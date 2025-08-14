#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Krievijas, Ķīnas un Indijas “draudzība” Rietumiem ir nevēlama, brīdina Rajevs 0

LA.LV
18:02, 14. augusts 2025
Viedokļi

Par iespējamo Ķīnas, Krievijas un Indijas sadarbību un tās ietekmi uz Rietumiem TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” stāstīja Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Ārsti nosauc 8 lietas, kas “nogalina” tavus ceļgalus
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes šodien piedzīvos negaidītu lūzuma punktu – dzīve mainīsies uz labo pusi
Kokteilis
Aizvainojums uz mūžu: piecas zodiaka zīmes, kuras nespēj piedot pāri darījumus
Lasīt citas ziņas

Raidījuma vadītājs ieskicēja esošo situāciju: Ķīna varētu vēlēties šajā “draudzībā” starp Krieviju un Ķīnu iesaistīt arī Indiju. Saskaitot teritoriju un iedzīvotāju skaitu, Ķīna ar Indiju kopā ir katrs trešais pasaules iedzīvotājs.

Patiesībā, ja mēs paņemam BRICS valstis, tad tas ir katrs otrais iedzīvotājs. Tās ir milzīgas ekonomikas, viņiem ir milzīga ietekme pasaulē, norādīja Rajevs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Aizdomās par kukuļošanu Krievijas pilsoņa svītrošanai no “melnā saraksta” apcietināts savulaik tiesātais finanšu policists Pīlāgs
“Viņš ar mani nespēlēsies!” Tramps pirms rītdienas tikšanās sola stingru pozīciju
Pie Čūsku salas, domājams, avarējis krievu Su-30SM

“Ir jāsaprot, ka viņi arī ir politiķi, viņiem gribas pārvēlēties un palikt vadīt savas valstis, un, ja jums tā vienkārši cita valsts sadod pa muti, tad īpaši labi jūs neizskatāties, un iekšējais vēlētājs par jums diez vai ies un balsos,” viņš skaidroja.

Kas ir slikti – mēs redzam, ka bloks eksistē. Ja visu laiku bija runas par valūtu, kas izčākstēja, tad sadarbība starp šīm valstīm notiek. Un tas, kas mums, Rietumiem, absolūti nav vajadzīgs, ir tas, lai šis bloks veidotos un kļūtu spēcīgāks, sacīja Rajevs.

“Lai viņš kļūst spēcīgāks – tas ir labi, bet lai viņš nekļūst spēcīgāks pret mums. Tā ir tā viena iespēja, kura šobrīd varētu notikt. Es domāju, ka ļoti svarīgi, kā tad attīstīsies situācija, te jāsaka godīgi, kā Donaldam Trampam izdosies noregulēt visus šos noteikumus un visas šīs attiecības,” piebilda politiķis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps nosaka papildu 25% tarifu Indijai, jo tā turpina iepirkt Krievijas naftu
Vai Aļaskas sarunas nesīs mieru vai kara draudus? Eksperts neuzskata, ka gaidāms kas labs
“Elektroniskie sakari”: GNSS traucējumu izcelsme nepārprotami identificēta Krievijas teritorijā; atklāti trīs “karstie punkti”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.