Lietuva stiprina aizsardzību: robežpunktos uzstādīti taktiskie šķēršļi 0

LA.LV
17:41, 30. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Lietuvas bruņotie spēki uzstādījuši barjeras pie neizmantotajiem robežkontroles punktiem ar Krieviju un Baltkrieviju, lai stiprinātu valsts robežas aizsardzību, paziņoja Lietuvas Aizsardzības ministrija.

Šīs darbības ir tikai daļa no plašākiem pretmobilitātes plāniem, kas vērsti uz Baltijas valstu aizsardzības līnijas stiprināšanu.

Kā norāda Lietuvas aizsardzības priekšnieks Raimunds Vaikšnoras, barjeras veido tikai taktiskā līmeņa elementu: “Uzstādītās barjeras ir tikai daļa no liela integrāla attēla. Mēs sākam ar specifiskiem šķēršļiem uz robežas un turpināsim, apvienojot visu inženiertehnisko scenāriju vienā konceptuālā sistēmā.”

Barjeru uzstādīšanā izmantoti tā dēvētie antitanku šķēršļi, kas novietoti pie ceļiem neizmantotajos robežkontroles punktos. Ceļu infrastruktūra netiek mainīta, tāpēc iedzīvotājiem nav jābaidās par ierobežojumiem vai neērtībām – attiecīgie šķēršļi atrodas tikai uz ceļiem, kuri netiek izmantoti.

Robežas stiprināšanas darbi ir noslēgušies jau vairākos neizmantotajos robežkontroles punktos: Šumskas, Lavoriškēs, Raigardas un Latežeris pie Baltkrievijas robežas, Romaniškēs pie Krievijas robežas, kā arī vairākās citās valsts teritorijās.

Lietuvas bruņotie spēki plāno turpināt pierobežas teritorijas izvērtēšanu un ieviest vēl citus jaunus pārvietošanās ierobežojumus, kas ir daļa no ilgtermiņa plāna Baltijas valstīm un Polijai.

Šo darbību mērķis ir samazināt sauszemes iebrukuma draudus un ierobežot blakusesošo valstu iespējamās darbības, kuras jeb kādā veidā varētu kaitēt Lietuvas iedzīvotājiem.

