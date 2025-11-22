“Ziema būs auksta!” Tramps brīdina Zelenski un atklāj, kas draud Ukrainai, ja tā atteiksies parakstīt ASV izstrādāto miera plānu 0
Spriedze ap ASV prezidenta Donalda Trampa virzīto miera plānu Ukrainai pieaug. Tramps paziņojis, ka Ukrainas prezidentam Volodimiram Zemenskim visai drīz nāksies pieņemt šos noteikumus, pretējā gadījumā Ukraina var palikt bez ASV atbalsta. Šādu brīdinājumu Tramps izteicis, komentējot savu redzējumu par iespējamo mieru starp Krieviju un Ukrainu, vēsta ārzemju mediji.
“Ja Zelenskim nepatīk šī vienošanās, tad, kā zināms, viņiem vienkārši jāturpina cīnīties. Es domāju, ka jūs zināt, ka, ja viņš to nepieņems, ASV pārtrauks atbalstīt Ukrainu,” brīdināja Tramps.
Viņš arī norādīja uz tuvojošos ziemu un Ukrainas infrastruktūras vājumu pēc Krievijas triecieniem: “Ukrainai būtu jāpasteidzas pieņemt lēmumu par miera plānu, šī ziema būs auksta, un daudzas lielās elektrostacijas ir cietušas no uzbrukumiem.”
Tramps arī piebildis: “Jūs gribat teikt, ka Zelenskim nepatīk mūsu piedāvājums? Viņam nāksies to pieņemt… agrāk vai vēlāk viņam ar kaut ko būs jāsamierinās… Atcerieties, pavisam nesen, tieši Ovālajā kabinetā es teicu: “Jums nav kāršu.” Neaizmirstiet, es mantoju šo karu.”
Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau iepriekš norādījis, ka ASV virzīto miera līgumu tā pašreizējā formā Ukraina nepieņems. Arī Eiropas Savienība paudusi noraidījumu atsevišķiem plāna punktiem.
Tramps intervijā “Fox News” paziņojis, ka Ukrainai šim plānam esot jāpiekrīt līdz Pateicības dienai, tātad līdz 27. novembrim. Savukārt Krievijas prezidents Vladimirs Putins jau ir apliecinājis, ka kopumā šo miera plānu atbalsta, piebilstos, ka šāds piedāvājums esot apspriests vēl pirms tikšanās Aļaskā.
Venss izklāsta Ukrainas miera plāna galvenos principus
ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss atklājis pamatprincipus, uz kuriem balstās šis miera plāns, kas tapis ASV un Krievijas pārstāvju sadarbībā. Savā ierakstā platformā “X” viņš norādījis, ka dokumenta galvenie mērķi ir:
apturēt slepkavības un saglabāt Ukrainas suverenitāti;
izstrādāt plānu, kas būs pieņemams gan Ukrainai, gan Krievijas Federācijai;
garantēt, ka karš vairs neatkārtosies.
Venss arī pauda kritiku tiem, kuri uzskata, ka karu iespējams uzvarēt, tikai turpinot piegādāt Ukrainai ieročus un naudu: “Pastāv ilūzija, ka, ja mēs vienkārši piešķirsim vairāk naudas, vairāk ieroču vai vairāk sankciju, uzvara būs rokas stiepiena attālumā. Mieru nepanāks neveikli diplomāti vai politiķi, kas dzīvo iedomu pasaulē. To var panākt tikai prātīgi cilvēki, kas dzīvo realitātē.”
Lai gan pilns miera plāna saturs oficiāli netiek atklāts, mediji ziņo, ka tas paredz Donbasa iznomāšanu krieviem, Ukrainas bruņoto spēku lieluma samazināšanu un atbrīvošanos no tālas darbības rādiusa raķetēm.