Oficiālā vizītē Latvijā ceturtdien, 11.janvārī, ieradīsies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, aģentūru LETA informēja Latvijas Valsts prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris.

Ukrainas prezidenta oficiālā vizīte sāksies plkst.16.15 ar viņa sagaidīšanas ceremoniju pie Rīgas pils, kam sekos Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un Zelenska oficiālais foto un ieraksts viesu grāmatā.

Zelenska vizītes laikā iecerētas Latvijas un Ukrainas delegāciju sarunas, pēc kurām plkst.17.25 notiks Rinkēviča un Zelenska kopīgā preses konference.

Savukārt plkst.18.05 Zelenskis tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu (ZZS), kam plkst.19.10 sekos tikšanās ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV).

Plānots, ka vizītes laikā tiks pārrunāta Latvijas un Ukrainas divpusējā sadarbība, turpmākais Latvijas un sabiedroto atbalsts Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju, kā arī ar Ukrainas eiroatlantisko integrāciju saistīti jautājumi.

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.

Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.

I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2024