīti ar neērtu apavu valkāšanu, un padomi, kā izvēlēties pareizo apavu un zeķu izmēru?
Sagatavots pēc ārzmeju preses materiāliem