Libānā trešdienas rītā, 27.novembrī, stājās spēkā pamiera vienošanās starp Izraēlu un Libānas šiītu kaujinieku grupējumu “Hizbollah”, 2024.gads. Foto: REUTERS/SCANPIX

Libānā stājies spēkā pamiers starp Izraēlu un kaujinieku grupējumu "Hizbollah"







Libānā trešdienas rītā stājās spēkā pamiera vienošanās starp Izraēlu un Libānas šiītu kaujinieku grupējumu “Hizbollah”.

Pamiers sākās plkst.4.00 pēc vairāk nekā gadu ilgas karadarbības, kurā nogalināti tūkstošiem cilvēku.

Saskaņā ar pamiera vienošanos karadarbība tiek apturēta uz 60 dienām. Šajā periodā Izraēla atvilks savus karavīrus no Libānas dienvidiem un “Hizbollah” kaujinieki atkāpsies uz ziemeļiem no Litani upes, kas ir aptuveni 30 kilometrus uz ziemeļiem no Izraēlas un Libānas robežas.

Robežas apgabalā tiks izvietota Libānas armija. Vienošanās izpildi uzraudzīs ASV vadīta valstu grupa, kurā ietilps arī Francija, Libāna un Izraēla, kā arī ANO miera uzturētāju misija (UNIFIL).

Drīz pēc pamiera sākuma Izraēlas armija brīdināja Dienvidlibānas iedzīvotājus netuvoties Izraēlas Aizsardzības spēku pozīcijām un ciemiem, kurus šiem spēkiem ir pavēlēts atstāt.

Karš sākās, kad “Hizbollah” sāka pārrobežu uzbrukumus Izraēlai, atbalstot savu sabiedroto “Hamās” pēc 2023.gada 7.oktobra uzbrukuma Izraēlas dienvidos. Kara gaitā Izraēla veica gaisa triecienus dažādos Libānas rajonos un ieveda savu karaspēku Libānas dienvidos, cīnoties pret “Hizbollah” kaujiniekiem.

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka saskaņā ar pamiera nosacījumiem Izraēla saglabās “pilnu” rīcības brīvību pret “Hizbollah”, ja šis Irānas atbalstītais grupējums radīs jaunus draudus.

Libāna ir paziņojusi, ka kopš 2023.gada oktobra tās teritorijā nogalināti 3823 cilvēki. Savukārt Izraēlas pusē karadarbībā pret “Hizbollah” ir nogalināti vismaz 82 karavīri un 47 civiliedzīvotāji.

Dažas stundas pirms pamiera sākuma Izraēla veica gaisa triecienus Beirūtas centrā un dienvidu piepilsētās, savukārt “Hizbollah” paziņoja par uzbrukumiem Izraēlas ziemeļos.