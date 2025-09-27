Lauka tiesas. Krievija pakļauj dezertierus neiedomājami drastiskām mocībām 0
Krievijas okupantu armija nežēlīgi soda savus dezertierus, organizējot masveida nāvessodus un piespiežot karavīrus cīnīties vienam pret otru līdz nāvei, liecina Ukrainas brīvprātīgo un izlūkdienestu apvienības “ATEŠ” ziņojumi, raksta vietne Unian.
Saskaņā ar tāds sniegto informāciju, Krievijas pavēlniecība, tostarp 104. gaisa desanta trieciendivīzijas štābs, saņem pierādījumus par mobilu grupu izveidi, kuru uzdevums ir aizturēt karavīrus, kas mēģina pamest fronti. Šādas grupas, iespējams, darbojas arī okupētajā Krimas teritorijā. Aizturētos karavīrus nereti izved pat ar militārās policijas vienībām.
Pēc aizturēšanas daži tiek pakļauti tā sauktajām “lauka tiesām”, kurās viņi saskaras ar brutāliem sodiem: spiesti cīnīties savā starpā līdz nāvei, piesieti pie automašīnām un vadāti citu karavīru priekšā vai turēti bedrēs bez ēdiena un ūdens. Lielākā daļa šādu gadījumu reģistrēti 328. gaisa desanta uzbrukuma pulkā Hersonas virzienā.
Šādi represīvie pasākumi tiek izmantoti, lai apturētu masveida dezertēšanu, kas kļūst arvien izplatītāka Krievijas armijā. “ATEŠ” uzsver, ka karavīriem it kā tiek piedāvāta izvēle: pakļauties šai brutālajai sodu sistēmai vai meklēt glābšanās ceļus.
Dezertēšana Krievijas armijā kļūst arvien biežāka. Piemēram, netālu no Pokrovskas Doņeckas apgabalā no frontes aizbēga vesela Krievijas okupantu grupa no 1437. motorizētā strēlnieku pulka.
Tāpat kļuva zināms, ka Krievijā apglabāti trīs okupanti, kuri piedalījās tā sauktajā “pašaizsardzībā” Kurskas apgabalā, taču viņi netika likvidēti frontē.
āKrievijas armijas iekšējās problēmas, tostarp masveida dezertēšana un nežēlīgie sodi, liecina par pieaugošu haosu un morāles sabrukumu okupantu rindās. “ATEŠ” ziņojumi atklāj šokējošu realitāti, kurā karavīri tiek pakļauti necilvēcīgiem pārbaudījumiem, lai atturētu citus no bēgšanas.
Šāda prakse ne tikai atspoguļo pavēlniecības izmisumu, bet arī rada jautājumus par Krievijas armijas ilgtspējīgumu.