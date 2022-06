Plaši apmeklētais pasaulslavenās grupas “Imagine Dragons” koncerts 1. jūnijā, par spīti spēcīgām lietavām, krāšņi atklāja jaunās Mežaparka estrādes lielkoncertu dzīvi. Foto: Zane Bitere/LETA

Lielkoncerti Latvijā vēl iešūpojas… Kādi populārās mūzikas notikumi mūs sagaida šovasar? Ieteikt







Aija Kaukule, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēc pamatīgas ­pauzes Latvijā atgriežas liela mēroga populārās mūzikas koncerti, tomēr, lai arī šobrīd vietējā koncertvietu infrastruktūra ļautu lielākās ārzemju mūzikas zvaigznes ­uzņemt gana bieži un ar pienācīgu daudzu tūkstošu apmeklējumu, ­pagaidām pieticīgais piedāvājums neliecina, ka Latvija varētu kļūt par pasaules koncertzvaigžņu koncertu vadošo ­namamāti Baltijā.

Aizvadītajā trešdienā (1. jūnijā) ikviens, kam gadījās būt Mežaparka tuvumā, pieredzēja sen nebijušu kustību – no malu malām plūda tūkstošiem cilvēku un pie ieejas Lielajā estrādē veidojās pagaras rindas. Par spīti teju piecas stundas ilgajam lietum, te sanākušie, līdz pēdējai vīlītei izmirkuši visu krāsu lietusmēteļos, ar patiesu prieku vēroja amerikāņu pasaules mēroga supergrupas “Imagine Dragons” koncertu, ar kuru populārie Lasvegasas mūziķi atklāja savu pasaules turneju “Mercury World Tour”.

Koncertu apmeklēja ievērojams skaits, ap 30 tūkstošiem, mūzikas mīļotāju un grupas fanu (kopējā estrādes ietilpība – 54 tūkstoši). Raksta autore publikā saklausīja gan tuvējo kaimiņu – igauņu un lietuviešu – valodas, gan apkārt valdīja īsts valodu kokteilis, tuvāk skatuvei plīvoja, piemēram, Kanādas karogs, atbalstot koncerta iesildītājus, Kanādas grupu “Mother Mother”.

Kā klātienē novēroja šī rak­sta autore, bija pulcējušies ne tikai kvēlākie grupas fani (par to liecināja pieklājīgā, bet atturīgā līdzdziedāšana), bet kuplā skaitā arī vienkārši ļaudis, kuri noilgojušies pēc kopā būšanas brīvdabā, dzīvās mūzikas un augstākās kvalitātes šova, ko, starp citu, pilnā mērā arī izbaudīja. Milzu ekrāni, lieliska skaņas kvalitāte, skatuves gaismas un miljons konfeti un dūmu sprādzienu, liekas, vienā mirklī aizslaucīja divos pandēmijas gados krāto izolācijas spriedzi. Tieši to, ko mums visiem vajadzēja.

Šo saliedēšanas un reizē izklaides funkciju civilizētā pasaulē pilda milzu mūzikas festivāli un sporta spēles, un nevar noliegt, ka tā tik ļoti bija trūcis. Nav brīnums, ka cilvēki par to bija ar mieru maksāt par gana dārgajām biļetēm (60–200 eiro).

Pāri visam, protams, “Imagine Dragons” solista spēja divas stundas spēcīgā lietus šaltī ar kailu ķermeņa augšdaļu un cilvēcisku sirsnību uzrunāt ikvienu, reizē dziedot kā eņģelim. Darvas pilienu pēc koncerta atstāja vien fakts, ka supergrupa ne ar zilbi nepieminēja tepat netālu esošo Krievijas iebrukumu Ukrainā, kaut publikā nepārprotami bija arī Ukrainas bēgļi. Nepatīkams, bet acīmredzams apliecinājums tam, ka tālāk rietumos Putina uzbrukums izskan kā tāla atbalss, nevis kā ikdienas realitāte, kā tas ir Latvijā. Lai gan nav noslēpums, ka daudzas populārās mūzikas zvaigznes, lai pieminam Billiju Elišu un Ukrainas karogu viņas koncertos, grupu “Scorpions”, kura dziesmas “Wind of Change” vārdus pārveidojusi, reaģējot uz notikumiem Ukrainā.

Pasaules zvaigznes biedē karš un neziņa

Pēc pandēmijas ierobežojumu atcelšanas populārās mūzikas koncertu vasara Latvijā nudien iesākusies pavisam cerīgi. Jau maija otrajā pusē “Arēnu Rīga” piepildīja pasaulē ārkārtīgi populārās un jauniešu iecienītās grupas “One Republic” cienītāju tūkstoši, bet aizvadītajā nedēļā, dienu pēc “Imagine Dragons” koncerta, ārvalstu superzvaigžņu koncertu sēriju turpat papildināja smagās mūzikas leģendas “Iron Maiden” iespaidīgais šovs – slavenā angļu grupa tās pastāvēšanas 47 gados Latvijā viesojās pirmoreiz. Lai arī arēna nebija līdz griestiem pilna, apmeklētāju bija visai daudz. Varbūt būtu bijis vairāk, taču grupas koncerts tika izsludināts vien dažus mēnešus pirms norises, bet biļešu pārdošanai tomēr vajadzīgs vairāk laika. Iespējams, Rīgā metālmūzikas veterānus “Iron Maiden” varēja baudīt tikai tāpēc, ka grupai nācās mainīt plānus tās pašas Ukrainas karadarbības dēļ – koncerts Kijivā nenotika.

Tomēr jāatzīst, ka vasaras turpinājumā tik lielus vārdus kā iepriekš minētos vairs uz mūsu skatuvēm neredzēsim. Tā pati Mežaparka estrāde šogad piedāvā gana pieticīgu lielkoncertu kalendāru, turklāt lielākā daļa no tiem – vietējie mākslinieki. Tā, piemēram, 16. jūlijā notiks latviešu čellu grupas “Melo-M” “Mega orķestra” koncerts kopā ar vairāk nekā 80 Latvijas čellistiem, bet 10. septembrī – alternatīvās mūzikas ciklā “Ceļabiedri” gaidāms latviešu pasaulē populārākās metālmūzikas grupas “Skyforger” koncerts. Savukārt 25. augustā Mežaparka Lielajā estrādē koncertēs Ukrainas vēstneši, pasaules mūzikas kvartets “DakhaBrakha” no Kijivas, kuri Latvijā jau uzstājušies vairākkārt, taču nu nes Ukrainas atbalsta vēsti visā pasaulē, pulcējot ievērojamu apmeklētāju skaitu. Nav grūti paredzēt, ka lielāko apmeklētāju skaitu Mežaparkā šovasar pulcēs vietējās populārās mūzikas zvaigznes – grupa “Prāta vētra” savā lielkoncertā 20. augustā, kad ir cerība pulcināt pilnu estrādi, tiesa, tie vairs nebūtu 65 tūkstoši apmeklētāju, kā iepriekšējā “Prāta vētras” koncertā – tāds apmeklējums iespējams, vien piepildot arī zonas aiz estrādes, bet tik ­kupls risku dēļ tas vairs netiek pieļauts.

“Gan kovids, gan karš ir apstākļi, kas šobrīd nobremzējuši lielo pasākumu rīkotājus, jo nav iespējams šāda mēroga koncertus plānot ilgāku laiku uz priekšu,” lielo pasākumu pieprasījuma trūkumu Mežaparka Lielajā estrādē “Latvijas Avīzei” skaidro Ziemeļrīgas kultūras apvienības direktore Liene Kubiļus, norādot: “Pašlaik estrādē rezervētie koncerti nāca salīdzinoši vēlu, arī nākamā vasara neziņas dēļ pagaidām pildās piesardzīgi – rezervētāji no kājām negāž.” Varbūt par mums kā iespēju rīkot liela mēroga pasākumus vienkārši nezina? “Īpaši tā jāreklamē nav, jo daudzi producenti zina par mums, piedalāmies Eiropas un pasaules mūzikas gadatirgos, kur reklamējam Mežaparka jauno estrādi, kas Baltijas reģionā ir visnotaļ konkurētspējīga, pateicoties jaunajai infrastruktūrai un ērtajām aizskatuves telpām. Līdzīga, salīdzinoši klusa situācija šobrīd ir arī Tallinā, kur estrāde var uzņemt pat 75 tūkstošus apmeklētāju. Kā stāsta igauņu kolēģi, epidemioloģiskā un politiskā situācija šobrīd arī tur ir lielākais šķērslis tam, lai iekustinātu lielkoncertu industriju. Kā dzirdam no viesnīcām, tūrisma aģentūrām, daudzi vienkārši šobrīd nevēlas braukt uz šo reģi­onu, jo tas asociējas ar karadarbību. Tāpēc uzskatām, ka šis gads nav mēraukla, ceram uz nākamo, kad notiks arī Dziesmu svētku 150. gadadienas koncerti.”

L. Kubiļus atzīst: lielie koncerti krietni palīdzētu segt Mežaparka estrādes uzturēšanas izdevumus, no kuriem šobrīd Rīgas dome sedz tikai pusi, pārējais jānopelna pašiem. “Estrādē gan notiek arī korporatīvie pasākumi – šogad tur izlaidumu rīko Rīgas Tehniskā universitāte, vairāki koncerti norisinās iekštelpās, Kokaru zālē, tiek iznomātas konferenču un semināru telpas. Mēs vēl tikai iešūpojamies.”

Atgriežas festivāli, atdzīvojas reģioni

Par klusu vasaru gan šogad nevaram sūdzēties. Ne tikai kā sēnes pēc lietus viens pēc otra izsludināti gan pazīstamu ārzemju, gan vietējo mūziķu koncerti, tāpat atdzīvojas arī vasaras mūzikas festivāli. Turklāt prieks, ka mūzikas dzīve uzvirmo ne tikai galvaspilsētā, bet arī citur Latvijā. Jau jūnijā Siguldas pilsdrupu estrādē fanus priecēs kulta grupas “Placebo” koncerts (22. jūnijā), neilgi pirms viņiem turpat Siguldā notiks arī latviešu iecienītās grupas “The Sound Poets” koncerts “Pie vienas uguns” (18. jūnijā). Uz Siguldu 1. jūlijā un papildkoncertā 2. jūlijā pēc vairākiem pandēmijas dēļ atceltiem koncertiem beidzot aicinās vietējais populārās mūzikas elks Dons. Siguldu 24. augustā apciemos arī dziedātājs Džeimss Arturs.

Šogad atgriešanos pieteikuši visi līdz šim zināmie, lielākie Latvijas mūzikas festivāli. Pazīstamākais no tiem – “Positivus” – šovasar eksperimentē, no Salacgrīvas pārceļoties uz Rīgu, kur 15. un 16. jūlijā šogad pulcēs jaunāka gadagājuma apmeklētājus Lucavsalā. Festivāls maina ne tikai dislokācijas vietu, bet arī muzikālo ievirzi no vidējās paaudzes iecienītas indī mūzikas uz jauniešu dievināto repu. “Positivus” lielākie vārdi šogad pieder hiphopa skatuvei – gan tikko “Billboard” mūzikas balvu kā labākā repa māksliniece saņēmusī “Megan Thee Stallion”, gan Ņujorkas hiphopa lielākā zvaigzne “A$AP Rocky”. Netrūkst arī citu gana atzītu ārzemju un vietējo mākslinieku.

Ar pieklājīgu vērienu šogad pieteikts pludmales mūzikas festivāls “Summer Sound” (29., 30. jūlijs) Liepājā, kas pirms pandēmijas spēja pulcēt vairākus desmitus tūkstošu apmeklētāju. Šogad festivāls uzņems superzvaigzni Džonu Ņūmenu, britu elektroniskās mūzikas dīdžeju un producentu “Riton”, kā arī ukraiņu populāro grupu “Go_A”, kas veiksmīgi startēja Eirovīzijas dziesmu konkursā 2021. gadā, iemantojot popularitāti ar dziesmu “Shum”. Viesos arī citi populāri Eirovīzijas censoņi – lietuvieši “The Roop”. Protams, arī birums atzītu vietējo mūziķu – ansis, Gacho, “Musiqq”, “Dagamba” un citi.

Jūlija otrajā pusē apritē atgriežas arī vecākais Latvijas rokmūzikas festivāls “Saldus saule” (22., 23. jūlijs), kurā varēs izbaudīt visu veidu latviešu roku un populāro mūziku.

Savukārt augustā Latviju koncertturnejas “Gads bez kalendāra” piecos koncertos apceļos grupa “Prāta vētra”, kuras koncertdarbība šobrīd krietni sašaurinājusies – Krievijā, kur līdz šim notika lielākā daļa grupas koncertu, tā vairs nekoncertē, tāpēc varam cerēt, ka Latvijai šoreiz tiks visa “prātnieku” uzkrātā esence. “Nav labāka veida būt noderīgiem šajā laikā, kā tikai darot to, ko protam vislabāk, – spēlējot savu mūziku. Šovasar brauksim uz Jelgavu, Valmieru, Ventspili, Daugavpili un Rīgu, lai koncertētu un atkal tiktos ar saviem klausītājiem pēc trīs gadu pārtraukuma. Tas nav bijis tikai “Gads bez kalendāra”, ir izdzīvots posms, kas uz ierastām lietām liek skatīties pilnīgi citādi. Mēs ticam, ka šie koncerti mūs saliedēs, dos cerību un atkalsatikšanās prieks iedvesmos mūs visus jaunam cēlienam,” pauž “Prāta vētra”.

Uz lielākiem pasaules mūzikas vārdiem atkal varam cerēt rudenī, kad Latviju apciemot solījuši gan “LP”, gan “The Cure”.

Daži gaidāmie koncerti

* 10. jūnijs – Maikls Kivanuka, Siguldas Pilsdrupu estrāde

* 10. jūnijs – “The Sound Poets”, Liepājas koncertdārzs “Pūt, vējiņi!”

* 10. jūnijs – Hosē Gonzaless, “Palladium Rīga”

* 13. jūnijs – “Gogol Bordello”, “Palladium Rīga”

* 15. jūnijs – “Billy Talent”, “Palladium Rīga”

* 21. jūnijs – “Passenger”, “Palladium Rīga”

* 18. jūnijs – “The Sound Poets”, Siguldas Pilsdrupu estrāde

* 22. jūnijs – “Placebo”, Siguldas Pilsdrupu estrāde

* 1., 2. jūlijs – Dons, Siguldas Pilsdrupu estrāde

* 15.–16. jūlijs – festivāls “Positivus”, Rīga, Lucavsala

* 23.–23. jūlijs – festivāls “Saldus Saule”, Saldus Kalnsētas parka estrāde

* 23. jūlijs – “Prāta vētra”, Jelgava, Lielupes pļava

* 29.–31. jūlijs – festivāls “Summer Sound”, Liepājas pludmale

* 30. jūlijs – “Prāta vētra”, Valmiera, Dīvaliņa pļava

* 5., 6. augusts – festivāls “Laba daba”, Ratnieki

* 6. augusts, “Prāta vētra” – Daugavpils stadions “Lokomotīve”

* 13. augusts, “Prāta vētra” – Ventspils, Reņķa dārzs

* 24. augusts, Džeimss Arturs – Siguldas Pilsdrupu estrāde

* 26. augusts, “Tautumeitas” – Skultes osta

* 20. augusts, “Prāta vētra” – Mežaparka Lielā estrāde

* 20. septembris, “LP” – “Arēna Rīga”.