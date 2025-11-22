Evika Siliņa: “Paga, paga, mēs tagad ejam Ungārijas ceļu, mainīsim kursu un nebūsim Eiropas Savienība?” 0

22. novembris 2025
Viedokļi

Diskusijas par Stambulas konvenciju Latvijā izgaismojušas ne tikai domstarpības starp politiskajiem spēkiem, bet arī sabiedrības bažas par to, kurā virzienā valsts virzās. Ministru prezidente (JV) Evika Siliņa TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norādīja, ka lielākais satricinājums nav bijis atšķirīgie viedokļi, bet gan Saeimas spēja viena sasaukuma laikā pieņemt divus radikāli pretējus lēmumus.

“Es domāju, ka mēs labi redzējām, ka Latvijā nekad nebūs tā, ka visiem ir viens viedoklis, un tas ir normāli, un demokrātiskā valstī tas ir pilnīgi pašsaprotami,” sacīja Siliņa, uzsverot, ka viedokļu dažādība pati par sevi nav problēma.

Siliņa atgādināja, ka, veidojot valdību, bija panākta politiska vienošanās arī ar “Zaļo un Zemnieku savienību” (ZZS), kura tolaik atbalstīja konvencijas ratificēšanu. Taču vēlāk šī pozīcija pēkšņi mainījusies.

“Veidojot valdību, mums bija šī vienošanās, un arī ZZS šo vienošanos bija solījuši un devuši. Tad vienā brīdī, bez tādas aktualitātes šajā jautājumā, mainot šo lēmumu, protams, viņi radīja satricinājumu sabiedrībā,” skaidroja Siliņa.

Runājot par protestu akciju Doma laukumā, kur cilvēki pulcējās, lai protestētu pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas, Siliņa dalījās ar savu pieredzi, sarunājoties ar protestētājiem.

“Arī runājot ar daudziem cilvēkiem Doma laukumā, tas, ko viņi teica – viņiem ir bažas, ka mēs atgriezīsimies kaut kur pagātnē. Tas pat varbūt nebija par pašu konvenciju, bet gan par to, ka, redzot šīs deputātu atbildes, bija sajūta – paga, paga, mēs tagad ejam Ungārijas ceļu, mainīsim kursu un nebūsim Eiropas Savienība? Kas mēs esam? Vai tiešām mēs nenovērtējam to, kas mums ir?,” norādīja Ministru prezidente.

Siliņa norādīja, ka konvencijas būtība ir aizsargāt no vardarbības cietušās personas, un izstāšanās no tās, varētu tieši ietekmēt viņu uzticību valstij: “Vai tad, ja kaimiņos kādu sit, vai tas cilvēks, ja būtu atcelta konvencija, vai viņi uzticētos valsts institūcijām?”

