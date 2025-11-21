Bokseriem resns kakls nozīmē spēku, bet pārējiem cilvēkiem – nopietni riski veselībai 0
Parasti mēs pamanām svara pieaugumu, kad sāk augt vēders vai kļūst grūti tikt iekšā ierastajās drēbēs. Bet daudzi pat nenojauš, ka par veselības problēmām var signalizēt kakls. Ja tas ir biezāks vai plānāks nekā parasti, tas var būt signāls — jums ir veselības problēmas, raksta BBC.
Ķermeņa masas indekss, kas tiek aprēķināts, pamatojoties uz cilvēka svara un auguma attiecību, sniedz priekšstatu par tauku rezervju īpatsvaru organismā. Lai gan tas parasti ir labs sākumpunkts veselīgākas dzīves uzsākšanai, tas nav piemērots visiem cilvēkiem: piemēram, kultūristu ievērojamā muskuļu masa padara viņus smagākus.
Tāpēc kakla apkārtmēra mērīšana var sniegt papildu informāciju par jūsu veselību. Sievietēm kakla apkārtmēram jābūt no 33 līdz 35 centimetriem, bet vīriešiem — no 37 līdz 40 centimetriem.
Daži cilvēki īpaši trenē kakla muskuļus, lai tie izskatītos spēcīgi — piemēram, bokseriem un regbija spēlētājiem ir īpaši resni kakli. Taču ārpus sporta zāles tas ne vienmēr ir labi.
Ja cilvēka kakls ir resnāks nekā parasti, tas norāda uz veselības problēmām un virzību uz aptaukošanos. Tauki ap kaklu atšķiras no zemādas taukiem – mīkstajiem taukiem, kas atrodas tieši zem ādas citās vietās, piemēram, augšstilbos.
Ja jums ir liekais svars, vēderā un ap orgāniem ir arī slēpti tauki, ko sauc par viscerālajiem taukiem. Šie vielmaiņas aktīvie tauki ietekmē cukura līmeni asinīs, holesterīnu un asinsspiedienu. Kakls ir vieta, kur var iegūt priekšstatu par to, cik daudz lieko tauku jums ir.
Ja cilvēka kakls šķiet resnāks nekā vajadzētu būt, tas var liecināt par vielmaiņas problēmu grupu, kas palielina 2. tipa diabēta vai slimību, kas ietekmē sirdi vai asinsvadus, attīstības risku. Tas ir saistīts ar faktu, ka ar lieko svaru organismā parādās liekie taukaudi, kas viegli izšķīst un nonāk asinīs.
Šīs problēmas var izraisīt arī apnoju, īslaicīgas elpošanas pauzes miega laikā, kas ietekmē to, kā cilvēki jūtas atpūtušies.
Kardiovaskulārie un spēka treniņi var palīdzēt samazināt ķermeņa augšdaļas tauku daudzumu, savukārt kvalitatīvs miegs palīdz regulēt vielmaiņu un veicināt organisma atjaunošanos.
Tievs kakls jau izsenis ir saistīts ar fizisko skaistumu, tomēr kakls, kas izskatās plānāks nekā vajadzētu būt, varētu liecināt par anēmiju. Šādiem cilvēkiem nepieciešama papildu dzelzs, vitamīni un citas uzturvielas.
Vēl viens stāvoklis, kas var būt novērojams kakla rajonā, ir goiters, kas ir kā pietūkums kakla priekšējā daļā, un to izraisa palielināta vairogdziedzera darbība, kas ražo hormonus. Goiters var būt gluds vai kunkuļains, un dažreiz tas var būt pietūcis tikai vienā pusē. Parasti tas nav sāpīgi vai kaitīgi, taču šādā gadījumā jāapmeklē ārsts.