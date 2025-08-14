Krievijas, Ķīnas un Indijas “draudzība” Rietumiem ir nevēlama, brīdina Rajevs 0
Par iespējamo Ķīnas, Krievijas un Indijas sadarbību un tās ietekmi uz Rietumiem TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” stāstīja Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs.
Raidījuma vadītājs ieskicēja esošo situāciju: Ķīna varētu vēlēties šajā “draudzībā” starp Krieviju un Ķīnu iesaistīt arī Indiju. Saskaitot teritoriju un iedzīvotāju skaitu, Ķīna ar Indiju kopā ir katrs trešais pasaules iedzīvotājs.
Patiesībā, ja mēs paņemam BRICS valstis, tad tas ir katrs otrais iedzīvotājs. Tās ir milzīgas ekonomikas, viņiem ir milzīga ietekme pasaulē, norādīja Rajevs.
“Ir jāsaprot, ka viņi arī ir politiķi, viņiem gribas pārvēlēties un palikt vadīt savas valstis, un, ja jums tā vienkārši cita valsts sadod pa muti, tad īpaši labi jūs neizskatāties, un iekšējais vēlētājs par jums diez vai ies un balsos,” viņš skaidroja.
Kas ir slikti – mēs redzam, ka bloks eksistē. Ja visu laiku bija runas par valūtu, kas izčākstēja, tad sadarbība starp šīm valstīm notiek. Un tas, kas mums, Rietumiem, absolūti nav vajadzīgs, ir tas, lai šis bloks veidotos un kļūtu spēcīgāks, sacīja Rajevs.
“Lai viņš kļūst spēcīgāks – tas ir labi, bet lai viņš nekļūst spēcīgāks pret mums. Tā ir tā viena iespēja, kura šobrīd varētu notikt. Es domāju, ka ļoti svarīgi, kā tad attīstīsies situācija, te jāsaka godīgi, kā Donaldam Trampam izdosies noregulēt visus šos noteikumus un visas šīs attiecības,” piebilda politiķis.