Kā ieaudzēt baravikas savā piemājas birzītē? Eksperte atklāj, vai tas tiešām ir iespējams
Vai var “iesēt” sēnes piemājas birzī? Uz šo jautājumu TV24 raidījumā “Uz līnijas” atbildi sniedza Diāna Meiere, Latvijas Mikologu biedrības vadītāja un Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktora vietniece attīstības jautājumos. Viņa skaidroja, ka teorētiski tas ir iespējams, taču jāsakrīt vairākiem būtiskiem faktoriem.
Eksperte norāda, ka svarīgi sēni novietot zem tāda paša koka, zem kura tā augusi.
“No bioloģijas viedokļa var, jo, ja jūs savācat sēni, kurai tajās lapiņās jeb stobriņos tās sporas ir, tad jūs viņu aiznesat mājās un noliekat zem tāda paša koka – ja sēne ir augusi zem egles, tai jānonāk zem egles, ja augusi zem bērza, sēnei jānonāk zem bērza.”
Sēnei jāatrodas pie sava “īstā” koka. Baravikas, bērzlapes, pienaines un gailenes veido mikorizu – savstarpēji labvēlīgas attiecības starp sēni un koku.
“Sēne nevar bez tā koka iztikt, jo saņem no tā barības vielas, bet arī sēne kokam palīdz dzīvot, jo no augsnes uzsūc ūdeni un minerālvielas.” Eksperte skaidro, ka, lai sēne ieaugtu, nepieciešami brīvi koka sakņu galiņi, kuri spēj savienoties ar micēliju. “Caur micēlija pavedieniem, caur to smalko savienojuma vietu, kas ir starp micēliju un sakņu galiņiem, sēne nodod visu nepieciešamo kokam.”
Eksperte skaidro – bez koka saknēm mikoriza neveidojas, tāpēc podiņā iestādīta sēne neizdzīvo. Tikai tad, ja koks un sēne “satiekas” īstajā brīdī un veido savienojumu, sēņu iesēšana var izdoties. Ir zināmi gadījumi, kad tas ir izdevies, taču tie ir reti.