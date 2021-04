Uzņēmuma “LEFF” līklīniju parketa zīmola “Quiet” autors un uzņēmuma īpašnieks Edgars Birže. Publicitātes foto

Latvijā tapusi interesanta līklīniju teholoģija koka parketa grīdu ražošanā, kas saglabā un ataino dabas unikalitāti







Oskars Zemītis, žurnāls “Baltijas Koks”

Edgars Birže Lizuma pagastā ir izveidojis pasaulē unikālu produktu – līklīniju parketu ar zīmolu Quiet, kurā katrs dēlis ir atšķirīgs. Par to, kā radās šī ideja un kā tā tiek realizēta, stāsta Edgars Birže.

Izaicinājums radīt kaut ko unikālu

Līklīniju parketi tirgū ir jau labu laiku un vairs nav nekas jauns. Taču visi produkti, kas patlaban ir pieejami, sastāv no noteiktu formu skaita. Es esmu inženieris, programmētājs un elektriķis, un man bija izaicinājums spert vēl vienu soli tālāk – izgatavot tādu grīdu, kur katrs dēlis ir unikāls.

Turklāt izaicinājums ir ne tikai šādas grīdas izgatavošanā, bet arī procesu izveidošanā, lai to varētu izdarīt pietiekami efektīvi un ātri. Lai tas būtu iespējams nevis kā vienreizējs, interesants produkts kādā galdniecībā, bet gan kā bizness un ražotne. Man interesē optimizēt kādu sarežģītu procesu, lai tas būtu vienkāršāks, loģiskāks un rentablāks.

Mana iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar ražošanas iekārtu remontu. Esmu strādājis ar dažādām ražotnēm, sākot no tējas un beidzot ar siera cehiem. Tāpēc tehnoloģisko procesu varēju izdomāt pats. Pirms tam esmu strādājis nedaudz arī galdniecībā, kur izgatavoju galdus, durvis un gultas. Līklīniju grīdas ir manas iepriekšējās darba pieredzes sintēze.

Šis ir mans pirmais bizness, kura pamatā lielā mērā ir zināšanas un prasmes, kuras man izdevās monetizēt. Protams, sākumā bija jāpiesaista arī investors. Liels paldies jāsaka Magnetic Latvia Madonas biznesa inkubatoram, no kura saņēmām lielu atbalstu, gan piedaloties izstādēs, gan saņemot grantus un mentoru konsultācijas.

Pēc mūsu informācijas, mēs esam vienīgie, kas šādu produktu pasaulē šobrīd ražo.

Ražošanas process

Pirmās grīdas prototips tika ieklāts pirms sešiem gadiem. Pēc tam tika izstrādāts ražošanas tehnoloģijas koncepts. No sākuma man nebija nekādu iekārtu, viss tika pirkts ārpakalpojumos.

Šobrīd jau trīs gadus tiek nodrošināts pilns apstrādes cikls, sākot no zāģbaļķa apstrādes. Ražošanā pamatmateriāli ir tie paši, atšķirības ir parketa izgatavošanā. Ikdienā grīdas ražojam no ozola, bet varam grīdu izgatavot no jebkuras koku sugas, kura der parketa ražošanai.

Gala produktu mēs varam izgatavot ļoti dažādu. Tas var būt parkets ar izteikti līkiem un zarainiem dēļiem, bet var būt arī mierīgāks, taisnāks un ar mazāk zariem. Līdz ar to mēs iepērkam ļoti plašu klāstu ar sortimentiem. Mums der jebkādas līkumainības un zarainības sortimenti, vienīgais nosacījums – nedrīkst būt trupējis.

Tā kā mūsu grīdās katrs dēlis ir atšķirīgs, sortimentiem nav nekādu ierobežojumu, jo, zāģējot tos, dēlis var beigties kaut vai pusbaļķī. Interesantāk ir strādāt tieši ar nestandarta formām.

Mums ir noslēgti sadarbības līgumi ar mežizstrādes uzņēmumiem, kuriem ir pietiekami ciršanas apjomi, lai varētu nokomplektēt pilnas kravas. Baļķus pērkam par tirgus cenu.

Baļķi tiek sazāģēti lamelēs, kuras pēc tam kaltē, kalibrē un līmē uz finiera ar 5 mm ozola kārtu. Tad dēļi tiek ieskenēti datorā un plānota grīda, balstoties uz uzmērītajām telpām, kurās klients šādu grīdu vēlas. Katrs ieskenētais dēlis tiek virtuāli nēsāts, lai atrastu tam visatbilstošāko vietu. Tas joprojām ir manuāls darbs, tikai ar datoru.

Dēļu fonds pēc platības, kurš nepieciešams, lai grīdu izplānotu, ir aptuveni trīs reizes lielāks nekā gala platība. Tāpēc mēs nepārtraukti zāģējam, žāvējam un papildinām to. Kad grīda ir izplānota, tiek eksportēti faili ar katru dēli CNC, un sākas tiešā apstrāde.

Zari un plaisas tiek aizpildīti ar epoksīdsveķiem, lai grīda vēlāk neplaisātu un nekristu ārā zari. Atšķirība ražošanā no citiem produktiem ir tāda, ka ar katru dēli jāstrādā individuāli. Beigās parkets tiek apstrādāts ar cietvaska eļļu. Līdz ar to pēc tam tas nav jāslīpē, kā tas ir ar lakām.

Lai pārliecinātos, ka viss ir precīzi, grīda vispirms tiek salikta ražotnē un tikai tad sūtīta klientam.

Parketa ieklāšana un uzturēšana

Ieklāšana ir līdzīga klasiskajam parketam, tikai, ja tās laikā radīsies kādas kļūdas, lai izgatavotu jaunu dēli, paies vairākas dienas, un tikmēr ieklāšanas darbs būs apstājies. Visi grīdu plānojumi tiek saglabāti, un, ja kādu iemeslu dēļ vēlāk ekspluatācijas laikā jāaizvieto kāds konkrēts dēlis, tas ir iespējams. Parketu ieklājot, mēs to līmējam ar polimēra bāzes līmi, nevis naglojam.

Uzklāšanas princips ir līdzīgs kā flīžu līmei, un noraušanas spēks ir 2–3 kg uz cm2. Uz visu dēli nepieciešamas jau vairākas tonnas. Ar šādu tehnoloģiju tiek novērstas tipiskas koka grīdu problēmas – čīkstēšana un staigāšana. Līdz ar to tās ir daudz stabilākas, un neveidojas peldošās grīdas.

Pareizi ekspluatējot un kopjot grīdu, tā var kalpot pat 100 gadu un vairāk. Telpas klimats ziemā nepieciešams mitrāks (vismaz 35% gaisa mitrums), bet vasarā – sausāks. Problēmas ar šiem nosacījumiem vairāk novērojamas ziemā. Ja tos neievēro, tad grīda var plaisāt.

Grīda gan jāatjauno ik pēc kādiem padsmit gadiem. Tā jāslīpē, bet nav jānoņem liela virskārta, un to var veikt lokāli tur, kur ir vairāk staigāts. Esam veikuši lokālu atjaunošanu, piemēram, objektā, kur pēc ieklāšanas grīda atsevišķās vietās celtniecības laikā tika bojāta, un atšķirību nevar redzēt.

Ja netiek slīpēta visa virskārta, dēļiem netiek zaudēta savienojuma vietas noturība. Ja nodilumam neļauj aiziet līdz koksnes kārtai, tad produkts tiek būtībā iekonservēts, un tikai virsējā kārta tiek ik pa laikam atjaunota.

Situācija tirgū šobrīd

Patlaban mēnesī saražojam aptuveni 250 kvadrātmetrus parketa, un ražošana aug līdzi pasūtījumiem. No pasūtījuma brīža, lai grīdu izgatavotu, paiet aptuveni četras līdz sešas nedēļas. Mūsu cena ir aptuveni 100 eiro/m2 bez ieklāšanas.

Šobrīd palielinām ražošanas jaudu. Sasniedzot noteiktu apjomu, varēsim domāt par lielu automatizācijas lēcienu, ar ko mēs fundamentāli mainītu ražošanas procesus. Ja cenas un rezultāta attiecība būs apmierinoša un ja automatizācijas procesā tiks saglabāta parketa unikalitāte, dosimies šādā virzienā. Pagaidām tas ir pietiekami optimāls.

Līdz šim es vadīju visus ražošanas procesus. Šobrīd ir pieci darbinieki, bet drīzumā pieņemsim darbā ražošanas vadītāju, lai es varētu vairāk laika veltīt biznesa attīstībai.

Latvijā līdz šim visas grīdas ieklātas privātajiem pasūtītājiem. Eksportēt sākām tikai šogad pēc izstādes Zviedrijā, kur par mums uzzināja plašāka publika.

Esam savas grīdas aizsūtījuši jau uz Singapūru, Nīderlandi, Angliju un šobrīd gatavojam pasūtījumu uz Itāliju. Pēc dalības izstādēs, protams, ir daudz vairāk pasūtījumu. Tā kā tas ir celtniecības materiāls, bieži vien var paiet pat gads, kamēr no lēmuma, ka kāds tādu grīdu grib, tā tiek reāli pasūtīta.

Šobrīd gribam kārtīgi apgūt Latvijas tirgu, bet ir izveidojušies daudzi kontakti pa visu Eiropu un pārrunas notiek arī ārpus tās. Viens no interesantākajiem potenciālajiem projektiem ir šādu grīdu ieklāt jahtā. Atsauksmes ir ļoti labas. Viens klients, kuram šādu grīdu ieklājām visā mājā, pēc tam teica, ka sajūta ir kā staigāt pa kvalitatīvu mēbeli.