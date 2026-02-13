Ziemeļkorejā notiek gadskārtējā militārā parāde

Ziemeļkorejā gatavojas lielam pavērsienam: spiegu aģentūra atklāj Kima Čenuna dižo plānu 0

6:22, 13. februāris 2026
Dienvidkorejas izlūkdienesti atklājuši, ka Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna meita tiek gatavota kā viņa mantiniece un šomēnes paredzēts viņu oficiāli “atklāt” kā nākamo Ziemeļkorejas līderi nozīmīga partijas kongresa laikā.

TV24
Kā ziņo tabloīds DailyMail, tiek uzskatīts, ka viņa jau tagad sniedz padomus valsts politikas jautājumos.

Seulas likumdevēji paziņoja, ka Ziemeļkorejas vadītājs faktiski jau ir norādījis savu 14 gadus veco meitu Kimu Džue kā pēcteci pēc tam, kad saņēma ziņojumu no valsts Nacionālā izlūkošanas dienesta.

Seulas izlūkdienestu vērtējums tika veikts, ņemot vērā dažādus apstākļus, tostarp viņas arvien biežāku publisko klātbūtni oficiālos pasākumos.

Analītiķi uzskata, ka viņas izraudzīšana varētu pavērt ceļu viņas iecelšanai formālākā partijas amatā, iespējams, pat par Centrālās komitejas pirmo sekretāri — otrā ietekmīgākajā amatā valdošajā partijā — gaidāmajā kongresā.

Precīzs meitenes vecums nekad nav publiski apstiprināts. Lai gan parasti tiek ziņots, ka viņai ir 14 gadi, Dienvidkorejas amatpersonas uzskata, ka viņas vecums ir no 12 līdz 14 gadiem.

Dienvidkorejas izlūkdienests jau pagājušajā gadā paziņoja, ka Kima Džue varētu būt nākamā rindā. Fotogrāfijas, kas publicētas pirms šomēnes paredzētā retā politiskā kongresa, vēl vairāk pastiprinājušas spekulācijas, ka oficiāls paziņojums varētu būt nenovēršams.

Phenjana plāno rīkot nozīmīgu partijas kongresu februāra beigās — lielāko politisko notikumu valstī — kur, kā tiek sagaidīts, tā spriedīs par ārpolitiku, kara plānošanu un kodolambīcijām nākamajiem pieciem gadiem.

Nacionālais izlūkošanas dienests norādīja, ka cieši sekos līdzi Čenuna meitas dalībai.

Kima Džue pirmo reizi tika publiski iepazīstināta ar pasauli 2022. gadā, kad viņa pavadīja tēvu starpkontinentālās ballistiskās raķetes palaišanas izmēģinājuma laikā. Kopš tā laika Ziemeļkorejas valsts mediji viņu dēvējuši par “mīļoto bērnu” un “dižu vadības personu”.

Pirms viņas publiskās parādīšanās vienīgais apstiprinājums par viņas eksistenci nāca no bijušās NBA zvaigznes Denisa Rodmena, kurš apmeklēja Ziemeļkoreju 2013. gadā.

