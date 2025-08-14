#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Eifeļa tornis Parīzē, Francija.
Eifeļa tornis Parīzē, Francija.
MIGUEL MEDINA / AFP)

Nosaukta visstresainākā pilsēta pasaulē – tās ielas ik gadu pārpludina miljoniem tūristu 0

LA.LV
18:46, 14. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Parīze atzīta par pasaulē visstresaināko galamērķi ceļotājiem. Otrajā vietā ierindojusies Vjetnamas galvaspilsēta Hanoja, bet trešo vietu ieņem Ķīnas lielākā metropole – Šanhaja, raksta “Daily Mail”.

Ceļojumam vajadzētu sniegt prieku, mieru un iedvesmojošas emocijas, taču bieži vien tas pārvēršas izaicinošā un nogurdinošā pieredzē.

Eksperti izvērtējuši 51 pasaulē populārāko tūrisma galamērķi, ņemot vērā ceļotāju atsauksmes, noziedzības līmeni, klimatu un tūristu skaitu, un izveidojuši  stresaināko un mierīgāko pilsētu sarakstu.

Lūk, trīs stresainākās un mierīgākās pilsētas pasaulē:

