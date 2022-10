Latvijas Finiera betulīna pilotrūpnīca Betulin Lab

Latvijas Finiera betulīna pilotrūpnīca Betulin Lab ir piemērs tam, kā zinātniekiem sadarbojoties ar ražotājiem, Latvijā radām jaunas tehnoloģijas un produktus Ieteikt







Pauls Beķeris, žurnāls “Baltijas Koks”

Pirmā Latvijā un viena no nedaudzām Eiropā – 5. maijā oficiāli atklāta koncerna Latvijas Finieris bērza tāss ekstraktvielas betulīna pilotrūpnīca Betulin Lab. Farmācija, kosmētikas nozare un pārtikas rūpniecība ir tikai dažas no jomām, kur betulīna izcilās antibakteriālās, antioksidatīvās un pretiekaisuma īpašības varētu plaši izmantot jau tuvā nākotnē.

«Eiropas zaļo kursu, bioekonomikas attīstību un meža nozares iespēju potenciālu simboliski raksturojošs projekts,» uzsver Latvijas Finiera valdes priekšsēdētājs Jānis Ciems, atzīstot, ka Betulin Lab ir arī uzskatāms piemērs veiksmīgai zinātnes un biznesa sadarbībai. To, piedaloties atklāšanas pasākumā, akcentēja arī Latvijas Republikas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš: «Lielisks piemērs tam, kā, zinātniekiem sadarbojoties ar ražotājiem, Latvijā radām jaunas tehnoloģijas un izstrādājam augstvērtīgus produktus pasaules tirgum, stiprinot mūsu tautsaimniecības viedo reindustrializāciju – uz eksportu orientētas ražošanas attīstību.» Atzinību par paveikto izteica arī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.

Koncerna Latvijas Finieris rūpnīcās gadā nonāk vairāk nekā 900 000 kubikmetru bērza apaļkoku. Par gala produktu – saplāksni – kļūst aptuveni trešdaļa šī apjoma. Pārējo veido dažādi ražošanas procesa blakusprodukti – zāģskaidas, tehnoloģiskā šķelda, slīpputekļi, kā arī bērza miza. Uzņēmuma mērķis ir sadarbībā ar nozares partneriem attīstīt šo blakusproduktu tālākās pārstrādes un pievienotās vērtības paaugstināšanas iespējas, lai primāri tie nonāktu koksnes produktu ražošanā un tikai dzīves cikla beigās – enerģētikā. Augstas tīrības betulīna ražošana no bērza pārstrādes blakusproduktiem ir viens no šādiem attīstības virzieniem, kurā kopš 2016. gada ieguldīti aptuveni 2 miljoni eiro. No tiem nedaudz vairāk kā 770 tūkstoši eiro ir Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums Meža nozares kompetences centra projekta ietvaros.

Kopš pirmās dienas ideja par bērza mizas ekstraktvielas rūpnieciska mēroga ieguvi īstenota ciešā sadarbībā ar Baltijas vadošo koksnes zinātnes centru – Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu (LVKĶI) un tā biorafinēšanas laboratorijas zinātniekiem Jāni Rižikovu un Aigaru Pāži, kuri bērza tāss pētījumos ieguldījuši daudzus gadus. Sākotnēji laboratorijā iegūtos rezultātus mērogojot līdz industriāla līmeņa pilotrūpnīcai, izveidota jauna koncerna struktūrvienība Betulin Lab, kur uzstādītas vairāku gadu pētījumos izstrādātās eksperimentālās tehnoloģijas ekstrakcijas izejmateriāla – smalcinātas bērza tāss – ražošanai, kā arī dažādas tīrības pakāpes betulīna iegūšanai. Atbilstoši pasaulē veiktajiem pētījumiem tā visperspektīvākā izmantošana ir medicīnas, kosmētikas un pārtikas rūpniecībā, īpaši uztura bagātinātājos.

«Pirmie betulīna kilogrami jau saražoti, un notiek aktīvi klientu meklējumi. Piemēram, Latvijā betulīns tiek izmantots uztura bagātinātāju ražošanai, kā arī notiek sarunas ar vairākiem vietējiem kosmētikas ražotājiem. Kā atsevišķu produktu tirgū piedāvājam arī mūsu ražoto ekstrakcijas izejvielu – smalcināto bērza tāsi, kam viens no pirmajiem klientiem ir farmācijas uzņēmums Vācijā,» atklāj Latvijas Finiera valdes loceklis Māris Būmanis. Vienlaicīgi viņš uzsver, ka Betulin Lab mērķis nav standartizēta ražošana, bet kopā ar klientiem veikti produktu attīstības projekti, pielāgojot betulīna iegūšanu un izmantošanu katra sadarbības partnera unikālajai specifikai.

Plašāk par betulīna īpašībām un Betulin Lab piedāvātajiem pakalpojumiem: www.betulin-lab.com.