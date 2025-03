Pasažieri kāpj “airBaltic” lidmašīnā. Publicitātes foto

Lidsabiedrību "airBaltic" it kā pieķer Krievijas degvielas iegādē, apejot sankcijas – ziņo ārvalstu mediji







Latvijas aviokompānija airBaltic pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā iegādājās aviācijas degvielu no Krievijas, tādējādi pārkāpjot Eiropas Savienības sankcijas, ziņo “The Moscow Times”.

Saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem “airBaltic” noslēdza vismaz 13 degvielas piegādes darījumus, no kuriem 11 tika veikti 2023. gadā ar Krievijas uzņēmumu “Tatņeftaviaservis”. Vēl divi darījumi notika 2022. gada februārī un martā ar “Gazpromņeft-Aero” līgumiem. Kopumā aviokompānija importēja 3100 tonnas aviācijas degvielas 206,7 miljonu rubļu vērtībā (aptuveni 2,1 miljons eiro).

Informācija par darījumiem tika atrasta ImportGenius un Krievijas ārējās ekonomiskās darbības arhīva muitas datubāzēs. Aviācijas degviela tika izmantota airBaltic starptautisko reisu uzpildei.

ES aizliedza šādas degvielas piegādes no Krievijas 2022. gada jūnijā, taču kopumā airBaltic mēģināja veikt 28 degvielas iepirkumus. 15 no tiem tika atzīmēti kā atcelti, tomēr muitas kontroles eksperti uzskata, ka tas varēja būt mēģinājums noslēpt preču piegādes faktu. Pastāv arī pieņēmums, ka degviela tika eksportēta no Krievijas uz trešo valsti un pēc tam piegādāta uz Latviju.

airBaltic pārstāvji noraida apsūdzības par ES sankciju pārkāpumiem.

Aviokompānijas preses dienesta vadītājs Augusts Zilberts paziņoja, ka “kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā airBaltic nesadarbojas un neuztur līgumattiecības ar Krievijas degvielas piegādātājiem”. Viņš uzsvēra, ka kompānija iegādājas degvielu tikai no partneriem, kas ievēro ES sankciju politiku. Līdzīgu atbildi sniedza arī Latvijas Satiksmes ministrija, kas ir airBaltic galvenais akcionārs.

Tomēr Zilberts apstiprināja, ka airBaltic pārskaitīja naudu “Gazpromņeft-Aero” 2022. gada martā un aprīlī par pakalpojumiem, kas tika sniegti martā. Viņš gan uzsvēra, ka tajā laikā sankcijas pret aviācijas degvielas importu vēl nebija spēkā, un kompānija jau bija pārtraukusi sadarbību ar šo piegādātāju.

Andris Kulbergs soctīklā “X”, komentējot šo ziņu, norāda: “Šeit ir stāsts par sankciju apiešanu Krievijas aviācijas degvielas uzpildē. Uz ielas runā. Te nevar vainot airBaltic, jo viņiem nebija ne jausmas, ka ir korupcijas pasākums ar Latvijas aviācijas degvielas firmu, kas uzpērkot muitas darbinieku ar falsificētiem Polijas degvielas uzņēmuma dokumentiem ieveda degvielu ar kuģiem, kurus arī nezinot sankcionēja Ārlietu ministrija. Rezultātā ir ierosināta krimināllieta, kas tiek bremzēta, jo uzņēmums pieder ļoti interesantiem Latvijas biznesa smagsvariem un 🇷🇺 pilsonim. Problēma ir Satiksmes ministrijas švakai degvielas uzskaitei lidostā, kas jārisina.”

