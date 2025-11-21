Dakterīt, man lūdzu šīs zāles vajadzētu! Psihiatre atklāj, kāda tendence parādījusies cilvēkiem Latvijā ar mentālās veselības problēmām 0

21:36, 21. novembris 2025
Psihiatre, Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras profesore Jeļena Vrubļevska TV24 raidījumā “Dr. Apinis” atklāj, kāda jauna tendence parādījusies psihiatrijā.

“Mēs novērojam tendenci, ka atnāk pacients jau ar gatavu diagnozi. Cilvēks pats sev šo diagnozi ir noteicis, izmantojot dažādus literatūras un informācijas avotus. Nāk jau arī ar sarakstu, kādas zāles viņam būtu nepieciešamas. Tā ir mūsdienu realitāte arī psihiatrijā.”

Viņa pauž, ka psihiatrijā gan pacientiem, gan ārstiem ir jābūt pacietīgiem. Mentālās veselības medikamentiem ir jābūt personalizētiem, jāņem vērā arī fiziskais stāvoklis, piemēram, hroniskas slimības. Papildu tam ir jāsaprot, ka šādiem medikamentiem ir nepieciešams laiks, lai tie iedarbotos.

“Tās nav divas, trīs dienas. Bieži vien medikamenti sāk savu efektu pēc divām nedēļām. Par to ir jāizglīto pacienti, jo tas efekts parādās gana ilgā laika periodā. Protams, arī blakusparādības. Ja pacients ir informēts par to, kas viņu var sagaidīt, kādas blakusparādības – arī līdzestība pret zālēm ir gana nozīmīga,” stāsta Vrubļevska.

Viņa atklāj, ka praksē sanāk bieži saskarties ar pacientiem, kuriem ir nozīmīgi, izteikti un smagi psihiatriskie traucējumi. Šādos gadījumos ir nepieciešama medikamentu palīdzība.

“Mūsdienu psihiatriskā palīdzība balstās uz multiprofesionālu komandu,” saka psihiatre.

