Latvijas hokejisti olimpisko spēļu turnīru sāk ar zaudējumu ASV 0
Latvijas vīriešu hokeja izlase ceturtdien Milānā olimpisko spēļu turnīra pirmajā spēlē ar rezultātu 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) zaudēja ASV valstsvienībai.
Latvijas valstsvienībai vārtus guva Renārs Krastenbergs. ASV izlases labā divus vārtus guva Broks Nelsons, savukārt pa reizei izcēlās Breidijs Tkačaks, Teidžs Tompsons un Ostons Metjūss.
Otrā C grupas spēlē Vācija ar 3:1 uzvarēja Dāniju.
Latvijas izlases vārtos maču sāka Elvis Merzļikins, bet trešajā periodā vārtus sargāja Artūrs Šilovs. Merzļikins atvairīja 28 no 32 metieniem, bet Šilovs tika galā ar pieciem no sešiem metieniem. Latvijas hokejisti pa Konora Helebaika vārtiem meta 18 reizes.
Merzļikinu sestajā minūtē pārspēja Breidijs Tkačaks pēc brāļa Metjū un Merzļikina komandas biedra Zeka Verenska piespēlēm. Amerikāņi ātri vien vēlreiz nogādāja ripu vārtos, taču pēc Latvijas izlases pieprasītā video atkārtojuma tika konstatēta aizmugure.
Astotajā minūtē cīņā vārtu priekšā ripu tīklā ieraidīja Renārs Krastenbergs, kurš panāca 1:1, bet pēc četrām minūtēm ripa vēlreiz nonāca Latvijas vārtos. Tiesa, pateicoties Latvijas hokeja izlases video trenerim Pēterim Gromam, arī šis vārtu guvums netika ieskaitīts.
Mazliet vēlāk Danam Ločmelim bija teicama iespēja gūt vārtus, taču pretinieku uzbrucējs Mets Boldijs liedza latvietim izpildīt precīzu metienu. Nepilnas piecas minūtes pirms perioda beigām Krastenbergs par turēšanu atstāja Latvijas izlasi mazākumā, taču pretinieki vairākuma iespējas neizmantoja. Trešdaļas pēdējās minūtēs Latvijas izlasi no nonākšanas iedzinējos divreiz glāba vārtu konstrukcija.
Otrā perioda sākumā pēc Džeika Gencela noraidījuma latvieši tika pie pirmā vairākuma mačā, taču rezultātu izmainīt neizdevās. Trešdaļas vidū Nelsons apveda Merzļikinu un atguva amerikāņiem vadību.
Četras minūtes pirms došanās pārtraukumā Roberts Mamčics saņēma noraidījumu, kuru laikā ASV hokejisti aktīvi izdarīja spiedienu uz Latvijas izlases vārtiem. Divas minūtes un 25 sekundes pirms perioda beigām Tompsons vārtu priekšā pārcēla ripu pāri Merzļikina plecam un panāca 3:1 pretinieku labā. Nepilnas 12 sekundes pirms pārtraukuma Nelsons vēlreiz ieraidīja ripu Latvijas izlases vārtos, noslēdzot amerikāņu saspēli uzbrukuma zonā.
Trešā nogriežņa ievadā par klupināšanu uz noraidīto soliņa devās Kaspars Daugaviņš. Vairākumā Metjūss palika nepieskatīts pretī vārtiem un pirmo reizi pārspēja Šilovu. Turpretī Latvijas izlase perioda vidū iegūto vairākuma iespēju neizmantoja.
Trīsarpus minūtes pirms beigu signāla abas komandas apmainījās pārkāpumiem, kā rezultātā Latvijas izlasei vēlreiz bija iespēja spēlēt piecatā pret četriem amerikāņiem, taču arī šoreiz neizdevās izmainīt rezultātu.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkosies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlēs ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.