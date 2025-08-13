#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Pārsteidzošs atklājums: Jeruzalemē atrasts 2600 gadus sens zīmogs, kas saistīts ar Bībeles pravietojumu par pasaules galu 0

LA.LV
16:05, 12. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Arheologi Jeruzalemē atraduši aptuveni 2600 gadus senu māla zīmogu, kas iespējams, ir saistīts ar Bībelē minētajiem brīdinājumiem par pasaules galu , raksta “Daily Mail”.

Senatnīgais artefakts, kas pazīstams kā bulla, attiecas uz Pirmā tempļa periodu. Uz tā saskatāms senebreju uzraksts: “Pieder Jedajam, Asajahu dēlam.”

Pārsteidzošā kārtā uz zīmoga saglabājies arī pirksta nospiedums —, iespējams, tas pieder kādam tā laika ierēdnim.
Vēsturnieki pieļauj, ka zīmogā norādītais vārds varētu būt saistīts ar kādu nozīmīgu notikumu Bībeles vēstījumos — proti, Jūdejas ķēniņa Josijas valdīšanas laiku.

Tieši viņš ierosināja apjomīgas reliģiskas reformas pēc tam, kad Jeruzalemē atrada svēto rakstu rulli.

Tajā bija aprakstīts, kas notiks, ja tauta novērsīsies no Dieva —  tostarp bads, karš un iznīcība.

Leģenda vēsta, ka, uzzinot, kas teikts šajā rakstā, ķēniņš bijis tik satriekts, ka saplēsis savas drēbes.

Viņš nekavējoties sapulcēja  uzticamu padomnieku grupu, kurā atradies arī vīrs vārdā Asajahu — lai atbrīvotu Jeruzalemi no pagānu rituāliem.

Vēsturnieki norāda, ka atrastais zīmogs ne tikai apstiprina Bībelē aprakstītos notikumus, bet arī norāda uz  būtisku pagrieziena punktu Jūdejas reliģiskajā vēsturē.

“Protams, mēs nevaram ar pilnu pārliecību apgalvot, ka uz zīmoga minētais Asajahu ir tas pats, kurš pieminēts Bībelē. Tomēr vairāki līdzīgi artefakti, kas atrasti Tempļa kalna apkaimē, nosaukti  Bībeles personāžu vārdos. Tāpēc ir pamats uzskatīt, ka tie piederējuši augsta ranga personām, nevis vienkāršiem ļaudīm,” norāda viens no pētījuma vadītājiem Zahi Dvīrs.

Papildu izpēte atklājusi, ka zīmogs, visticamāk, izmantots praktiskos nolūkos,  iespējams, lai nostiprinātu auklu, ar ko aizsieta kāda soma vai trauks.

Rakstības stils atbilst vēlam Pirmā Tempļa periodam — aptuveni 7. gadsimta beigām līdz 6. gadsimta sākumam p.m.ē.

Pirmais Templis tika uzcelts Jeruzalemē ķēniņa Zālamana valdīšanas laikā un bija centrālais jūdu dievnams, kas simbolizēja tautas vienotību un garīgo autoritāti.

Pētnieki atzīmē, ka šādi atradumi ļauj gūt arvien dziļāku izpratni par Jeruzalemes vēsturi, kā arī sniedz interesantus pavedienus, kas sasaista arheoloģiju ar senajiem reliģiskajiem tekstiem.

