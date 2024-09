Ansī animācijas filmu festivālā Ginta Zilbaloža filma “Straume” triumfēja ar četrām godalgām. Publicitātes foto

Latvijas multfilma "Straume" nominēta EP "LUX" skatītāju balvai – to pusgadu izrādīs visā Eiropā







Eiropas Parlamentā (EP) Strasbūrā trešdien paziņotas piecas EP “LUX” skatītāju balvai izvirzītās filmas, starp kurām ir arī Latvijas filma – režisora Ginta Zilbaloža animācijas darbs “Straume”, aģentūru LETA informēja filmas producents Matīss Kaža.

Latviešu režisora Ginta Zilbaloža “Straume” jeb “Flow” ir vienīgā balvai izvirzītā animācijas filma. To līdzās pārējām nominantēm izvēlējās īpaša ekspertu komisija. Nākamo mēnešu laikā, līdz 2025.gada pavasarim gan skatītāji, gan EP deputāti vērtēs filmas, balsojot. Šajā laikā EP organizēs filmu bezmaksas seansus visās 27 dalībvalstīs.

“LUX” skatītāju balvu ik gadu kopīgi piešķir EP un Eiropas Kinoakadēmija sadarbībā ar Eiropas Komisiju un kinoteātru tīklu “Europa Cinemas”. Balva godina Eiropas kino, un tās mērķis ir piesaistīt plašāku Eiropas sabiedrību un runāt par sabiedrībai svarīgiem tematiem, kas atspoguļo kopīgās Eiropas vērtības.

Šogad balvai izvirzītas pasaulē godalgotas filmas no Grieķijas, Francijas, Latvijas, Ukrainas un Beļģijas – kopā ar Zilbaloža “Straumi”, “LUX” balvai nominēta arī spēlfilma “Animal”, “Dahomey”, “Intercepted”, “Julie Keeps Quiet”. “LUX” skatītāju balvu iegūs filma, kas no sabiedrības un EP deputātiem būs saņēmusi visaugstāko kopējo vērtējumu. Paredzēts, ka uzvarētāju noskaidros “LUX” skatītāju balvas pasniegšanas ceremonijā EP 2025.gada aprīlī.

Animācijas filma “Straume” ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā ir spiests pamest savas mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.

Latvijā filmu “Straume” turpina demonstrēt kinoteātros, kur tā kopumā pulcējusi gandrīz 50 000 skatītāju nepilnu trīs nedēļu laikā.

Filmas “Straume” radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Matīss Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.

Latvija “Straumi” ir pieteikusi arī sacensībai par ASV Kinoakadēmijas balvu “Oskars”.